Czy można pożyczyć pieniądze za darmo? Jak tego dokonać?

Pożyczanie pieniędzy od wieków związane jest z dodatkowymi kosztami obciążającymi klienta. Już w średniowieczu, kiedy powstały pierwsze „banki”, udzielały one wsparcia finansowego za dodatkową opłatą. Dziś sytuacja jest dokładanie taka sama – każda pożyczka gotówkowa jest oprocentowana i obarczona dodatkowymi kosztami, inaczej jej udzielanie nie byłoby opłacalne dla instytucji finansowych, które w największej mierze utrzymują się właśnie z odsetek. Istnieje jednak pewien wyjątek od tej reguły. Jaki – o tym powiemy w tym artykule!

Ile kosztuje korzystanie z pożyczonych pieniędzy?

Myśląc o pożyczce gotówkowej, zazwyczaj przed oczami widzimy bank, którego jednym z flagowych produktów są kredyty dla osób indywidualnych. Warto mieć świadomość, że kredyty gotówkowe są jedną z najdroższych form pożyczania pieniędzy, posiadają bowiem wysokie oprocentowanie oraz szereg dodatkowych kosztów, które zawsze obciążają klienta. Banki nieco tuszują koszty pobieranych przez siebie opłat dodatkowych, pozwalając na rozłożenie spłaty zobowiązania na wiele miesięcznych rat – klientowi wydaje się więc, że płaci niewiele, w rzeczywistości jednak całkowity koszt zobowiązania może przyprawić o spory zawrót głowy.

Pożyczanie pieniędzy w tradycyjnym wydaniu, z uwagi na związane z nim wysokie koszty, które należy co miesiąc uwzględniać w domowym budżecie, powinno być więc ostatecznością. Warto korzystać z takiej możliwości tylko w sytuacji, kiedy naprawdę nie mamy innego wyjścia lub nie mamy nic przeciwko, aby ponosić wysokie koszty związanie z używaniem pożyczanych pieniędzy. Jeśli już musimy zaciągnąć pożyczkę gotówkową, warto to zrobić na preferencyjnych warunkach, np. korzystając z okresowych promocji organizowanych przez banki. Warto także mieć świadomość, że nie wszystkie pożyczki gotówkowe są obarczone dodatkowymi kosztami – jednym z wyjątków jest bowiem chwilówka, którą zaciągniemy za 0 zł.

Chwilówka za darmo? Tak, ale tylko pod pewnymi warunkami

Pożyczanie pieniędzy od banków oprócz tego, że jest kosztowne, wiąże się także z szeregiem formalności. Instytucja finansowa, zanim udzieli nam wsparcia, musi zbadać naszą zdolność kredytową oraz sprawdzić, czy jesteśmy wiarygodnymi kredytobiorcami. Z reguły największe szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej mają osoby ze stabilnym zatrudnieniem, osiągające wysokie dochody i nie mające innych obciążeń. Pozostali mogą napotkać trudności na swojej drodze po pożyczkę gotówkową lub wręcz spotkać się z odmową jej udzielenia. Zamiast otrzymać pieniądze, stracą więc czas i nerwy.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku firm pożyczkowych, których flagowym produktem jest chwilówka. Jest ona udzielana online, na dowód osobisty bez zbędnych formalności i długiego czasu oczekiwania. Co jednak najważniejsze, nowi klienci, którzy wcześniej nie korzystali z usług danego podmiotu, mogą uzyskać ją za 0 zł (zazwyczaj w wysokości do 3000 zł). Jest to jedyna obecnie dostępna na rynku finansowym możliwość, aby pożyczyć pieniądze od zewnętrznego podmiotu bez żadnych kosztów własnych. Jest jednak jeden warunek, o którym warto pamiętać – zobowiązanie musi zostać uregulowane terminowo, zgodnie z zawartą umową.

Materiały Promocyjne