Wpuścić motory na buspasy

Naukowcy rekomendują pilotażowe wpuszczenie motocyklistów na buspasy.

Przedstawiciele środowiska motocyklistów byli gośćmi Zarządu Transportu Miejskiego, gdzie przedstawiciele Politechniki Warszawskiej zaprezentowali wyniki „Badania zachowań motocyklistów w ruchu drogowym w kontekście ewentualnego dopuszczenia tej kategorii użytkowników na pasy autobusowe w Warszawie".

Badania były prowadzone od maja do września 2017 roku i polegały na analizie ruch na wybranych odcinkach ul. Radzymińskiej i Trasy Łazienkowskiej.

Z badań wynika, że już teraz, szczególnie w godzinach szczytu, większość motocyklistów korzysta z buspasów. Motocykliści korzystający z buspasów jeżdżą po nich wolniej i bezpieczniej. Jeżeli dochodzi do konfliktów komunikacyjnych to więcej ich jest na linii motocykle – samochody osobowe, a bardzo sporadycznie dochodzi do nich pomiędzy motocyklami i autobusami. W zależności od badanego odcinak od 60 proc. do 90 proc. motocyklistów przestrzega ograniczeń prędkości na testowanych odcinkach.

Jak podkreśla radny Paweł Lenarczyk z dzielnicy Ursynów, który wspiera działania motocyklistów Politechnika Warszawska rekomenduje dopuszczenie do wpuszczenia motocykli na pilotażowe buspasy w Warszawie i dalsze prowadzenie badań.

Obecnie wyniki badań zostaną przedstawione władzom Warszawy, które ostatecznie przesądzą o dopuszczeniu do pilotażowego korzystania przez motocyklistów z wybranych stołecznych buspasów.

Pod petycją w sprawie dopuszczenia motocykli na stołecznych buspasach podpisało się ponad 4,7 tysiąca motocyklistów. Petycja została dostarczona do stołecznego Ratusza przez środowisko stołecznych motocyklistów latem. "Wierzymy, że wyniki badań, petycja przekonają panią Prezydent m.st. Warszawy, aby ustalić realną ścieżkę wpuszczenia motocyklistów na stołeczne buspasy, co zapewne pozytywnie zostanie odebrane przez to liczne i ważne środowisko stołecznych motocyklistów" - uważają organizatorzy akcji.

zw.com.pl