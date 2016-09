Zobacz Quo Vadis

Dzisiaj w ramach akcji Narodowe Czytanie cała Polska zagłębi się w lekturze Quo vadis Henryka Sienkiewicza. Z tej okazji w warszawskim Pałacu Rzeczypospolitej będzie można obejrzeć rękopis powieści.

Quo vadis to nie tylko najpopularniejsze dzieło Henryka Sienkiewicza, ale też jedna z najbardziej znanych na świecie polskich powieści. Do 2016 roku została wydana w blisko 60 krajach i w ponad 50 językach, ale już na początku XX wieku przekładów było tak wiele, że sam autor nie znał ich dokładnej liczby. Co ciekawe – gdy w Polsce zarejestrowano 200 wydań powieści, w języku włoskim i niemieckim było ich dużo więcej – po prawie 300.

Podczas wystawy będzie można zapoznać się ze szczegółową, przygotowaną specjalnie na tę okazję bibliografią polskich i zagranicznych wydań, a część z nich zobaczyć – między innymi unikatowe egzemplarze w języku japońskim, hebrajskim i perskim, a także bogato ilustrowane, hiszpańskie wydanie z 1900 roku. Jeden z egzemplarzy tego wydania Prezydent Andrzej Duda podarował Papieżowi Franciszkowi w czasie wizyty w Polsce w lipcu 2016 roku.

Sam rękopis to 312 wypełnionych drobnym pismem kart, uzupełnionych uwagami naniesionymi przez autora z myślą o redakcji „Gazety Polskiej", która drukowała powieść w odcinkach od 26 marca 1895 roku do 29 lutego 1896 roku. Według badaczy Henryk Sienkiewicz, już jako sławny pisarz, podarował rękopis właśnie jednej z pracownic gazety, która z czasem sprzedała go znanemu bankierowi Leopoldowi Julianowi Kronenbergowi. W czasie okupacji przechowywany w sejfie Banku Handlowego, a po powstaniu warszawskim ukryty w krypcie Kolegiaty w Łowiczu, do Biblioteki Narodowej trafił ostatecznie w 1951 roku i do dzisiaj jest jej własnością.

Dzieło mistrza można obejrzeć 3 września w godz. 12.30 - 21 w Pałacu Rzeczypospolitej, pl. Krasińskich 3/5 w Warszawie.

zyciewarszawy.pl