Tramwaj już dojechał do Wilanowa

Już za kilka dni rozpocznie się budowa kolejnego odcinka tunelu tramwajowego przy Dworcu Zachodnim w Warszawie, dlatego w nocy z 18 na 19 października zmieni się organizacja ruchu w tej części Alej Jerozolimskich.

W stolicy kończy się budowa linii tramwajowej do Wilanowa. - Po raz pierwszy skład dojechał do przystanku końcowego przy ul. Branickiego. Na razie jest to pojazd pomiarowy, kontrolujący stan sieci trakcyjnej, ale już za kilka tygodni, po zakończeniu skomplikowanych testów, mieszkańcy Warszawy pojadą tramwajem z centrum do Wilanowa – zapowiada Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Warszawa: Tramwaje pojadą ukryte w tunelu

Wykonawca trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego przymierza się do rozszerzenia frontu robót i za kilka dni ma rozpocząć budowę tunelu tramwajowego – na przecięciu przez Aleje Jerozolimskie. Powstały już „przewiązki" między jezdniami, co umożliwi zamknięcie od nocy z 18 na 19 października jezdni południowej – w kierunku centrum – przy Dworcu Zachodnim.

Kierowcy pojadą w obu kierunkach jezdnią północną. Będą tu trzy pasy w każdą stronę – po dwa pasy ogólnodostępne i buspasy. Przejście podziemne pod Alejami Jerozolimskimi będzie czynne, ale zamknięte zostaną jedne ze schodów prowadzących do niego po stronie parku.

Autobusy w obu kierunkach pojadą buspasami wytyczonymi na północnej jezdni. Przystanek dla linii jadących w kierunku Włoch i Woli nie zmieni lokalizacji. Przystanek w kierunku centrum zostanie przesunięty nieco dalej, w kierunku ulicy Sokołowskiego „Grzymały".

Prace w Alejach Jerozolimskich będą prowadzone etapowo – z zachowaniem przejezdności ulicy. Wykonawca będzie zajmować kolejne fragmenty Alej, a ruch kołowy będzie przekładany. Utrudnienia w tym miejscu powinny zakończyć się latem przyszłego roku. Ponadto na przełomie października i listopada 2024 r. wykonawca planuje też rozszerzyć front robót w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. – na odcinku pomiędzy Szczęśliwicką, a Grójecką. Tu także kierowcy pojadą jedną jezdnią w obu kierunkach.

Nowa trasa tramwajowa – o długości około 1,6 km – będzie się zaczynać pod Dworcem Warszawa Zachodnia. Powstanie podziemny przystanek połączony z przejściem podziemnym i dworcem kolejowym. Tramwaj pojedzie tunelem (długości około 500 metrów) pod parkiem Pięciu Sióstr. Wyjazd z tunelu ma się znajdować między jezdniami ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. – w pobliżu ul. Szczęśliwickiej.

Następnie trasa pobiegnie między jezdniami ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. aż do ulicy Grójeckiej, gdzie znajdzie się węzeł rozjazdowy – pozwalający tramwajom skręcać w kierunku centrum, Okęcia lub pętli Banacha. Czas przejazdu z Grójeckiej wyniesie około pięciu minut, a ze stacji metra Politechnika – nieco ponad kwadrans.

Więcej tramwajów w Warszawie: Pierwsze składy dojeżdżają do Wilanowa

Powoli finiszuje inna ważna inwestycja tramwajowa w stolicy, choć do jej końca jeszcze długa droga. Trwają testy linii do Wilanowa. Na nieoddanej jeszcze do użytku trasie pojawiają się kolejne składy. W najbliższych dniach zaplanowano intensywne testy całej infrastruktury tramwajowej. - Jeśli jazdy próbne przebiegną pomyślnie, to pasażerowie pojadą nową trasą na przełomie października i listopada - zapowiedział stołeczny ratusz.

Ale tramwaje wciąż będą przejeżdżać obok placu budowy, funkcjonować będą tymczasowe przejazdy przez torowisko, a na skrzyżowaniach wprowadzone będą stałoczasowe programy sygnalizacji świetlnej (bez priorytetów). Wkrótce Zarząd Transportu Miejskiego ma zaprezentować nowy układ linii tramwajowych i autobusowych. Urzędnicy zaznaczyli, że w pierwszych miesiącach funkcjonowania trasy docelowy czas przejazdu nie będzie, w związku z tym, możliwy do wprowadzenia. Zasadnicze prace przy układzie drogowym mają zakończyć się, zgodnie z obowiązującym aktualnie harmonogramem na przełomie III i IV kwartału 2025 roku.

Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa to największy projekt tramwajowy w Polsce. Ostatni raz tak długą trasę – łącznie ok. 13 km toru pojedynczego – oddawano do użytku niemal dziesięć lat temu, w Olsztynie. Trasa o łącznej długości blisko 19 km, docelowo połączy Wolę, Odolany, Dworzec Zachodni, Ochotę, Mokotów i Wilanów, a pochłonie w sumie ponad miliard złotych.

rp.pl