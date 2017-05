Wyjątkowa muzyka na Grochowie

Rusza kolejna edycja Letnich Koncertów na Grochowskiej.

Pierwszy koncert odbędzie się w sobotę. Cykl 28 bezpłatnych koncertów potrwa aż do końca sierpnia.

Letnie koncerty na Grochowskiej to cykl kameralnych koncertów muzyki klasycznej skierowany nie tylko do znawców tego rodzaju muzyki, ale i melomanów, którzy dopiero chcą w się klasyce rozsmakować. Program koncertów został przygotowany z myślą o szerokim gronie odbiorców.

Pojawią się kompozycje barokowe, jak i współczesne. W trakcie prawie czterech koncertowych miesięcy wystąpią zarówno uznani artyści, jak i wyróżniający się muzycy młodego pokolenia.

Cykl rozpocznie występ doskonałej mezzosopranistki Urszuli Kryger, która przed laty, jako pierwsza polska śpiewaczka stanęła na deskach słynnej włoskiej La Scali. ...czerwca wystąpi francuski klarnecista Jean-Marc Fessard, zaproszony do Warszawy do poprowadzenia masterclass w Akademii Sinfonia Varsovia. Na scenie Letnich Koncertów pojawią się również uczestnicy Akademii Sinfonia Varsovia, Akademii Operowej oraz laureaci prestiżowych muzycznych konkursów, m.in. X Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego.

Tegoroczna edycja to również wiele nowości. Trzy koncerty będą poświęcone kwartetom: wystąpią kwartet saksofonowy The Whoop Group, kwartet klarnetowy Poco Leggero oraz kwartet gitarowy Erlendis Quartet. Po raz pierwszy na Letnich Koncertach pojawi się klawesyn. Zagra Marcin Świątkiewicz, który podejmie się również poprowadzenia tego muzycznego spotkania. Jeden z koncertów, z okazji Dnia Dziecka, będzie dedykowany najmłodszym melomanom– wystąpi Dorota Miśkiewicz i zespół Kwadrofonik z koncertem „Lutosławski, Tuwim. Piosenki nie tylko dla dzieci". Na finał zaprezentują się muzycy Sinfonii Varsovii – Anna Maria Staśkiewicz (skrzypce), Katarzyna Budnik-Gałazka (altówka) i Marcel Markowski (wiolonczela) wraz z pianistą Piotrem Kopczyńskim.

Koncerty poprzedzone będą wstępem muzykologów i krytyków muzycznych, którzy wprowadzą słuchaczy w klimat i rys historyczny prezentowanych utworów. Będą to m.in. Mariusz Gradowski, Piotr Wojciechowski, Ewa Chamczyk, Piotr Burakiewicz i Karol Furtak.

W dniu inauguracji Letnich Koncertów bramy przy Grochowskiej 272 będą otwarte dla publiczności do późnego wieczora, a to za sprawą ogólnopolskiej Nocy Muzeów. Na słuchaczy będą czekać artystyczne i muzyczne spotkania, w tym koncerty do późnych godzin wieczornych.

Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny.

zw.com.pl