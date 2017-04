Skarb Warszawy zaprasza widzów

Po ponad trzech latach remontu i modernizacji Muzeum Warszawy znów zostanie udostępnione publiczności.

Uroczyste otwarcie zrewitalizowanej placówki zaplanowano na 26–28 maja.

– Muzeum Warszawy jest skarbem miasta. Prezentujemy w nim tylko oryginalne „rzeczy warszawskie". Poprzez przedmioty i kontakt z nimi chcemy obudzić potrzebę wiedzy o stolicy i jej historii – mówi dyrektor Ewa Nekanda-Trepka. – Mamy nadzieję, że wszyscy, którzy nas odwiedzą, dzięki naszej kolekcji i atmosferze panującej we wnętrzach kamienic będą mogli docenić to, co mają wokół siebie. I lepiej zrozumieją rzeczywistość, która nas otacza.

Liczące 80 lat Muzeum Warszawy ponownie otwiera podwoje w 11 kamienicach na Rynku Starego Miasta. Modernizacja objęła wszystkie kondygnacje naziemne i zabytkowe piwnice.

W pierwszej części nowej wystawy głównej udostępnionych zostanie osiem gabinetów tematycznych, prezentujących oryginalne przedmioty związane z historią stolicy. Cała ekspozycja obejmować będzie 21 takich gabinetów. Zwiedzający będą mogli skorzystać również z kawiarni, biblioteki z czytelnią varsavianistyczną, kina, a także punktu widokowego. Premierę drugiej części wystawy oraz ekspozycji czasowej zaplanowano na drugą połowę roku.

– Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy będą mogli do nas od razu wejść, dlatego Muzeum „wyjdzie" na płytę Rynku. Przed naszymi kamienicami zostanie wystawiony rodzaj labiryntu, który odzwierciedlać będzie układ wnętrz. Pokażemy tam przykłady eksponatów, które będzie można zobaczyć w środku. Myślę, że przejście przez ten labirynt będzie dobrym wstępem do odwiedzenia muzeum – mówił zastępca dyrektora Muzeum Warszawy dr Jarosław Trybuś.

Koszt modernizacji wyniósł ponad 64 mln zł, z czego 46 mln to fundusze z dotacji inwestycyjnej Urzędu m.st. Warszawy. Ponad 18 mln to fundusze norweskie.

Oficjalnemu otwarcia dla zwiedzających będzie towarzyszył koncert Sinfonii Varsovii. Muzeum zachęca do zgłaszania się osoby, które chcą ją wesprzeć 26–28 maja jako wolontariusze.

Muzeum Warszawy zostało powołane w 1936 roku. Jego siedzibą główną są kamienice przy Rynku Starego Miasta, wpisane w 1980 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Placówka ma dziewięć oddziałów: Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Woli, Centrum Interpretacji Zabytku, Muzeum Farmacji, Muzeum Drukarstwa, Korczakianum, Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry i Muzeum Ordynariatu Polowego. ©℗

