Teraz na jarmarkach, niedługo w muzeach

Na targach staroci często oferowane są mozaiki usunięte ze ścian gmachów użyteczności publicznej.

źródło: Rempex „Stara Warszawa”, akwarela Leona Wyczółkowskiego wzbudzi zainteresowanie kolekcjonerów źródło: Rempex Tadeusz Gronowski, projekt mozaiki na elewację Domu Chłopa w Warszawie. źródło: Rempex Cukiernica w stylu zakopiańskim stworzonym pod koniec XIX w. przez Stanisława Witkiewicza. +zobacz więcej

Na aukcji Rempeksu (www.rempex.com.pl), zaplanowanej na 22 lutego, będzie można znaleźć sporo obiektów o wartości kolekcjonerskiej. Miłośnicy varsavianów zwrócą uwagę na akwarelę (1916 r.) Leona Wyczółkowskiego „Stara Warszawa" (37 na 48 cm); została wyceniona na 18 tys. zł.

Do rzadkości należy cukiernica z dekoracją w stylu zakopiańskim. To plater pochodzący z lat 20. XX w. (cena wywoławcza 1,3 tys. zł). Styl zakopiański pod koniec XIX wieku stworzył malarz Stanisław Witkiewicz (1851–1915). Miał to być polski styl narodowy. Zgodnie z jego zasadami budowano domy, projektowano meble, tkaniny, ubrania, serwisy.

Początkujących kolekcjonerów białej broni zainteresuje polska szabla oficerska wzór 21/22. To wyrób słynnej Fabryki Broni Siecznej – Gabriel Borowski, istniejącej w latach 1900–1929. Na szabli widnieje owalny kartusz z orłem w koronie oraz napis: „Honor i Ojczyzna". Cena wywoławcza wynosi 3,5 tys. zł.

Białe kruki wśród obrazów

Firmy specjalizujące się w handlu obrazami i rzemiosłem artystycznym, z powodu braku atrakcyjnego towaru, ratują się wystawianiem także książek. W Rempeksie licytowany będzie biały kruk „Armia Księstwa Warszawskiego". To wydana po francusku w Paryżu (1913 r.) bibliofilska edycja z 48 barwnymi planszami autorstwa Jana Chełmińskiego.

Nakład był limitowany (300 numerowanych egzemplarzy). Książka ma luksusowy papier, jest oprawiona w pełną skórę. Okładkę zdobi m.in. tłoczony złotem herb Księstwa Warszawskiego (cena wyw. 4,2 tys. zł).

Nie wszyscy bibliofile przyzwyczaili się, że książki znaleźć można w różnych nieoczekiwanych miejscach. Stale trzeba przeszukiwać internet, ponieważ coraz częściej są oferowane na aukcjach malarstwa.

Wyjątkową kolekcjonerską wartość w ofercie Rempeksu ma obraz Tadeusza Gronowskiego (1894–1990) „Wiosna". To wykonany w 1962 r. projekt mozaiki (tempera/karton, 171 na 103 cm), która miała ozdobić elewację Domu Chłopa w Warszawie (cena wywoławcza 17 tys. zł). Dom Chłopa był jednym z najsłynniejszych budynków w PRL. Zaprojektował go w 1957 r. wybitny architekt Bohdan Pniewski.

Design PRL w Muzeum Narodowym w Krakowie

Mało kto wie, że Tadeusz Gronowski był nie tylko wybitnym plakacistą, ale również projektantem wystroju gmachów użyteczności publicznej. Zaprojektował np. wnętrza Teatru Wielkiego w Warszawie.

Niedługo wzrośnie zainteresowanie pracami z pogranicza designu i architektury. Impulsem do wzrostu cen będzie otwarcie w Krakowie nowego oddziału Muzeum Narodowego poświęconego designowi i architekturze z czasów Polski Ludowej. W muzeach brakowało takiej ekspozycji. Nowy oddział będzie się mieścił w kupionym niedawno gmachu Hotelu Cracovia, naprzeciw siedziby muzeum. Otwarcie pierwszej stałej wystawy zapowiedziano na maj.

Tymczasem krakowskie Muzeum Narodowe wydało pierwszy poradnik o mozaikach. To prekursorska monografia Bożeny Kostuch „Kolor i blask". Książka przedstawia ceramikę architektoniczną oraz mozaiki w Krakowie i Małopolsce po 1945 r. Na siedmiuset fotografiach uwieczniono wiele dzieł wykonanych w tej technice.

Na razie mozaiki pojawiają się na targach staroci. Często oferowane są fragmenty usunięte ze ścian gmachów użyteczności publicznej podczas ich wyburzania lub remontów. W latach 60. XX wieku w tej technice wykonywano np. blaty stołów. Mozaiki oprawiano także w ramy i wieszano na ścianach jak obrazy.

Kolekcjonerzy znajdą ciekawe obiekty na aukcji typu varia, jaką na 4 marca zaplanował Sopocki Dom Aukcyjny (www.sda.pl). Rzadkością jest olejna praca Ryszarda Stryjca (1932–1997), który powszechnie ceniony jest jako miedziorytnik. Warto zwrócić uwagę na obraz niesłusznie zapomnianej malarski Jadwigi Naimskiej Tetmajer (cena wywoławcza 1,4 tys. zł). Córka Włodzimierza Tetmajera została uwieczniona jako Isia w „Weselu" Wyspiańskiego.

Dziennik malarki Rychter-Janowskiej

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk wydał lekturę obowiązkową dla kolekcjonerów. To „Mój dziennik 1912–1950" Bronisławy Rychter-Janowskiej, której obrazy bardzo często są licytowane na krajowych aukcjach. Specjalizowała się w przedstawianiu sielankowych staropolskich dworków.

Jej obrazy kosztują ok. 5 tys. zł. Chętnie kupowane są na prezenty. W książce znajdują się reprodukcje prac z prywatnych zbiorów.

"Rzeczpospolita"