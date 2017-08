Światowy teatr na placu

Światowy teatr na Placu to retransmisje wybitnych dzieł światowego repertuaru teatru, opery i baletu.

Podczas trzech sierpniowych wieczorów będzie można zobaczyć trzy wybitne dzieła.

W sobotę, 12 sierpnia o godz. 20 "Opętanie" na podstawie Jamesa M. Caina w reżyserii­ Ivo van Hove z National Theatre.

W niedzielę, 13 sierpnia o godz. 20 spektakl La Traviata ­w reżyserii Willy'ego Deckera z Metropolitan Opera. Słynne arcydzieło Verdiego w inscenizacji Willy'ego Deckera to produkcja, które obiegła niemal cały świat operowy. Była prezentowana na prestiżowych festiwalach, a także podczas cyklu transmisji „The Met: Live in HD".

W poniedziałek, 14 sierpnia o godz. 20 będzie można obejrzeć i wysłuchać "Jezioro Łabędzie" Teatru Bolszoj. Trudno uwierzyć, że moskiewska premiera tego baletowego przeboju okazała się całkowitą klapą (1877). Nie było to jednak to „Jezioro łabędzie", które miłośnicy baletu uważają za arcydzieło arcydzieł. Dopiero wersja choreograficzna Mariusa Petipy z 1895 roku, zaprezentowana w Petersburgu, zdobyła poklask i do dziś istnieje na wszystkich liczących się scenach baletowych w licznych wersjach i przeróbkach. Niemal zawsze niezmienną częścią „Jeziora łabędziego" pozostają słynne „białe" akty, czyli akt II i IV, w których tancerki odgrywające role łabędzi występują w białych tiulowych spódniczkach – paczkach. Na moskiewskiej scenie „Jezioro łabędzie" pozostaje stale w repertuarze, a podwójną, arcytrudną główną rolę dobrej, zaklętej w łabędzia księżniczki Odetty i złej Odylii, córki Czarownika, wykonują kolejne pokolenia najwybitniejszych balerin: od Galiny Ułanowej, przez Maję Plisiecką, po Swietłanę Zacharową.

Ideą projektu „Plac Defilad" było stworzenie otwartej przestrzeni miejskiej w centralnym punkcie Warszawy, dostępnej i atrakcyjnej dla każdej grupy wiekowej i społecznej. Organizatorem jest Miasto Warszawa, a jego gospodarzem stołeczny.

Teatr Studio. Przez całe lato można korzystać z ogólnodostępnej i szerokiej oferty kulturalnej, także rozrywkowej, organizowanej w tym miejscu.

