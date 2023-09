Warszawa: Na Żoliborzu powstaje Skwer Krasińskiego

Rozpoczyna się budowa skweru oczekiwanego przez mieszkańców Żoliborza. W pasie drogowym wzdłuż ul. Krasińskiego pojawią się alejki, różnorodna zieleń i strefa zabaw dla dzieci. Zadanie będzie realizowane etapami. Nadzór nad inwestycją sprawuje Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Skwer Krasińskiego będzie nowym zielonym miejscem na mapie Żoliborza. Mieszkańcy będą mogli podziwiać tam ponad 100 drzew (m.in. grusze, głogi, świerki, sosny czy lipy), oraz różnorodną roślinność niską. Zaplanowano nasadzenia kilkudziesięciu tysięcy roślin – krzewów (m.in. róż, lilaków, dereni) oraz bylin i roślin cebulowych (np. narcyzów, tulipanów). Na skwerze pojawią się także wielobarwne, pachnące łąki i pnącza oraz trawy ozdobne (np. miskanty chińskie, seslerie jesienne).

W ramach inwestycji powstaną nowe alejki pomiędzy tzw. trejażami, czyli elementami architektury ogrodowej. Mieszkańcy będą mogli też przysiąść na ławkach czy zagrać w warcaby przy stoliku do gier. Dla dzieci stworzona zostanie strefa zabaw.

Nowy skwer powstanie w pasie drogowym wzdłuż ul. Krasińskiego – na odcinku od ul. Broniewskiego do ulicy dojazdowej przy ul. Krasińskiego 69. Inwestycja ma być realizowana etapami, dlatego projekt budowy skweru podzielono na 4 odcinki:

odcinek nr 1: od ul. Broniewskiego do ul. A. German, odcinek nr 2: od ul. A. German do ul. Przasnyskiej, odcinki 3 i 4: od ul. Przasnyskiej do ulicy dojazdowej przy ul. Krasińskiego 69.

W pierwszej kolejności zrealizowane zostaną prace budowlane i nasadzenia na pierwszym odcinku skweru. Ta część ma zakończyć się w IV kwartale 2024 r. W tym samym czasie wybudowane zostaną również odcinki nr 2 i 3. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy podpisał umowę z wykonawcą na 4,1 mln zł. W dalszej kolejności ZZW chce wykonać nasadzenia na 2. i 3. odcinku oraz zrealizować odcinek nr 4.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu z budżetu obywatelskiego. Za prace budowlane odpowiada AKG Architektura Krajobrazu. Projekt przygotowała firma PROINWESTYCJA Katarzyna Łowicka.

rp.pl