Polonia Warszawa doczeka się nowego stadionu?

Nowe założenia architektoniczne dotyczące położonego na skraju Nowego Miasta w Warszawie terenu, wyglądają okazale - przynajmniej na planach.

W założeniach tych jest miejsce na kameralny stadion z zachowaniem zabytkowego budynku klubowego, halę sportową, pływalnię, obiekt biznesowy oraz parking służący mieszkańcom i turystom. Wokół mają powstać lokale gastronomiczne. Między budynkami pozostanie plac z fontanną i dużą ilością zieleni.

Modernizacja terenów przy Konwiktorskiej jest nieunikniona? Zabudżetowano 12 mln złotych

Koncepcja zagospodarowania terenu zakłada, że będzie on pełnić przede wszystkim rolę miastotwórczą. Skorzystać ma przede wszystkim Warszawa, a nie jeden czy drugi klub sportowy. - Otworzenie tego miejsca dla miasta jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam także na tym, żeby młodzież miała kolejną przestrzeń do uprawiania sportu - zapowiada wiceprezydent Warszawy, Renata Kaznowska.

Wstępny projekt powstał w 2019 roku i wygrał konkurs ogłoszony przez władze miasta. Przygotowała go JSK Architekci - ta sama, która opracowała koncepcję Stadionu Narodowego oraz stadionu Legii.

Od tamtego momentu trwają żmudne prace, aby projekt zrealizować. Miasto wydało bądź zabudżetowało na ten cel 12 milionów złotych. Wydaje się więc, że nie ma odwrotu i modernizacja terenów przy Konwiktorskiej wkrótce się rozpocznie. Tak wynika przynajmniej ze słów Kaznowskiej.

Wiceprezydent Warszawy wzięła udział w zakończeniu sezonu dwóch sekcji koszykarskich Polonii. Obecny był również właściciel sekcji piłkarskiej, francuski biznesmen Gregoire Nitot. Nie zabrakło radnych i miejskich urzędników.

Kaznowska konsekwentnie przekonywała, że to nie jest „Stadion dla Polonii". - Bo gdy tak mówię, zarzuca się nam, że nie ma na szkoły, na przedszkola, a stadion będziecie budować. My nie budujemy stadionu Polonii, my zagospodarowujemy duży kwadrat Śródmieścia – mówi. W ogólnym kosztorysie realizacji projektu stadion wcale nie jest najdroższy.

Jak długo Polonia Warszawa będzie czekać na stadion?

Stadion Polonii Warszawa. Trwają procedury Według najnowszych informacji wciąż trwa procedowanie pozwolenia na budowę. Mowa o kilku budynkach, więc to skomplikowany proces. Równocześnie trwały rozmowy miasta z czterema partnerami, którzy mają zagospodarować teren w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Te negocjacje zostały wstrzymane, ponieważ niezbędne jest pozwolenie na budowę.

Po wybraniu partnera można przystąpić do realizacji inwestycji. Miałoby to nastąpić wieloetapowo. Najpierw — hala sportowa na 2 tys. miejsc i Centrum Wsparcia Sportu, z obiektami przeznaczonymi dla mieszkańców, w tym parkingiem na 778 miejsc. Później zaś 16-tysięczny stadion budowany trybuna po trybunie.

Kiedy prace się rozpoczną? To problem. Miała być to jesień 2024 i może będzie jesień - tyle że rok później. Teren przy Konwiktorskiej czeka tymczasem na modernizację kilkanaście lat. Projektów, głównie mało realistycznych, było wiele, a wstępnych terminów rozpoczęcia budowy - jeszcze więcej, choć nigdy prace przygotowawcze nie były tak zaawansowane.

rp.pl