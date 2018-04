Na co zwrócić uwagę podczas spotkania z deweloperem przed kupnem mieszkania?

Zakup mieszkania na rynku pierwotnym powinien być poprzedzony odpowiednimi przygotowaniami. Informacje, które otrzymamy w dziale sprzedaży firmy deweloperskiej będą kluczowe w kontekście wyboru mieszkania. O co powinniśmy zapytać?

Szczegóły dotyczące inwestycji

Pierwszą rzeczą, o którą powinniśmy poprosić, jest prospekt informacyjny. Jest to zbiór informacji dotyczących inwestycji. W treści prospektu powinny znaleźć się odpowiedzi na następujące pytania – kim jest deweloper, jakie ma doświadczenie, czy nie prowadzi się przeciwko niemu postępowania karnego lub nie znajduje się w stanie upadłości, czy posiada niezbędne zezwolenia, kto finansuje budowę itp. Jeśli inwestor odmawia okazania takiego dokumentu, powinien być to sygnał ostrzegawczy dla potencjalnych kupców.

Planowane inwestycje w okolicy

Gdy kupujemy mieszkanie, chcemy mieć pewność, że okolica, na którą się decydujemy, będzie odpowiadać naszym wymaganiom. Niestety, wybierając mieszkanie na rynku pierwotnym w Warszawie lub innych większych miastach, musimy wziąć pod uwagę ryzyko, że w ciągu kilku lat w okolicy może powstać uciążliwa inwestycja. Wnikliwa rozmowa z deweloperem może uchronić nas przed taką przykrą niespodzianką. Najczęściej posiada on wiedzę odnośnie planów inwestycyjnych w okolicy na najbliższe lata, dzięki czemu nie będziemy zaskoczeni, jeśli po drugiej stronie ulicy powstanie spalarnia śmieci lub oczyszczalnia ścieków.

Negocjowanie ceny

Negocjacja ceny mieszkania to kolejna rzecz, która może sprawić, że spotkanie z deweloperem nam się opłaci. Oczywiście sam proces negocjacji nie należy do łatwych. Warto się jednak do niego dobrze przygotować, ponieważ nawet kilkuprocentowy upust może spowodować, że w naszej kieszeni zostanie kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych. Należy przy tym pamiętać, że kluczem do sukcesu nie będzie w tym wypadku twarda i nieustępliwa postawa, a rozsądne warunki i ich odpowiednie argumentowanie. W końcu deweloper także liczy na zwrot kosztów oraz zysk z inwestycji. Warto wziąć pod uwagę cele drugiej strony, wtedy łatwiej i szybciej znajdziemy satysfakcjonujące rozwiązanie. W przypadku zakupu mieszkania w Warszawie taki upust może mieć duże znaczenie.

Mieszkanie – stan surowy czy z wyposażeniem

Wizyta u dewelopera może dotyczyć nie tylko kwestii formalnych lub negocjacji ceny. Coraz częściej inwestorzy dają klientom możliwość zakupu mieszkania w stanie surowym, bądź z wyposażeniem. Zakup nieurządzonego mieszkania może być dla wielu osób problemem. Wiąże się to oczywiście z dodatkowymi wydatkami, a także wydłużeniem terminu oczekiwania na mieszkanie. Obecnie deweloperzy coraz częściej oferują klientom możliwość zakupu mieszkania gotowego do wprowadzenia się. Przyszli lokatorzy mogą przekazać swoje uwagi co do wystroju, a wszystkie prace zostaną wykonane przez specjalistów. W wielu wypadkach takie rozwiązanie może się wiązać również z oszczędnością.

Jak długi jest okres gwarancji?

Przed odebraniem kluczy i wprowadzeniem się do zakupionego lokalu, zorientujmy się, jak wygląda kwestia ewentualnych napraw i usterek. Aktualnie, zgodnie z obowiązującym prawem, czas rękojmi wynosi 5 lat, od momentu przeniesienia własności lokalu (tj. data zawarcia umowy przyrzeczonej), a nie np. terminu odbioru lokalu. Rękojmia obejmuje zarówno sam lokal, jak i wspólne części użytkowe – elewację, klatkę schodową, dach, otoczenie budynku itp.

Materiał Partnera