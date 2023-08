Najpiękniejsze warszawskie balkony, ogrody i ogródki

Trwa 40. edycja konkursu Warszawa w kwiatach. W tym roku, oprócz ukwieconych balkonów, ogrodów, osiedli czy szkół, do konkursu mogą się zgłosić także kawiarnie, lokale usługowe i ogródki działkowe. Zgłoszenia przyjmowane są już tylko do 17 lipca 2023 r.

Warszawa w kwiatach to największa akcja wspólnego upiększania miasta i krzewienia miłości do zieleni. Jej inicjatorem był Prezydent Stefan Starzyński, a jej kontynuatorami są setki warszawianek i warszawiaków. Do konkursu można się zgłosić w aż 9 kategoriach:

balkony, loggie i okna, inicjatywy sąsiedzkie, ogrody i ogródki przydomowe przy budynkach jedno- i wielorodzinnych, osiedla mieszkaniowe, aranżacja zieleni (przy kawiarniach, sklepach, punktach usługowych), ogród lub ogródek edukacyjny (przy placówkach edukacyjnych), założenie ogrodowe statutowe, założenie ogrodowe niestatutowe, ogródki działkowe kwietne. Jury przyzna także 4 nagrody specjalne: „Mister Kwiatów", nagroda im. Zofii Wóycickiej, nagroda im. Stefana Starzyńskiego oraz jubileuszowa nagroda „Królowa Róż". Nagrodami rzeczowymi w konkursie są m.in. wyjątkowe kwiatowe upominki, sadzonki róż, ogrodnicze publikacje oraz vouchery na webinary z udziałem światowych ekspertów architektury krajobrazu, które przekażą Partnerzy konkursu. Laureat lub laureatka nagrody Mister Kwiatów może wykorzystać swój talent, projektując reprezentacyjną rabatę w centrum Warszawy, a zwycięska placówka edukacyjna skorzystać ze szkolenia dla nauczycieli nt. prowadzenia zajęć ogrodniczych.

Jak się zgłosić

Zgłoszenia można wysyłać do 17 lipca 2023 r. poprzez formularz internetowy, dostępny na stronie(otwiera się w nowej karcie) oraz listownie. Do zgłoszenia należy dołączyć maksymalnie 5 fotografii całościowo prezentujących zgłaszany obiekt oraz jego opis, zawierający informacje o występujących w nim roślinach i ekologicznych rozwiązaniach (np. magazynowanie wody, kompostowania czy wspierana różnorodności biologicznej). Regulamin konkursu dostępny jest na stronie warszawawkwiatach.pl(otwiera się w nowej karcie).

Formularze zgłoszeniowe są do pobrania także w siedzibach Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Zarządu Zieleni oraz w Pawilonie Edukacyjnym Kamień. W Kamieniu (ul. Wybrzeże Puckie 1) codziennie w godz. 10.00-16.00 działa punkt konsultacyjny. W razie pytań dotyczących zasad konkursowych można przyjść osobiście lub napisać na adres warszawawkwiatach@zzw.waw.pl.

Wielki kwietny finał

Laureatów tegorocznego konkursu będzie można poznać na finałowym kwietnym pikniku, który odbędzie się na terenie Parku Fontann 27 sierpnia 2023 r. Będzie to wyjątkowe święto kwiatów i zieleni. W planie m.in. występy artystyczne, warsztaty rodzinne, eksperckie wykłady oraz oficjalne ogłoszenie zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Podczas finału zostanie także zaprezentowana nowa warszawska róża, wyhodowana i nazwana na cześć Prezydenta Starzyńskiego.

Organizatorem konkursu jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy. Partnerami konkursu są: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, Ogród Botaniczny PAN w Powsinie, Fundacja Kwietna, Fundacja Krajobrazy, Związek Szkółkarzy Polskich, Garden Masterclass Polska, Rojewski Roses, Polskie Towarzystwo Różane, Wydawnictwo Wytwórnia, Bomby Kwietne, Grupa GMF oraz firma Yope. Patronat medialny objęli: Radio Dla Ciebie, Zieleń Miejska oraz Murator.

Ogrodnicze atrakcje w Kamieniu

Pawilon Edukacyjny Kamień dla miłośników zieleni przygotował moc atrakcji. W kwiatomacie czekają nasiona łąk kwietnych, a w wakacyjne soboty odbywają się bezpłatne warsztaty ogrodnicze. Dzięki współpracy Zarządu Zieleni z firmą inPost w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy mieszkańcy mogą bliżej zgłębić zasady pielęgnacji roślin domowych i ogrodowych, poznać rozmaite gatunki krzewów, roślin cebulowych czy bylin i dowiedzieć się, jak stworzyć z nich piękny zielony zakątek. Każdy uczestnik zajęć otrzyma ogrodniczy upominek. Nadchodzące wydarzenia można znaleźć na profilu Kamienia(otwiera się w nowej karcie).

rp.pl