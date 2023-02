Bezpłatna joga na mieście. Warszawa z ofertą dla mieszkańców

Od marca ruszają bezpłatne zajęcia Vinyasa joga z Aktywną Warszawą. Jogę organizują też dzielnice – już można ćwiczyć za darmo w Wesołej na Ochocie i na Żoliborzu.

- Joga to specyficzny, ale i bardzo zdrowy sport. Ćwiczenia jedynie wyglądają na mało wymagające. Kto spróbuje ten się przekona, że joga jest wymagająca i niebywale podnosi sprawność całego ciała. Ćwiczenia pozwalają na głęboką regenerację czy to po innych, wysiłkowych treningach czy po stresującej pracy za biurkiem. Zapewniają też tak potrzebny relaks i chwilę oddechu – mówi wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Joga dla początkujących

Vinyasa joga wywodzi się od hatha jogi, która składa się z łagodnych i umiarkowanych asan, idealnych nawet dla początkujących. Wolniejsze tempo niż w większości stylów jogi sprawia, że praktyka hatha jogi jest możliwa w przypadku osób w każdym wieku i na różnych poziomach sprawności fizycznej.

Nazwa hatha jogi pochodzi od sanskrytu "ha" – oznaczającego "słońca" oraz "tha" – oznaczającego "księżyc". Podstawowymi elementami hatha jogi są asany i skupienie na oddechu. Vinyasa joga polega na przechodzeniu z jednego punktu do drugiego, przy jednoczesnym wspomaganiu się oddechem, który pełni rolę narzędzia.

Zajęcia organizowane przez Aktywną Warszawę (wraz z Palestrą Pływania) są przeznaczone dla osób, które dopiero chcą się zapoznać z jogą.

- Nie ma znaczenia czy jesteś biegaczem, pływakiem, czy też twoje mięśnie są spięte po pracy za biurkiem. Nasza joga nie będzie zbyt skomplikowana, będzie uniwersalna. Z nami nauczysz się ćwiczyć i będziesz mógł praktykować samodzielnie w domu, po pracy i po ciężkim treningu – przekonuje Bartłomiej Stępień z Aktywnej Warszawy.

Treningi zaczynają się w środę 1 marca i będą odbywać się w każdą środę o 19.00 w Ośrodku Rozbrat przy ul. Rozbrat 26. Zajęcia są bezpłatne, należy stawić się 15 minut wcześniej, żeby się zarejestrować. Ośrodek zapewnia maty i klocki do jogi, ale można przyjść z własnym sprzętem. Zajęcia poprowadzi Asia Głuchowska, współautorka książki „Liczy się każdy oddech".

Szczegóły zapisów pojawią się na stronie Aktywnej Warszawy(otwiera się w nowej karcie).

Joga w dzielnicach

Bezpłatne zajęcia jogi organizują też stołeczne dzielnice. W sezonie wiosennym i jesiennym treningi są organizowane w salach sportowych – a w lecie przenoszą się do parków, na otwarty teren.

Wesoła: Joga w dzielnicy to projekt z budżetu obywatelskiego. Zajęcia trwają półtorej godziny. Od piątku 3 marca będą się odbywać o godz. 17.30 w sali treningowej przy ul. Jana Pawła II 13 – kolejne piątki w marcu, kwietniu i maju. Joga w tej formule powróci 1 września i treningi będą odbywać się co piątek do 8 grudnia. Natomiast w wakacje – od 1 czerwca do 26 sierpnia – joga w Wesołej będzie odbywać się na dworze, w siłowni plenerowej przy ul. Granicznej. Zajęcia – w czwartki o 18.00 i w soboty o 9.30.

Ochota: Sezon wiosenny startuje w poniedziałek 27 lutego i potrwa do 26 czerwca, a jesienny od 4 września do 11 grudnia. Godzinne zajęcia w LXIX LO przy ul. Skarżyńskiego 8 w poniedziałki o godz. 18.30. W wakacje termin treningów bez zmian, ale joga przeniesie się na dwór – do Parku Wielkopolskiego (wejście od ul. Filtrowej). Należy przyjść z własną matą, na zajęcia obowiązują zapisy – pod nr tel. 733 412 477 lub mailowo: zapisyochota@gmail.com.

Żoliborz: Zajęcia odbywają się w ramach dzielnicowego programu „Otwarte sale". Zajęcia już się odbywają – w każdy piątek – zaplanowano je do 2 czerwca. Miejsce Społeczny Dom Kultury, ul. Słowackiego 19A, zajęcia trwają godzinę, zaczynają się o 18.30. Więcej informacji na dzielnicowej stronie sportowej(otwiera się w nowej karcie).

Bemowo planuje zajęcia z jogi w plenerze od połowy maja do połowy września w Parku Górczewska oraz na Osiedlu Przyjaźń. Zajęcia planują też Śródmieście i Wola –ale trwają tu jeszcze procedury.

