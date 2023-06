Jest projekt nowego Studium Warszawy

Jaka będzie Warszawa w przyszłości? Zielona, zdrowa i bezpieczna. Wygodna – wszędzie będzie blisko. Rafał Trzaskowski po raz pierwszy zaprezentował dzisiaj założenia projektu nowego dokumentu dotyczącego wizji rozwoju miasta.

- Wiemy, jaka jest Warszawa naszych marzeń. Mamy projekt nowego Studium Warszawy. To konstytucja przestrzenna dla całej stolicy na najbliższych prawie 30 lat. Chcemy Warszawy jeszcze lepszej do życia: dobrze zaplanowanej, wygodnej, bardziej zielonej i odpornej na kryzysy. Więcej mieszkań powstanie bliżej centrum. Zrównoważony rozwój zapewni mocna i nowoczesna gospodarka – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Jutro początek spotkań informacyjnych i konsultacji społecznych, które potrwają do 29 września. Dla prac nad projektem opinie mieszkańców są kluczowe.

Priorytety, które mają być zapisane w nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy to: więcej mieszkań, stolica zieleni, miasto, w którym wszędzie mamy blisko, zdrowe miasto, kwitnąca gospodarka, miasto z ukochanymi miejscami, gdzie chce się żyć.

- Demografia, ekonomia i zmiany klimatu to wyzwania, które musieliśmy brać pod uwagę. Na samym początku pracy nad Studium zapytaliśmy warszawianki i warszawiaków: co jest ważne? Dostaliśmy prawie 25 000 wniosków. Najważniejsza okazała się zieleń. A z nią wiążą się ściśle nasze kolejne priorytety: edukacja, zdrowie i sport – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydentka Warszawy.

Więcej mieszkań. Gdzie będą powstawać?

- Chcemy uwolnić tereny poprzemysłowe pod budowę nowych osiedli. Dawne zakłady produkcyjne są położone blisko centrum. FSO Żerań, fabryka domów Stare Świdry, port Żerański – podobnych miejsc mamy w Warszawie wiele. Zmieści się na nich nawet 95 000 mieszkań. Nowe zagospodarowanie terenów poprzemysłowych ograniczy koszty dla planowanych inwestycji i osiedli. Pięciokrotnie zmniejszą się wydatki na budowę dróg, potrzebnych szkół, parków czy inną infrastrukturę – mówił dziś prezydent Trzaskowski.

Nowe osiedla będą też mogły powstawać na terenach zajętych przez stare centra handlowe czy biurowce. Powstaną obszary wielofunkcyjne, czyli takie, gdzie domy mieszkalne, miejsca pracy, szkoły, przedszkola i tereny zieleni są blisko siebie.

Zrównoważony rozwój miasta, z łatwo dostępnymi i równomiernie położonymi centrami lokalnymi, ograniczy potrzebę przemieszczania się. Odciąży to ulice i komunikację publiczną. Poprawi też stan powietrza – będzie mniej zanieczyszczeń. Warszawa będzie bardziej odporna na zmiany klimatu, lepsza do życia i przyjazną dla wszystkich.

Stolica zieleni. Jak zwiększy się powierzchnia parków?

- Chcemy, żeby do 2050 r. każdy miał z okna widok na zieleń. Dlatego kluczowym wątkiem w nowym Studium Warszawy jest klimat i Błękitno-Zielona Infrastruktury Warszawy (BZIW). Woda i zieleń są dla nas równie ważne jak zabudowa, domy czy ulice. Jeśli dobrze zaplanujemy układ zieleni i założeń wodnych, uodpornimy miasto na susze i podtopienia. Obniżymy koszty walki ze zmianą klimatu. Poprawimy stan zdrowia mieszkanek i mieszkańców Warszawy – powiedział Bartosz Rozbiewski wicedyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Powierzchnia najcenniejszych przyrodniczo obszarów chronionych wzrośnie o niemal 40 proc. Podwoi się też powierzchnia parków i zieleńców.

Wszędzie blisko. Co i gdzie będziemy mieć po drodze?

Współautorka Studium Monika Konrad podkreślała: – W nowoczesnej Warszawie naszych marzeń w 10 minut dojdziemy do ważnych dla nas miejsc. Żłobek, przedszkole, szkoła, przystanki tramwajowe czy autobusowe, metro i zieleń znajdą się w odległości wygodnego i przyjemnego dla nas spaceru. Wszystkie nasze codzienne sprawy załatwimy w ponad dwustu centrach lokalnych. Tam też zrobimy zakupy czy spotkamy się ze znajomymi – dodaje zastępczyni dyrektorki BAiPP.

Dawniej „jadę do miasta" oznaczało, że wybieramy się do centrum. W przyszłości wszystkie małe i duże sprawy będzie można załatwić blisko domu w centrach lokalnych, albo w centrach dzielnicowych.

Zdrowe miasto. Czy da się żyć bez samochodu na co dzień?

