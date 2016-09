Chopin przy metrze

Na ścianach tzw. patelni przy wejściu do stacji metra Centrum powstaje nowy mural.

Przez kolejne dwa tygodnie przechodnie, będą oglądali młodego Fryderyk Chopin.

Urzędnicy ratusza przypominają, że śladów Chopina w Warszawie szukać możemy nie tylko tam, gdzie mieszkał i bywał. Coraz więcej jest miejsc, w których posłuchać można na żywo jego muzyki, a wielu artystów prezentuje muzykę Chopina we współczesnych aranżacjach.

- W wakacyjne weekendy można było słuchać koncertów Chopinowskich w Łazienkach i na Krakowskiem Przedmieściu, fragmenty jego utworów rozbrzmiewają na Trakcie dzięki ławeczkom – przypomina Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy.

Od kilku miesięcy można także zobaczyć młodego Fryderyka Chopina w spotach wyświetlanych w komunikacji miejskiej, na tylnych szybach autobusów miejskich, a użytkownicy aplikacji mobilnej - także na ekranach smartfonów. Wizerunek Chopina widnieje również na jednym z dostępnych wzorów karty miejskiej, a teraz pojawił się także na muralu na tzw. patelni.

- Ten plac przemierzają każdego dnia tysiące osób, spiesząc do pracy, czy do szkoły. Chcemy, by młody Chopin przyciągał ich uwagę, zaskakiwał i zachęcał do odkrywania Warszawy – podkreśla Anna Witkowska, dyrektor Stołecznego Biura Turystyki.

- Przygotowaliśmy aplikacje mobilne i stronę internetową, aby pokazać, jak ciekawym człowiekiem był Fryderyk i jak silne, i interesujące były jego związki z Warszawą. Mural jest częścią kampanii promocyjnej realizowanej od początku roku w kraju i za granicą, której celem jest umacnianie wizerunku Warszawy jako miasta Fryderyka Chopina - dodaje.

W Madrycie, Berlinie, Paryżu oraz wybranych polskich miastach zaprezentowano nowe narzędzia ułatwiające zwiedzanie Warszawy – aplikacje mobilne „Chopin in Warsaw", „Selfie with Chopin" oraz stronę internetową www.chopin.warsawtour.pl, które powstały w ramach projektu „Warszawa Chopina".

Do 30 września prowadzona jest kampania w warszawskiej przestrzeni miejskiej wykorzystująca nośniki usytuowane w miejscach uczęszczanych przez turystów i mieszkańców. Plakaty można zobaczyć, m. in. na słupach reklamowych i wiatach przystankowych na Krakowskim Przedmieściu, w Alejach Ujazdowskich, w przejściach podziemnych w centrum miasta oraz na stacjach metra.

Wzdłuż Traktu Królewskiego i na Lotnisko Chopina kursują autobusy oklejone kampanijną grafiką, a w środkach komunikacji miejskiej oraz na stacjach metra emitowane są spoty promocyjne.

