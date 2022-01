Konkurs świąteczna hapispłata – pożyczkodawca spłaci za Ciebie pożyczkę

Klienci firmy IPF Polska Sp. z o.o. (marka hapipożyczki) mogą powalczyć o spłatę aktualnego salda pożyczki. Wystarczy zaciągnąć pożyczkę przez internet i odpowiedzieć na pytanie konkursowe.

Jakie są warunki udziału w konkursie?

Konkurs jest skierowany do wszystkich klientów, którzy w czasie jego trwania zawrą umowę jakiejkolwiek pożyczki poprzez stronę https://www.hapipozyczki.pl/?query=konkurs-swiateczny i od niej nie odstąpią. Warunkiem jest także odpowiedź na krótkie pytanie konkursowe. Konkurs rozpoczął się o północy 20 grudnia 2021 r. a zakończy się 27 grudnia 2021 r. o godzinie 23.59. Każdy, kto otrzyma pożyczkę w trakcie jego obowiązywania, dostanie też wiadomość emailową z linkiem do formularza konkursowego. Klienci, którzy chcą powalczyć o nagrodę, muszą go wypełnić, podając wymagane dane oraz odpowiadając na pytanie konkursowe - Bez czego Wigilia nie może odbyć się w Twoim domu?

Każda osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe, bez względu na liczbę zawartych umów pożyczek.

Nagroda w konkursie Świąteczna hapispłata

Do wygrania jest łącznie 5 nagród w postaci spłaty aktualnego (na dzień rozstrzygnięcia Konkursu=ogłoszenia listy Zwycięzców) salda zadłużenia z tytułu umowy Pożyczki zaciągniętej w czasie trwania konkursu. Pełny regulamin konkursu dostępny jest na https://wnioski.hapipozyczki.pl/konkurs-swiateczny/regulamin.pdf

Rozstrzygnięcie konkursu

Posiedzenie Jury odbędzie się 7 stycznia 2022 r. Oceni ono nadesłane zgłoszenia pod kątem ich kompletności, a także pomysłowości, oryginalności i atrakcyjności odpowiedzi na pytanie konkursowe.

W konkursie zostanie wyłonionych pięciu zwycięzców. Ich dane zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu 14 stycznia 2022r.

