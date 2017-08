Nowe oblicze teatru Baj

Na początku września rozpocznie się rewitalizacja budynku przy ulicy Jagiellońskiej 28, czyli siedziby Teatru Baj i przedszkola nr 183.

Warszawski Oddział SARP na zlecenie Teatru Baj przeprowadził konsultacje społeczne oraz opracował wytyczne do koncepcji modernizacji i przebudowy obiektu. Wszystkie uwagi ogólne zostały uwzględnione w dokumentacji przetargowej i projektowej. Dzięki rewitalizacji zabytkowego budynku dawnego Zakładu Wychowawczego Warszawskiej Gminy Starozakonnych im. Michała Bergsona przy ul. Jagiellońskiej 28 powstaną nowoczesne przestrzenie na potrzeby Teatru Baj i przedszkola.

Wszystkie instalacje oraz infrastruktura budynku przejdą kompleksową przebudowę, zostanie także wymieniona technologia sceniczna i wyposażenie. Budynek będzie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez m.in. budowę podjazdów dla wózków i węzłów sanitarnych.

Na parterze mieścić się będzie sala teatralna Teatru Baj z widownią dla 180 osób oraz dwie sale kameralne przeznaczone dla grup 25-osobowych (na 1. i 3. piętrze). Odnowione zostanie wejście do teatru od strony dziedzińca. Przestronny hol wewnątrz pomieści kasę, szatnię, portiernię i sklepik. Na drugim piętrze będzie przestrzeń wystawiennicza i sala edukacyjna Muzeum Lalek, natomiast na poddaszu - pracownia tworzenia dekoracji teatralnych. Przedszkole zajmie część budynku z wejściem od strony dziedzińca od 1. do 3. piętra głównego korpusu obiektu.

Rewitalizacja obejmie również teren wokół budynku – zostaną posadzone drzewa i krzewy.

Budynki zostaną wyłączone z użytkowania na czas remontu. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi po zakończeniu roku szkolnego 2016/2017 i opuszczeniu murów przez przedszkolaków.

Budynek ten zaprojektowany został przez Henryka Stifelmana i Stanisława Weissa, powstawał w latach 1911-14. Fundatorem gmachu był zamożny kupiec i filantrop Michał Bergson, potomek słynnego Szmula Zbytkowera, właściciela gruntów na Pradze. Budynek wzniesiono z myślą o dzieciach i od razu powstał w nim Gmach Wychowawczy Warszawskiej Gminy Starozakonnych. Wewnątrz mieściły się ośrodki wychowawczo-oświatowe takie jak: ochronka dla 150 dzieci, szkoła żydowska dla 550 uczniów, przytułek dzienny dla 100 dzieci w wieku od 2 do 5 lat, mieszkania personelu oraz biura praskiego wydziału dobroczynności. W jednym z większych pomieszczeń znajdowała się synagoga dla personelu oraz wychowanków. Funkcję taką pełnił do 1940 roku kiedy to cały personel i wychowanków siłą przeniesiono do Getta.

Po wojnie jedno z pomieszczeń na swoje potrzeby zajął Wojewódzki Komitet Żydów w Polsce. W roku 1948 – mieszczącą się w gmachu synagogę poddano przebudowie początkowo na potrzeby Teatru Żydowskiego, ale i w grudniu 1953 roku utworzono tam Państwowy Teatr Lalki i Aktora BAJ. W pozostałych pomieszczeniach usytuowano mieszkania lokatorskie oraz Przedszkole nr 183.

Budynek wraz z otoczeniem został wpisany do rejestru zabytków w maju 2010 roku.

Teatr Baj we wrześniu wyrusza w podróż: po Warszawie, po Polsce i po świecie. Będzie prezentował swoje spektakle na różnych scenach i w różnych miejscach. W tym czasie, w jego siedzibie przy ulicy Jagiellońskiej 28 będzie prowadzony generalny remont, którego zakończenie planowane jest na sierpień 2019 roku. Informacje o możliwości zakupu biletów na nasze spektakle podana jest na stronie internetowej teatrbaj.pl w zakładce Repertuar.

Teatr Baj powstał w 1928 r. na Żoliborzu i jest najstarszym teatrem lalek dla dzieci w Polsce. Dorobek artystyczny teatru obejmuje ponad 170 premiery. Baj sięga po polską i światową literaturę dla dzieci, stosuje różne formy i techniki lalkowe, łącząc w repertuarze klasykę i sztukę współczesną. Do realizacji spektakli zaprasza ciekawych twórców z Polski i zagranicy.

