Warszawa nie marnuje – także na targowiskach

W weekend został wznowiony cykl spotkań edukacyjnych na warszawskich targowiskach. Owocne były rozmowy miejskiej edukatorki z kupcami na Mołdawskiej, a na Ursynowie udało się nawiązać współpracę z fundacją pomagającą potrzebującym.

Akcję nie marnowania miasto prowadziło już w 2022 roku. Urzędnicy i miejskie edukatorki rozmawiały z 142 kupcami i 224 klientami targowisk. Zauważyli coraz większą świadomość wartości żywności i potrzebę przeciwdziałania jej stratom. Kupcy podeszli do rozmów z zaangażowaniem, czego efektem były przeprowadzone zbiórki nadwyżek żywności. Na 6 targowiskach zebrano niemal 30 ton owoców i warzyw.

- Nasza współpraca ze stroną społeczną już przynosi realne efekty w Warszawie. Wspólnie ratujemy jedzenie przed zmarnowaniem. Oprócz tego, że aktywnie wspieramy organizacje pozarządowe, stawiamy na edukację - uczymy, jak traktować i przechowywać produkty, aby ich nie marnować. Wierzę, że nasza inicjatywa nie tylko zmieni nawyki środowisk kupieckich i lokalnych społeczności, ale będzie również dobrą praktyką, która zachęci inne targowiska do zorganizowania podobnych akcji i zbiórki żywności na swoim terenie - mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego m.st. Warszawy.

Projekt skierowany jest do kupców sprzedających artykuły żywnościowe na warszawskich targowiskach. Jeden cel to wzrost wiedzy dotyczącej strat żywności i bioodpadów. Drugi – możliwość przekazania warzyw potrzebującym.

Z kupcami będzie rozmawiała edukatorka z doświadczeniem w nurcie zero-waste. Sprawdzi jak kupcy radzą sobie z nadwyżkami żywności. W razie potrzeby zaproponuje możliwe do wprowadzenia rozwiązania, np. nawiązanie współpracy z organizacją pozarządową, która zbierze nadwyżki żywności i przekaże je osobom potrzebującym. Miasto liczy, że w bezpośrednich rozmowach da się wypracować indywidualne rozwiązania, które będą prowadziły do zmniejszenia marnotrawstwa żywności – w szczególności owoców i warzyw, których marnuje się najwięcej.

W kwietniu i maju przedstawiciele miasta odwiedzą targowiska:

przy ul. Wołoskiej róg ul. Odyńca na Mokotowie, przy ul. Mołdawskiej na Ochocie, przy ul. Namysłowskiej na Pradze-Północ, przy ul. Stalowej róg ul. Szwedzkiej na Pradze-Północ, przy ul. Indiry Gandhi róg ul. Pileckiego na Ursynowie, przy ul. Słowackiego 45 na Żoliborzu, przy ul. Włościańskiej 35A na Żoliborzu.

W miniony piątek edukatorka spotkała się z kupcami na targowisku przy ul. Mołdawskiej. Handlujący na bazarku byli otwarci i mocno zainteresowani możliwością wypracowania rozwiązań, które pozwolą uratować żywność przed wyrzuceniem.

Z kolei w niedzielę, na targowisku u zbiegu ulic Indiry Gandhi i Witolda Pileckiego na Ursynowie, udało nawiązać pierwszą współpracę. Fundacja A.R.T. w każdą niedzielę, po zakończeniu dniu handlowego, będzie odbierała niesprzedaną żywność, którą przekaże osobom potrzebującym. Pierwsza zbiórka odbędzie się już 23 kwietnia 2023 r.

Akcja edukacyjna na warszawskich targowiskach to nie jedyne starania miasta przeciw marnowaniu żywności. W mieście działa sieć jadłodzielni, czyli ogólnodostępnych miejsc, do których każdy może przynieść nadmiar żywności. Każdy, kto tego potrzebuje, może zabrać produkty, które się tam znajdują. Sieć jadłodzielni w stolicy stale się powiększa, obecnie jest ich blisko 50. Priorytetem polityki jest ograniczenie nadwyżek żywności nad poziomem konsumpcji, co pozwoli zminimalizować marnowanie żywności.

Miasto zajmuje się nie tylko kwestią żywności. Rozwija także przedsięwzięcia związane ze współdzieleniem zasobów – Współdzielnik, Spółdzielnia czy platforma WawaShare. Promuje gospodarkę cyrkularną, czego przejawem są m.in. Targi Zero Waste oraz podejmuje akcje informacyjne i edukacyjne np. Eko-poukładani.

rp.pl