Jak wybrać baterię kuchenną? 5 porad dla niezdecydowanych

Aranżacja wymarzonej kuchni to spore wyzwanie. W jakim stylu ją urządzić, jak dobrać meble i armaturę, jakie płytki, jaka kolorystyka, które dodatki najlepiej podkreślą klimat wnętrza – pytania się mnożą, a odpowiedzi na nie należy dokładnie przemyśleć. Nie możemy też zapominać o doborze odpowiedniej baterii kuchennej. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Choć początkowo nie zdajemy sobie z tego sprawy, to wybór odpowiedniej baterii do kuchni na ogromne znaczenie. Bo z jednej strony to jeden z najczęściej używanych na co dzień elementów wyposażenia, a z drugiej – to dekoracyjna przysłowiowa wisienka na torcie aranżacji naszej wymarzonej kuchni. Jak zatem dobrać baterię zlewozmywakową, aby była jednocześnie funkcjonalna, stylowa i trwała? Warto poznać dostępne opcje, aby wybrać tę, która najlepiej wpisuje się w nasze potrzeby.

O czym pamiętać przy zakupie baterii kuchennej?

Szeroki wybór modeli dostępnych w sklepach z wyposażeniem potrafi przyprawić o zawrót głowy. Czym kierować się podczas zakupu i które parametry są ważne – podpowiadamy w 5 prostych krokach.

Zacznijmy od sposobu montażu. Mamy tu do wyboru baterie stojące i baterie naścienne. Ten drugi typ jest zdecydowanie rzadszy, nie tylko ze względu na niestandardowy sposób montażu, ale też pod kątem codziennego użytkowania. Praktyka pokazuje, że sprzyja rozchlapywaniu wody poza obręb zlewozmywaka. Zazwyczaj pierwszym wyborem jest bateria kuchenna stojąca na krawędzi umywalki lub na blacie obok.

Drugim parametrem, kluczowym dla wygody codziennego użytkowania, jest liczba uchwytów. Do wyboru mamy tradycyjne krany z dwoma uchwytami osobno dla ciepłej i zimnej wody oraz baterie jednouchwytowe z mieszadłem. Według opinii użytkowników to baterie z jednym uchwytem cieszą się większą popularnością ze względu na wygodę i łatwość regulowania nasilenia i temperatury wody.

Trzecią ważną kwestią jest materiał, z którego wykonana jest nie tylko zewnętrzna część baterii, ale także wszystkie podzespoły. Pamiętajmy, że kran w kuchni jest jednym z najintensywniej eksploatowanych elementów wyposażenia, dlatego warto postawić na jego wysoką trwałość i bezawaryjne działanie. Materiał wykonania ma bezpośredni wpływ na odporność baterii na uszkodzenia mechaniczne, stabilność, środki chemiczne do czyszczenia oraz negatywny wpływ wilgoci. Zwróćmy uwagę na rodzaj głowic, co jest decydujące pod kątem długiego i bezawaryjnego użytkowania baterii. Obecnie na rynku dostępne są modele pokryte warstwami w różnych kolorach – ich trwałość podczas codziennego użytkowania ma wpływ na estetykę i łatwość utrzymania armatury w czystości.

Czwartym ważnym parametrem jest wylewka – jej długość i kształt. Należy ją dopasować do głębokości komory zlewozmywaka i potrzeb w zakresie zmiany układu (z wyciąganą lub/i obrotową wylewką). Baterie kuchenne z klasyczną wylewką (bez wysokiego korpusu) mogą być stosowane w głębokich zlewach. W tych płytszych lepszym rozwiązaniem będą wysokie baterie w kształcie litery F lub U. Pozwalają na umycie nawet dużych garnków, bez rozchlapywania wody wokoło.

Piątą ważną wskazówką jest dokładne przyjrzenie się dodatkowym funkcjom, jakie są dostępne w nowoczesnych bateriach kuchennych, w tym m.in.:

termostat – bateria uruchamia strumień wody dopiero wtedy, kiedy ten osiągnie zakładaną temperaturę, to dobry sposób na oszczędność wody

wbudowany filtr wody – dzięki niemu „kranówka” jest dodatkowo oczyszczona i wszyscy domownicy mogą bezpiecznie pić wodę prosto z kranu

dozownik do detergentów – tuż obok korpusu baterii można zamontować dodatkowe wyjście z dozownikiem na płyn do mycia naczyń lub mydło do rąk

perlator – to nakładka na końcówkę wylewki (są też modele z wbudowanym tym elementem), która napowietrza strumień wody; dzięki temu zużywa się nawet do 60% mniej wody na co dzień

podświetlenie – niektóre modele proponują też dodatkowe efekty świetlne, gdzie kolor strumienia wskazuje jaką woda ma temperaturę.

Baterie naścienne i stojące

Kluczową kwestią przy wyborze baterii kuchennej jest jej sposób montażu. Podstawowy podział to ten na baterie stojące (na krawędzi umywalki lub na blacie obok) i naścienne (montowane do ściany nad zlewozmywakiem).