Projektowanie miasta przekłada się na jakość życia i zdrowie mieszkanek i mieszkańców Warszawy. Brak ruchu, miejska wyspa ciepła, zanieczyszczenia komunikacyjne i smog wywołują różne choroby. Dlatego ważny jest rozwój transportu szynowego, tak by wszyscy mieli blisko do stacji metra (w planie pięć linii), kolei czy tramwaju. W Studium Warszawy znalazły się także wskazania, gdzie będą tereny zieleni, gdzie sadzić rzędy drzew. One też zachęcą, by odstawić samochód i dojść pieszo do sklepu, do szkoły czy na przystanek. Każde dziecko będzie miało zapewnioną bezpieczną drogę do szkoły. Według planów zgodnych ze Studium każdy mieszkaniec w ciągu 15-mintowego spaceru dotrze do parku, na plażę, do lasu czy fortów w zieleni. Ułatwi to sieć zielonych tras rowerowych lub spacerowych.

Kwitnąca gospodarka. Jak ją wzmacniać?

Warszawa dynamicznie się rozwija. Przyciąga firmy, nowych mieszkańców, studentów z Polski i ze świata. Stolica z całym wianuszkiem gmin ją okalających wytwarza już 17,7 proc. PKB całej Polski. Jest liderem i chce utrzymać tę pozycję. W Studium Warszawy wskazane są miejsca koncentracji różnych usług promieniujących na całą okolicę. To kluczowe centra rozwoju – bramy wielkomiejskie, umieszczone zwłaszcza wokół najważniejszych dworców kolejowych. Innowacyjne pomysły rodzą się w środowiskach skupionych wokół wyższych uczelni, stąd założenia, że nastąpi dalszy rozwój ośmiu kampusów uczelnianych.

Ukochane miejsca. Jak zakochać się w Warszawie mocniej?

Tylko sześć na dziesięć mieszkających w stolicy osób urodziło się w Warszawie. Tu przyjechali, żeby się uczyć, pracować, urządzić sobie życie – z całej Polski i ze świata. Aż 94 proc. mieszkańców lubi Warszawę. Wisła, Skarpa Warszawska, zieleń na dwóch brzegach z plażami miejskimi są bezcenne, Studium poświęca im wiele uwagi. Ważna jest ochrona najbardziej wartościowej zabudowy, zabytków i najlepszej architektury współczesnej, widoki na starą i nową Warszawę. Chcemy, by wszyscy jeszcze bardziej czuli się w niej jak u siebie w domu. Stąd dbałość o warszawskość, ale też różnorodną tożsamość miasta.

Studium. Jak je podsumować w kilku zdaniach?

Warszawa w Studium jest traktowana jako złożony ekosystem, w którym zachodzą ścisłe relacje i zależności między światem przyrody, sferą społeczną i gospodarczą. Zrównoważone połączenie zabudowy, natury i infrastruktury zapewni mieszkankom i mieszkańcom środowisko miejskie, w którym możemy żyć zdrowo, wygodnie i zgodnie z własnymi aspiracjami. Elastyczność dokumentu pozwoli sprawnie reagować na zmiany polityczne, klimatyczne i ekonomiczne.

Trochę historii. Stare a nowe Studium Warszawy

Prace nad nowym Studium rozpoczęły się pięć lat temu. Radni miasta 24 maja 2018 r. podjęli uchwałę Nr LXVII/1854/2018 w sprawie przystąpienia do jego sporządzenia. Dotąd obowiązujące „stare Studium" jest z 2006 r. Dokument się zdezaktualizował. Został opracowany na podstawie analiz i danych zebranych 20 lat temu. Studium było kilkakrotnie zmieniane w latach 2009-2021. Zmiany polegały głównie na aktualizacji danych o istniejącym zagospodarowaniu. Generalne założenia i ustalenia pozostały te same. Ale stare Studium określało np. docelową chłonność terenów w mieście dla 3 milionów mieszkańców. Zgodnie z nową prognozą demograficzną liczba lud­ności Warszawy powiększy się do około 2 mln 225 tys. mieszkańców do 2050 roku. To tak jakby przyłączyć dodatkowo Gdynię do naszego miasta. Ale już wiadomo, że Warszawa nie urośnie prawie dwukrotnie.

Studium dla mieszkańców i z mieszkańcami. Już 2 czerwca ruszają konsultacje społeczne. Jak będziemy rozmawiać o nowej wizji dla Warszawy?

Dialog z mieszkankami i mieszkańcami Warszawy jest najważniejszy. Zorganizowana jest wystawa, spotkania i dyżury, podczas których będzie można porozmawiać i dowiedzieć się więcej na temat projektu nowego Studium.

Projektanci Studium mają dyżury stacjonarne w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury 4 czerwca (niedziela) oraz 17 czerwca (sobota) w godzinach 15:00-19:00. Z kolei dyżury telefoniczne potrwają przez cały okres konsultacji (poniedziałek-piątek w godzinach 11:00-15:00, pod numerem 22 325 81 12). Czekamy też na uwagi od mieszkańców, które można złożyć na wiele sposobów elektronicznie lub osobiście.

Dyskusja publiczna na temat Studium odbędzie się 21 czerwca (środa, godz. 17:00) w Sali Marmurowej Pałacu Kultury i Nauki. Będziemy także transmitowana na platformie YouTube.

