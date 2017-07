Jazz na Starówce

Na Stare Miasto wrócił kultowy koncet jazzowy.

Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce jest wizytówką artystyczną stolicy latem oraz atrakcją turystyczną dla melomanów, turystów z Polski i zagranicy.

Należy on do najdłuższych festiwali jazzowych w Polsce i najdłuższych w Europie, trwa 2 miesiące wakacyjne, w każdą sobotę lipca i sierpnia. Od lat jest letnią wizytówką artystyczną i turystyczną stolicy, co potwierdzają także badania i ankiety. Do tej pory zgromadził około miliona publiczności zróżnicowanej wiekowo i społecznie.

Na festiwalu wystąpią tuzy światowego jazzu, europejskie gwiazdy, znakomici polscy artyści, będą premiery i premierowe projekty. Festiwal, jak co roku będzie zróżnicowany stylistycznie, usłyszymy: mainstream, swing, bossa- novę, world – jazz , fusion i jazz - flamenco. Wśród tegorocznych, największych wydarzeń premierowe koncerty gwiazd: Nicholas Payton Afro - Caribbean Mixtape, James Carter Quartet "The Flying Particles", John Pizzarelli Celebrates Sinatra & Jobim @ 50 with Daniel Jobim (wnuk ikony bossa- novy A.Carlosa Jobima!). Na finał festiwalu, 26 sierpnia wystąpią, po raz pierwszy w Polsce mistrzowie i innowatorzy jazz - flamenco: Josemi Carmona & Javier Colina feat. José Ruiz Bandolero .

Jazz na Starówce 2017 - program:

8 lipca John Pizzarelli Celebrates Sinatra & Jobim (USA, Brazylia)

15 lipca Oregon (USA) 22 lipca Nicholas Payton Afro - Caribbean Mixtape (USA)

29 lipca James Carter Quartet - The Flying Particles (USA)

5 sierpnia Marek Napiórkowski Sextet (Polska)

12 sierpnia TurBikon - Grzegorz Turnau/Robert Kubiszyn/Czarek Konrad (Polska)

19 sierpnia Christian Bakanic's Trio Infernal (Austria)

26 sierpnia Josemi Carmona & Javier Colina, gościnnie José Ruiz Bandolero (Hiszpania)

Wszystkie koncerty rozpoczynają się o godz. 19.00.

