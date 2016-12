Zobacz najstarszą kronikę

Najstarszy zachowany rękopis Kroniki Galla Anonima w sobotę będzie można oglądać w Pałacu Rzeczypospolitej.

Kronika polska to rycerska opowieść o dynastii Piastów, a szczególnie o jednym z nich – współczesnym autorowi Bolesławie Krzywoustym, któremu poświęcono aż dwie z trzech części dzieła. Do opisania jego czynów, m.in. sporu z bratem Zbigniewem, wojny z Cesarstwem oraz zdobycia Kołobrzegu, Anonim używa zróżnicowanych i bardzo wyrafinowanych form literackich (zrytmizowaną prozę, pieśni, mowy). Zawarte w Kronice teksty Pieśni wojów oraz Pieśni o cudownych narodzinach Bolesława trafiły do kultury popularnej, interpretowane m.in. przez Ewę Demarczyk i Czesława Niemena.

Tożsamość autora Kroniki jest przedmiotem sporu badaczy już od wielu wieków. Choć tradycyjnie uznawany był za Galla (czyli Francuza), któremu przypisano nawet (w wyniku błędnej interpretacji Długosza) imię Marcin, cały czas pozostaje on Anonimem. Kwestia jego pochodzenia budzi nadal zainteresowanie naukowców. Najnowsze badania, m.in. prof. Tomasza Jasińskiego, wskazują na związki naszego pierwszego dziejopisarza z Wenecją. Wiadomo na pewno, że w Polsce był on „wygnańcem i pielgrzymem" – bo właśnie tak sam siebie określił.

Kronikę polską Galla Anonima będzie można obejrzeć w ramach cyklu Pierwsze/Najstarsze w Pałacu Rzeczypospolitej, w Warszawie pl. Krasińskich 3/5 sobota, 17 grudnia w godz. 11-19. Wstęp wolny.

zyciewarszawy.pl