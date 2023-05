Warszawa. Tysiąc drzew na ul. Kondratowicza

50 nowych drzew i kilkaset krzewów posadzili mieszkańcy Targówka na ul. Kondratowicza. Wraz z tysiącami bylin i pnączy jedna z głównych arterii Targówka stanie się „aleją tysiąca drzew”.

Od września 2022 r. podróżni mogą korzystać z kolejnych trzech stacji na bródnowskim odcinku II linii metra. Po zakończeniu robót podziemnych ruszyły prace rewitalizacyjne na powierzchni – pomiędzy stacjami Kondratowicza i Bródno. Oprócz robót związanych z usprawnieniem ruchu drogowego (na odcinku od ul. Rembielińskiej do św. Wincentego), jesienią ub.r. wykonane zostały pierwsze nasadzenia przy głównej arterii przecinającej Targówek.

W sumie drogowcy sadzą wzdłuż ulicy 491 drzew, które dołączą do ok. 200 drzew zasadzonych w ramach budowy metra i ok. 300, które rosły tu wcześniej. Częścią projektu zazieleniania jest akcja „Adoptuj drzewo na Kondratowicza" – w sobotę, 15 kwietnia, mieszkańcy „posadzili" tu 50 nowych drzew oraz kilkaset krzewów.

Platany, jesiony i lipy

- Obiecywaliśmy że ulica Kondratowicza – po oddaniu do użytku stacji metra – zmieni swój wygląd. I tak się dzieje, ponieważ w tym miejscu sadzimy kilkaset nowych drzew. Dzięki temu ulica ta stanie się jedną z piękniejszych w Warszawie – również dzięki jej mieszkańcom – mówił Rafał Trzaskowski już w czwartek 13 kwietnia. Prezydent Warszawy również posadził tu swoje drzewo, które oznaczone zostało specjalną tabliczką.

Takie same, imienne tabliczki – do zamontowania pod drzewem – Zarząd Dróg Miejskich przygotował dla wszystkich, którzy zgłosili swój udział w akcji „Adoptuj drzewo na Kondratowicza".

Łącznie w tym roku pojawi się tu: 39 platanów klonolistnych, 129 jesionów wyniosłych, 71 lip srebrzystych „Varsaviensis", 2 lipy drobnolistne „Greenspire", 208 klonów zwyczajnych, 2 jabłonie, 7 kasztanowców czerwonych, 21 wiśni piłkowanych i 12 ambrowców balsamicznych.

Szeroko z niską zielenią

- Drzewa, ze względu na znaczną wielkość (ok. 9 m), były już wstępnie usadowione w ziemi. Do osób adoptujących swoją roślinę należało wybranie konkretnej sztuki, przysypanie jej ziemią, obsypanie korą oraz podlanie. Momentem wieńczącym dzieło było zamontowanie tabliczki. Nad procesem sadzenia oraz montażu czuwali pracownicy Zarządu Dróg Miejskich i stołecznego Zakład Remontów i Konserwacji Dróg – wyjaśnia Łukasz Puchalski, dyrektor ZDM.

Na ul. Kondratowicza mieszkańcy sadzili również krzewy. Po zakończeniu wszystkich nasadzeń będzie tu aż 87 851 krzewów i pnączy oraz 12 831 bylin. Ulicę upiększą dokładnie 100 682 sztuki takich gatunków, jak m.in.: śnieguliczka Chenaulta, rokitnik pospolity, bluszcz pospolity czy tawlina jarzębolistna. Nie zabraknie także żywopłotów z irgi błyszczącej (31 386 krzaczków). Wysiane zostaną trawniki o łącznej powierzchni 2643 m kw. oraz łąka kwietna licząca 4016 m kw.

