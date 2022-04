Włosing, czyli trend, dzięki któremu zadbasz o swoją fryzurę

O włosingu szczególnie głośno zrobiło się w ostatnich latach. Świadomość na temat dbania o włosy stale wzrasta, a konsumenci poszerzają swoją wiedzę dotyczącą stosowanych produktów pielęgnacyjnych. Co więcej, ilość przetestowanych składników aktywnych i możliwość ich łączenia w takich preparatach, jak szampony czy odżywki do włosów, sprawiła, że bez trudu znajdujemy kosmetyki, która pozwalają nam ujarzmić niesforną fryzurę. Z tego artykułu dowiesz się, na co zwrócić szczególną uwagę, jeżeli chcesz zacząć świadomie dbać o swoje włosy.

Czym jest włosing?

Włosing to określenie, które stało się szczególnie popularne zwłaszcza w blogosferze. Oznacza po prostu świadomą pielęgnację włosów. W tym zakresie ważne jest właściwe dobieranie kosmetyków, których głównym zadaniem jest ujarzmienie nawet niesfornej fryzury. Bardzo ważne okazuje się także określenie porowatości włosów, na podstawie którego możliwe jest dobieranie składników aktywnych odpowiedzialnych za utrzymanie tak zwanej równowagi PEH.

W naszej kosmetyczce powinny znaleźć się nie tylko takie produkty, jak szampony czy odżywki do włosów, ale także inne preparaty służące do regeneracji czy stylizacji. Bardzo ważna jest nawet maska na włosy, którą stosujemy nieco rzadziej niż wspominane wyżej kosmetyki. Ponadto zaleca się stosować wcierki pobudzające porost, mgiełki, pianki utrwalające oraz oleje, które będą przydatne podczas procesu olejowania.

A co oznacza skrót PEH? To pierwsze litery słów: proteiny, emolienty i humektanty. Są to składniki kolejno odpowiedzialne za odbudowę włosów, ich ochronę oraz nawilżanie. Tylko poprzez zachowanie równowagi między nimi możemy osiągnąć taki wygląd fryzury, jaki nam się marzy.

Czy warto stosować odżywki do włosów?

Odżywki do włosów można stosować przy każdym myciu. Czasami używamy ich w pierwszym etapie pielęgnacji, ale znacznie częściej w drugim. Włosing spopularyzował tak zwaną metodę mycia OMO. Oznacza to, że najpierw odżywiamy włosy, następnie je myjemy, aby chwilę później ponownie sięgnąć po odżywkę. Ten sposób sprawdza się zwłaszcza u osób, które mają loki oraz fale. Odżywki do włosów powinny zawierać proteiny, humektanty, a już zwłaszcza emolienty (gdy mówimy o podbiciu skrętu).

Jako że są to produkty, które zawierają wyważoną ilość składników aktywnych, nie powinny one obciążać naszych włosów. Dostępne są nawet preparaty, których nie musimy spłukiwać. Bardzo często mają formę mgiełki lub kosmetyku o lekkiej konsystencji. Producenci takich produktów wyraźnie wskazują, które z nich będą wspomagały odbudowę, które nawilżają, a które sprawdzą się w przypadku, gdy chcemy wygładzić włosy lub podbić skręt.

Czemu maski na włosy mają tak duże znaczenie w pielęgnacji?

Od czasu do czasu zamiast odżywki może być zastosowana maska na włosy. Nie jest to jednak kosmetyk, który poleca się nakładać przy każdym myciu. Dlaczego? Otóż zawarte w niej składniki aktywne mogą działać obciążająco, gdy będą aplikowane zbyt często. Tymczasem zależy nam jedynie na dociążeniu, nawilżeniu i wzmocnieniu. Maska na włosy również powinna być dobierana w taki sposób, aby możliwe było zachowanie równowagi PEH.

Dla wzmocnienia efektu zaleca się zaaplikować ją na więcej niż kilka minut (o ile producent tego nie odradza). Włosy należy owinąć w ręcznik, aby podnieść temperaturę przy skórze głowy. Wpływa to pozytywnie na szybsze wchłanianie składników aktywnych zawartych w produkcie.

