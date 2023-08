Warszawskie kocykowanie na trawie w Parku Bródnowskim

W letnie niedziele miasto zaprasza na plenerowe wydarzenie dla najmłodszych mieszkańców – warszawskie kocykowanie. Tym razem spotkanie odbędzie się już w niedzielę 23 lipca w Parku Bródnowskim.

Warszawskie kocykowanie to bezpłatne wydarzenie kierowane do dzieci do 10. roku życia i ich opiekunów. W otoczeniu zieleni na kocach, pufach i leżakach w warszawskich parkach będzie można m.in. obejrzeć przedstawienia dla najmłodszych czy wziąć udział w warsztatach tematycznych.

Tegoroczne spotkania dla najmłodszych warszawiaków odbędą się: 23 lipca w Parku Bródnowskim od godz. 12:00 do 16:00, 20 sierpnia w ursynowskim Parku im. Kozłowskiego przy al. KEN, 27 sierpnia w Parku im. Szymańskiego przy ul. Elekcyjnej na Woli, a zakończą się 3 września na wawerskiej Plaży Romantycznej.

Harmonogram warszawskiego kocykowania 23 lipca w Parku Bródnowskim:

12:00 Teatr Czarodziej "Pinokio" – spektakl na podstawie powieści Carlo Collodiego o przygodach drewnianego chłopczyka. 12:30 – 13:30 Warsztat plastyczno-kreatywny „Liściasta mandala", czyli zajęcia z tworzenia mandali (wzorów na planie koła) inspirowanych strukturą liści. 13:45 – 14:45 Warsztat „Eko plecionki" – uczestnicy będą mogli tworzyć przestrzenne formy ozdobne z ekologicznych materiałów technicznych. 14:00 Teatr Pro Arte "Un poco loco" – występ z muzyką latynoamerykańską inspirowany bajkami Disney'a. Artyści zabiorą dzieci w muzyczną podróż do krajów Ameryki Południowej, w których królują barwne stroje, rytmy i wesołe melodie. 15:00 Spacer ekologiczny – prowadząca będzie opowiadać o różnorodnej florze i faunie parku. Podczas spaceru zostaną poruszone zagadnienia związane z lokalnym ekosystemem: glebą, owadami, zwierzętami czy roślinnością w parku.

rp.pl