Baterie stojące

Większość modeli dostępnych na rynku to właśnie baterie kuchenne stojące. Są łatwe do podłączenia do instalacji wodnej, pozwalając na dużą elastyczność w zakresie miejsca mocowania. Ogromny wybór kranów stojących pozwala na dopasowanie ich do niemal każdej wielkości i aranżacji łazienki.

Wybierając wysokość baterii i długość wylewki należy odnieść te wartości do głębokości zlewu i odległości korpusu baterii od misy zlewu. Dla przykładu – jeśli wybierzemy baterię stojącą obok zlewozmywaka, wówczas zwróćmy uwagę, by miała odpowiednio długą wylewkę sięgającą w głąb misy. Jeśli zaś mamy stosunkowo płytki zlew, wówczas warto dobrać do niego odpowiednio wysoką baterię. Pozwoli to wygodnie umyć nawet duże garnki. Przy głębokim zlewie lepszym rozwiązaniem będą niskie baterie, aby strumień spadający ze znacznej wysokości nie rozchlapywał wody.

Zlewozmywaki mają zazwyczaj wyznaczone miejsca na montaż baterii. Wystarczy wyciąć specjalne kółka, by sprawnie zamontować baterię. Rzadszym rozwiązaniem jest stawianie baterii na blacie – praktyka pokazuje, że zwiększa to ryzyko zalewania wodą.

Baterie kuchenne ścienne

To polecane rozwiązanie w sytuacji, kiedy mamy bardzo mało miejsca w kuchni. Bateria jest montowana bezpośrednio na ścianie, nie zabierając miejsca na krawędzi zlewozmywaka lub na blacie. Planując montaż baterii naściennej, ujścia instalacji wodnej należy wyprowadzić dokładnie w miejscu, gdzie docelowo ma pojawić się kran. Trzeba to zaplanować na etapie prac budowlanych.

Baterie jedno- i dwuuchwytowe

Tradycyjne dwa kurki z ciepłą i zimną wodą czy bateria z mieszadłem? Warto zawczasu zastanowić się, która opcja lepiej sprawdzi się wśród domowników. Praktyka pokazuje, że jednak możliwość ustawienia temperatury i wielkości strumienia wody przy użyciu jednej ręki (lub nadgarstka) jest zdecydowanie wygodniejszą opcją. Weźmy też pod uwagę fakt, że z kuchni często korzystamy z wody o różnej temperaturze, jednocześnie przytrzymując garnek lub inne naczynie.

Baterie jednouchwytowe to też sposób na spore oszczędności w zakresie zużycia wody. Nie tracimy czasu (i wody) na ustawienie odpowiedniej temperatury, łatwiej też nią manipulować i ustawić nasilenie strumienia. Co ciekawe, szacunki pokazują, że korzystając z baterii jednouchwytowej częściej staramy się używać mniejszego strumienia do codziennych czynności.

Ciekawą opcją są baterie, gdzie mieszadło do wody jest zlokalizowane przy ujściu wylewki, tam, gdzie strumień z niej wypływa. Tej rodzaj baterii kuchennej szybko zyskuje zwolenników, bowiem pozwala na łatwy dostęp i wygodne uruchomienie kranu.

Baterie z wyciąganą wylewką

To rozwiązanie, które przypomina wyglądem rączkę prysznicową. Pozwala chwycić za końcówkę wylewki i wysunąć ją razem z wężem w taki sposób, że możliwe jest korzystanie z wody także poza zlewem. Nalanie wody do garnka czy do czajnika nie wymaga już trudnego czasami podstawienia pod ujście kranu. Wyciągana wylewka sięga czasami nawet do 150 cm. To rozwiązanie szczególnie polecane w kuchniach, gdzie trudno o wstawienie na tyle dużego zlewozmywaka, by swobodnie napełniać wodą duże naczynia lub garnki (a nawet konewkę czy wiaderko).

Baterie kuchenne ze zlewozmywakiem

Jak dobrać baterię do zlewu? Pod kątem technicznym sprawdźmy, czy wysokość baterii jest odpowiednia w stosunku do głębokości zlewozmywaka. To ważne pod kątem rozchlapywania wody i utrzymania w czystości tej części kuchni. Jeśli decydujemy się na mocowanie kranu na krawędzi misy, wówczas sprawdźmy, czy producent przygotował specjalne miejsca na otwory.

Ale równie ważną kwestią, co ergonomia i wygoda, jest estetyka całego kompletu. Zlewozmywak z baterią jest często jedną z kluczowych stref w kuchni, silnie eksponowaną i budującą aranżację. To ważne, aby pasowała do reszty wyposażenia. Jak zatem komponować zlewu z bateriami? Zlewozmywaki granitowe dobrze wyglądają z czarnymi lub białymi matowymi kranami. Do czarnego zlewu świetnie pasuje metalowa lub złota bateria. Zaś idealnym uzupełnieniem do białego ceramicznego zlewozmywaka w stylu skandynawskim będą miedziane lub metalowe krany.

