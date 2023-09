Warszawa: Złota wyspa w środku miasta

Przy Warszawskim ZOO powstała niezwykła przestrzeń – Złota Wyspa. Dawny wybieg dla niedźwiedzi wzdłuż al. Solidarności zmienił się w przestrzeń artystyczno-rekreacyjną.

Uznany warszawski artysta i performer Paweł Althamer zorganizował wspólne malowanie wybiegu na złoto. W najbliższych tygodniach odbędzie się tam szereg warsztatów i akcji artystycznych, ogólnodostępnych dla wszystkich chętnych.

- Miśków przy al. Solidarności już nie ma, ale pozostała bardzo ciekawa przestrzeń. W tak zurbanizowanym mieście, jakim jest Warszawa, dawny wybieg dla niedźwiedzi stał się wyspą duchowości, przyczynkiem do budowania wspólnoty i kolektywnych działań, angażujących różne grupy społeczne: osoby z niepełnosprawnościami, seniorów i seniorki czy osoby głuche. Z perspektywy takiej miejskiej Atlantydy można z refleksją spojrzeć na otaczające miasto, ruch samochodów oraz spieszących się ludzi. Złota Wyspa. Polecam! – powiedziała Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Nieczynny wybieg dla niedźwiedzi brunatnych, od kiedy opuściły go ostatnie zwierzęta w 2020 roku, porastał coraz bardziej bujną roślinnością. Przestrzeń zlokalizowana w pobliżu ruchliwej ulicy skłoniła Pawła Althamera, artystę związanego z prawobrzeżną Warszawą, do myślenia o wyspie jako antidotum na zgiełk miasta, pęd codzienności i przebodźcowanie współczesnego świata. Wyspa, z racji swojego wyodrębnienia, stała się miejscem kontemplacji, sprzyjającym skupieniu i odkrywaniu własnej duchowości.

- Punktem wyjścia do stworzenia Złotej Wyspy jest planowana wystawa w Zachęcie, do której zostałem zaproszony. Przestrzeń wyspy miała nam posłużyć za miejsce, gdzie będziemy mogli kreatywnie medytować, ale też za alternatywną przestrzeń edukacyjną. Jest to też miejsce, gdzie można się dowiedzieć kim się jest i czego się pragnie, poza szkolnymi murami. Zapraszamy zarówno młodych artystów, jak też młodzież i seniorów – mówi o Złotej Wyspie jej twórca – Paweł Althamer.

Do tej pory na Złotej Wyspie odbywały się międzypokoleniowe praktyki kontemplacji, wspólnego czytania i rysowania, podobnie w najbliższym czasie planowane są tam instalacje, dyskusje i performansy. Sam Althamer zamierza w drugiej połowie sierpnia zamieszkać na Wyspie i oddać się twórczemu procesowi pracy rzeźbiarskiej. W przyszłym miesiącu zaplanowano wydarzenie nawiązujące do zwierzęcej tematyki „Doktor Dolittle". Pełen program wraz z datami wydarzeń i zasadami uczestnictwa pojawi się w najbliższym czasie na stronach: facebook.com oraz muzeumwarszawy.pl.

Wybieg niedźwiedzi powstał jako ozdobny dodatek do trasy W-Z i wizytówka warszawskiego ogrodu zoologicznego. Ze względów humanitarnych oraz przez liczne wtargnięcia, kultowe miejsce zostało zamknięte. Teraz poszukujemy nowych możliwości dla tej wyjątkowej przestrzeni. Potencjał tego miejsca jest ogromny. Może powstanie tu bar lub restauracja? Na pewno chcemy przywrócić je z powrotem warszawiankom i warszawiakom – powiedział dr Andrzej G. Kruszewicz, dyrektor Warszawskiego ZOO.

Projekt realizowany jest w ramach partnerskiego porozumienia pomiędzy Miejskim Ogrodem Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie, Zachętą – Narodową Galerią Sztuki oraz Muzeum Warszawskiej Pragi, oddziałem Muzeum Warszawy.

rp.pl