Zmiany na głównych placach w Warszawie i Krakowie

Plac Defilad czeka potężna metamorfoza. A na krakowskim Rynku Głównym mają pojawić się drzewa! Ale wcześniej, bo już w przyszłą środę miasto przeprowadzi debatę na ten temat.

- W centrum stolicy ubędzie betonu i asfaltu, a pojawią się nowe drzewa, tysiące krzewów, trawniki oraz miejsce z wodą. Dziś już wiemy, że do przeprowadzenia modernizacji placu zgłosiło się pięć firm. Za kilka tygodni wyłonimy wykonawcę – poinformował Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Stołeczny plac Defilad czyli tzw. plac Centralny chluby miastu raczej nie przynosi. Od ul. Marszałkowskiej jest jednym wielkim parkingiem. Ale jak zapowiadają władze Warszawy będą tam zmiany. - Z ogromnej przestrzeni zostanie wykrojony bardziej kameralny plac, który uatrakcyjni ścisłe centrum miasta – zapowiada stołeczny ratusz.

Nowe zagospodarowanie tej przestrzeni między Muzeum Sztuki Nowoczesnej a Pałacem Kultury i Nauki przygotowała pracownia A-A Collective.

Nawierzchnia placu zostanie wykonana z sześciu różnych rodzajów kamienia. Obrysy dawnych kamienic zostaną wykonane z wielkoformatowych płyt kamiennych w różnych wybarwieniach: szarym i czerwonym. Dawne dziedzińce zostaną wybrukowane ponownie wykorzystaną kostką granitową z placu Defilad oraz uzupełnione płytami granitowymi z okolic trybuny honorowej.

Układ ulic z 1939 roku przypomną w tym miejscu pasy ułożone z kostki granitowej.

- Połączymy centralną część placu Defilad z parkiem obok ul. Świętokrzyskiej, a nieregularny układ chodników i zieleni odwzoruje sieć dawnych ulic i zarys budynków. Trawniki będą przypominały miejsca, w których przed wojną stały kamienice, bo na placu znajdą się trawniki o łącznej powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych i ponad 40 gatunków roślin cebulowych i gatunków bylin – wylicza stołeczny ratusz.

Projekt zakłada też posadzenie ponad 40 gatunków roślin cebulowych i gatunków bylin. Do tego dojdzie 11 gatunków krzewów, a także 109 drzew takich, jak m.in. robinie akacjowe, jesiony, glediczje, derenie, grujeczniki, miłorzęby i magnolie.

Pięć firm zgłosiło się w przetargu na przebudowę środkowej części placu. Złożyły ofertę w cenie od 61,2 do 73,3 mln zł. Zarząd Dróg Miejskich już rozpoczął analizę nadesłanych propozycji, a rozstrzygnięcie powinno zapaść w ciągu kilku tygodni. Od momentu podpisania umowy wybrany wykonawca będzie miał na realizację inwestycji 60 tygodni, czyli ok. 14 miesięcy.

Kontrowersyjny budynek nowego muzeum

Plac Defilad – to także powstające tam Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Niemal równo cztery lata temu, bo 28 lutego 2019 roku została podpisana umowa na budowę tej placówki.

- Rozpoczynamy realizację jednej z najważniejszych inwestycji kulturalnych ostatnich lat, która realnie stworzy Nowe Centrum Warszawy – mówił wówczas Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.

Przypomniał, że częścią tej inwestycji będzie budowa siedziby TR Warszawa, teatru miejskiego, którego misją jest tworzenie dostępnej przestrzeni dla poszukiwań twórczych i dyskusji, wspieranie młodej generacji artystów, obecność w międzynarodowym obiegu sztuki.

Za projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie odpowiada nowojorska firma architektoniczna Thomas Phifer and Partners we współpracy ze swoim partnerem w Polsce – pracownią APA Wojciechowski , natomiast projektantem konstrukcji i instalacji było biuro BuroHappold Engineering.

Pracownia Thomas Phifer and Partners została wyłoniona w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem w 2014 roku.

Nowojorski architekt to zdobywca wielu prestiżowych wyróżnień, jest autorem cenionych budynków publicznych i muzealnych w USA, m.in. North Carolina Museum of Art w Raleigh (2011, nagroda American Institute of Architects), Corning Museum of Glass w stanie Nowy Jork czy otwartego pod koniec 2018 roku Glenstone Museum w stanie Maryland.

Od kiedy z powstającego budynku zdjęto rusztowania odżyły dyskusje wokół powstającego budynku. Jest on nazywany przez warszawiaków betonowym bunkrem, kontenerem, białym pudłem, ale też chwalony jest za znakomite nawiązanie do modernistycznej tradycji urbanistycznej Warszawy.

- Zaprzepaszczono ostatnią zapewne okazję, żeby centrum Warszawy, zeszpecone przed 70 laty sowiecką Godzillą, uratować czymś architektonicznie atrakcyjnym. Ale nie, bo nasz gust sięga najwyżej banału, w jaki pakuje się w sieciówkach mokasyny, powiększonego do rozmiaru trzypiętrowej kamienicy – napisał jeden z internautów.

A inny pytał: - „Czym to „dzieło" się przepraszam różni od stacji kontenerowców dla pracowników przeciętnej budowy?

I dodał: - Dotąd na placu Defilad stał jeden budynek do wynurzenia - stalinowski potworek. Teraz są już dwa obiekty do wyburzenia, bo doszło muzeum antysztuki współczesnej. Z tym pójdzie łatwo, bo nie jest zbyt duży.

Będą drzewa na krakowskim Rynku Głównym?

Zmiany czekają też Rynek Główny w Krakowie. W ub. roku w Budżecie Obywatelskim zwyciężył projekt „Posadźmy drzewa na Rynku Głównym!".

- Dotyczy on wyjątkowych działań w wyjątkowej przestrzeni, dlatego jego realizację powinno poprzedzać odpowiednie przygotowanie. Rozpocznie się ono od otwartej debaty z udziałem ekspertów, na którą w środę, 1 marca – zapowiada krakowski magistrat.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 17 w sali Miedzianej pałacu Krzysztofory przy Rynku Głównym 35.

- Ta debata pozwoli przeanalizować to wyzwanie z wielu różnych perspektyw i pomoże w przygotowaniu się do przywrócenia drzew na Rynek Główny – podkreślają urzędnicy.

Zapewniają, że będzie to także okazja do wsłuchania się w głos mieszkańców Krakowa, a podczas spotkania zarysowany zostanie plan działania. - Przy realizacji tego projektu konieczne będą uważność, mądrość i holistyczne podejście –przyznaje krakowski magistrat.

rp.pl