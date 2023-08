Warszawa oddaje hołd powstańczym bohaterom

Mija 79 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. W przeddzień rocznicy na placu Krasińskich odbyła się uroczysta msza święta. Odczytano również Apel Pamięci, a delegacje władz państwowych i samorządowych złożyły kwiaty pod pomnikiem na placu.

Po uroczystej mszy świętej do obecnych na uroczystości powstańców warszawskich i pozostałych zgromadzonych przemawiali dzisiaj prezydent RP Andrzej Duda, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Jerzy Mindziukiewicz i prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

O roli Powstańców Warszawskich w polskiej historii mówił prezydent RP.

- ­Możemy cieszyć się ich obecnością i ich świadectwem. Możemy czcić ich jako bohaterów wolności, o którą walczyli, a którą w pełni jako niepodległą, suwerenną, wolną Polskę ponad 30 lat temu udało się odzyskać im i pokoleniu ich dzieci. Jak co roku w tych dniach wszystkim im oddajemy głęboki hołd. Dziękujemy. To Powstanie Warszawskie, tamten niezwykły czyn zbrojny, jedyny w swoim rodzaju w czasie całej II wojny światowej – bo drugiego tak wielkiego powstania, zwłaszcza miejskiego, nie było nigdy wcześniej i nigdy potem w historii – jest dla nas niezwykle ważnym wydarzeniem w historii, ale i niezwykle ważną lekcją. Jak trzeba dbać o ojczyznę, tak by ojczyzna trwała i przetrwała, co to znaczy bezpieczna ojczyzna – mówił Andrzej Duda.

Do historii i pamięci odwoływał się również wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Jerzy Mindziukiewicz.

0 Przez lata ograniczonej wolności oraz tej wolności nieograniczonej i wywalczonej Polska i jej stolica odbudowała się i piękniała. Wszyscy, którzy przeżyli, i ich dzieci ciężko nad tym pracowali. Świadczy to o patriotyzmie, o niezaprzeczalnej woli życia w wolnej i suwerennej Polsce – mówił Jerzy Mindziukiewicz i dodał: – Pamięć rodzi historia. Obecnie widzimy żywą historię – wojnę na Wschodzie. Trzeba z tego wyciągać wnioski. Utracić wolność jest łatwo, odzyskać bardzo trudno i trzeba za to płacić bardzo wysoką cenę. Aby zachować wolność i niepodległość, musimy pamiętać, że Polska jest jedna, a siła ojczyzny zależy od nas oraz od uznania, jakie zyskamy wśród innych narodów Europy - mówił.

Prezydent m.st. Warszawy w imieniu warszawiaków i Polaków podziękował natomiast powstańcom za ich postawę podczas zrywu w 1944 r. oraz za dzisiejsze poczucie bezpieczeństwa.

- Przesłanie Powstania zostanie z nami na pokolenia. Przesłanie, które jest najważniejsze – dotyczące wolności, suwerenności, odwagi i bohaterstwa. Bez tego nie byłoby wolnej Polski. Ale więcej – jestem głęboko przekonany, że dzięki Wam dzisiaj jesteśmy bezpieczni. Dlatego, że tradycja Powstania Warszawskiego i wszystkich powstań nas wzmacnia i wysyła jasny sygnał na cały świat przez dziesięciolecia – że z Polkami i Polakami lepiej nie zadzierać. Umiłowanie suwerenności i wolności mamy we krwi, w naszym DNA właśnie dzięki Wam, powstańcom warszawskim – mówił Rafał Trzaskowski.

Prezydent nawiązał również do tegorocznego hasła obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego – „miłość istnieje zawsze".

- Wsłuchajmy się w nie. Bo mimo, że brzmi dosyć banalnie, jest niesłychanie prawdziwe i przyświecało powstańcom warszawskim – miłość do ojczyzny, do swojego ukochanego miasta, ale przede wszystkim miłość do człowieka: przyjaciela, partnera, druha z drużyny, z oddziału. W Powstaniu Warszawskim prowadziła ich miłość, przyjaźń, poczucie braterstwa. I oczywiście patriotyzm - dodał

Na końcu prezydent stolicy zaapelował, aby jutro o godzinie 17:00 zatrzymać się na chwilę i zapewnił:

- Warszawa zawsze będzie stawała na minutę i na dużo dłużej. I będzie się wsłuchiwała w rytm powstańczych serc - podkreślił.

Tegoroczną uroczystość zakończył Apel Pamięci i złożenie kwiatów pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego.

