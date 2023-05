Wiosenne porządki w Warszawie

Pogoda sprzyja gruntownym porządkom, dlatego Zarząd Oczyszczania Miasta zleca już szereg prac, do których używa się wody. Na mokro czyszczone są nie tylko ulice i chodniki, ale także wiaty, kosze i przejścia podziemne.

Pora roku i dodatnie temperatury powietrza przez całą dobę, umożliwiają sprzątanie z użyciem wody. Do katalogu prac porządkowych wracają te zawieszone na czas zimy, kiedy to ze względu na niskie temperatury powietrza, nie używa się wody. Od wiosny do jesieni Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) regularnie będzie mył ulice, torowiska, chodniki, przystanki, wiaty, kosze i przejścia podziemne.

Na efekt czystego miasta składa się szereg detalicznych i systematycznie prowadzonych prac porządkowych. W naszej pracy chodzi nie tylko o walory estetyczne przestrzeni publicznej, ale także o codzienny komfort życia mieszkańców stolicy. Wiemy, że dla warszawianek i warszawiaków czystość jest ważna i że doceniają prace służb oczyszczania – mówi Tadeusz Jaszczołt, dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta.

Szorowarka na chodnikach

Sprzątanie chodników i wiat przystankowych z użyciem wody, odbywa się przy pomocy szorowarek i myjek ciśnieniowych. Zarząd Oczyszczania Miasta wyczyścił już trotuary wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia, Nowego Światu, Świętokrzyskiej i na Placu Pięciu Rogów. Są to jedne z najpopularniejszych i najbardziej reprezentacyjnych miejsc w stolicy, dlatego ZOM wspomaga zarządców odpowiedzialnych za czystość tych terenów. Kolejne do umycia są m.in. przystanki tramwajowe i pętla przy Dworcu Centralnym. W tym roku tereny te będą myte wielokrotnie.

Kompleksowym czyszczeniem objęte są przystanki autobusowe i tramwajowe. Do umycia wodą pod ciśnieniem jest ponad 1200 wiat, w tym szklanych ścian i dachów, jak i słupków, gablot z rozkładami i ławek. Takie porządki zostaną powtórzone w tym roku 4 razy, a w miejscach, gdzie jest najwięcej pasażerów, nawet 8 razy. Prace prowadzone są – dla bezpieczeństwa i komfortu podróżnych – nocami.

Walka z wandalizmem

Wychodząc z założenia, że pseudograffiti to nie sztuka a wandalizm, ZOM czyści pomazane kosze. Do skutecznego umycia chropowatej, betonowej struktury kosza używa się wody pod ciśnieniem oraz specjalnych preparatów, które pozwalają usunąć ślady po farbach i sprejach. Te prace Zarząd Oczyszczania Miasta będzie prowadził do końca jesieni i docelowo może objąć nimi nawet 1000 pojemników. Kosze do umycia wskazują kontrolerzy ZOM, którzy codziennie monitorują miasto pod kątem czystości. Mieszkańcy również mogą zgłaszać oszpecone pojemniki przekazując ich lokalizacje przez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

ZOM dba o czystość również pod ziemią – regularnie sprząta na mokro 14 przejść podziemnych np. znajdujących się przy pomniku Sapera, rondzie Zesłańców Syberyjskich, Cytadeli czy stacji metra Marymont. Najpierw chodnik w przejściu jest zamiatany, a następnie myty wodą pod ciśnieniem. W ten sposób czyszczone są także schody i barierki, a w przypadku przejścia przy Centrum Nauki Kopernik także szklane zadaszenia wejść. Mycie dotyczy też przejść w wieżycach Mostu Poniatowskiego.

Zamiatarki i zmywarki w akcji

Po zakończeniu doczyszczania ulic po zimie, Zarząd Oczyszczania Miasta aż do jesieni będzie regularnie sprzątał na mokro 1300 km jezdni i utwardzonych torowisk tramwajowych. Każdego tygodnia prace realizuje 30 zamiatarek i zmywarek. Już przy zamiataniu używana jest woda, dzięki czemu ograniczane jest wzbijanie pyłów. Porządki na jezdniach zostaną powtórzone 34 razy, a na torowiskach 80 razy. Ze względu na niewielkie prędkości z jakimi poruszają się pojazdy służb oczyszczania, prace prowadzone są nocami – z tego powodu w rejonie sprzątania okresowo występuje zwiększony poziom hałasu.

W tym roku, tak jak w latach ubiegłych, Zarząd Oczyszczania Miasta planuje do porządków użyć wody z miejskich basenów. Woda, zamiast trafić do kanalizacji, wykorzystywana jest do sprzątania. W 2022 r. 7 miejskich ośrodków sportowych oddało w sumie 1,6 mln litrów wody, którymi ZOM umył ulice i torowiska.

rp.pl