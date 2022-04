Czy krem nawilżający do twarzy powinien mieć SPF?

O tym, jak ważna jest ochrona przeciwsłoneczna, mówi się coraz częściej. Zarówno w porannej, jak i wieczornej rutynie pielęgnacyjnej występuje między innymi krem nawilżający do twarzy. Czy jest to kosmetyk, który zawsze uchroni nas przed niekorzystnym działaniem ekspozycji na promieniowanie UV? A może konieczne jest zastosowanie zupełnie innych produktów? Podpowiadamy!

Czy krem nawilżający do twarzy trzeba stosować codziennie?

Trudno znaleźć osobę, która głośno stwierdzi, że krem nawilżający do twarzy nie powinien być stosowany codziennie. To jeden z najważniejszych kosmetyków, z którego pomocą możemy uzyskać znakomity wygląd cery niezależnie od pory roku. Aplikujemy go nie tylko rano, ale także wieczorem. Często są to dwa różne produkty, o odmiennych składach i nieco innych właściwościach. Oba mają jednak za zadanie utrzymać właściwy poziom nawilżenia, a także odżywiać i regenerować. Ale jak dbać o cerę, gdy zdajemy sobie sprawę z tego, jak niekorzystnie działa na nią promieniowanie UV? Czy potrzebujemy stosować skomplikowane kroki pielęgnacyjne?

Jak dbać o cerę, czyli ochrona przed promieniowaniem UV

Długa i częsta ekspozycja na słońce nie jest dla nas korzystna. Okazuje się, że znacząco przyspiesza procesy starzenia, ale sprawia również, że jesteśmy narażeni na powstawanie groźnych dla naszego zdrowia chorób, takich jak choćby czerniak skóry. Właśnie dlatego coraz więcej osób rezygnuje z częstego opalania, a jeżeli już podejmują taką decyzję, to pamiętają o tym, aby stosować kremy ochronne i nie narażać się na zbyt częste promieniowanie.

Jeżeli zastanawiamy się, jak dbać o cerę, to powinniśmy wiedzieć, że ekspozycja na słońce jest dla nas niekorzystna nie tylko latem. Mocne promienie pojawiają się także wiosną, jesienią, a nawet zimą, kiedy to odbijają się od bieli śniegu. Niebezpieczne może być też spędzanie czasu przy okiennej szybie. Nawet tutaj dociera do nas szkodliwe promieniowanie. To, co możemy robić jednak każdego dnia, to w miarę możliwości zakrywać ciało, a jego odsłonięte fragmenty smarować między innymi balsamami i kremami z filtrem UV.

Czy krem nawilżający do twarzy zawiera SPF?

Warto podkreślić, że nie każdy krem nawilżający do twarzy będzie zawierał ochronę przeciwsłoneczną. Jeżeli nauczymy się, jak dbać o cerę, to szybko zrozumiemy, że w wieczornej pielęgnacji niezwykle ważny jest proces oczyszczania, natomiast o poranku powinniśmy zadbać między innymi o ochronę przed promieniowaniem UV. W czasie nocy nie jesteśmy na nie narażeni, dlatego skupiamy się między innymi na działaniu regenerującym, odżywiającym czy kojącym.

Na opakowaniu produktów możemy znaleźć wyraźnie oznaczenie, które podpowie nam, jakiej wysokości SPF możemy spodziewać się po konkretnym preparacie ochronnym. Miejmy na uwadze, że niektóre kosmetyki tego rodzaju mogą mieć właściwości bielące. Może być to ważne dla osób o ciemniejszej karnacji, które chcą uniknąć jasnych smug na twarzy.

Warto też podkreślić, że krem nawilżający do twarzy, który będzie zawierał ochronę przeciwsłoneczną, powinien być reaplikowany od czasu do czasu. Zależne jest to między innymi od czasu, jaki spędzamy poza domem oraz tego, czy ma on właściwości wodoodporne. Na przykład na plaży, kiedy korzystamy też z kąpieli w morzu czy jeziorze, filtry z naszej twarzy zmywają się nieco szybciej niż w przypadku codziennego używania ich pod makijaż.

Materiały Promocyjne