Wilanów Royal Jazz Festival z naczelnym „Rzeczpospolitej”

W czasie trzeciej edycji warszawskiego Wilanów Royal Jazz Festival (7-9 czerwca) wystąpi m.in. zespół Yednoo z naczelnym „Rzeczpospolitej”, Bogusławem Chrabotą.

Artyści występować będą na scenie plenerowej Royal Wilanów przy ulicy Klimczaka 1.

Jazz Festival Wilanów i jego gwiazdy

7 czerwca festiwal rozpoczął o godz. 18:30 projekt Obywatel Jazz, czyli Radosław Bolewski i Maciej Tubis grający Grzegorza Ciechowskiego.

Po ponad dwóch latach koncertów w całej Polsce projekt „Obywatel Jazz" doczekał się 9 marca premiery na płycie CD. Zespół prezentował ten repertuar od 2021 roku w wielu miastach Polski, m. in. w Toruniu na Dniach Grzegorza Ciechowskiego.

O godz. 20:15 wystąpił Rafał Dubicki Quartet. Liderem zespołu oraz kompozytorem utworów jest trębacz Rafał Dubicki. W swoim dorobku zespół posiada dwie płyty studyjne: „Story About Emotions" (2019) i „Shadow On The Space" (2021). Muzyka, jaką prezentuje zespół, to mieszanka jazzu oraz popu, z głównym nastawieniem na melodyjne granie. Obecnie trwają prace nad trzecim albumem, który zapowiadany jest przez single pojawiające się w sieci.

W sobotę 8 czerwca o 18:30 zagra m. in. Robert Szewczuga Trio. Jego lider brał udział w Jazz Jamboree, Warsaw Summer Jazz Days, Bielska Zadymka Jazzowa, Sopot Top Trendy Festival. Ze swoim trio nagrał płytę „Moonrise".

Program 9 czerwca otworzy o 17:00 Max Klezmer Band & Urszula Makosz. Muzyka klezmerska, bałkańska, z wpływami hinduskimi, elementami jazzu i rocka – to wszystko łączy w sobie Max Klezmer Band. Zespół gości na światowych i polskich scenach już od 25 lat (Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Belgia, Włochy, Afryka, Jamajka, Szwecja, Luksemburg, Austria, Słowacja, Czechy, Węgry, Rosja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa).

Bogusław Chrabota w finale festiwalu

Zaś w finale festiwalu zagra o godz. 19.00 Bogusław Chrabota i Yeednoo.

Yeednoo to projekt muzyczny współtworzony przez Pawła Kozłowskiego, Krzysztofa Jaworskiego, Piotra Remiszewskiego, Marka Kisielińskiego, Wojtka Pilichowskiego, Bartka Papierza i Jabro Bogotę. Wokalistą we wszystkich utworach jest redaktor naczelny „Rzeczpospolitej" Bogusław Chrabota, korzystający tym razem pseudonimu Jabro Bogota.

rp.pl