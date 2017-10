Ratusz daje stypendia artystom

Do 15 listopada artyści mogą składać wnioski o przyznanie stypendium na 2018 rok.

Wyniki naboru poznamy w styczniu przyszłego roku.

Stypendia artystyczne przyznawane są od 2009 r. osobom, które poprzez działalność w różnych obszarach twórczości przyczyniają się do upowszechniania i wzbogacania szeroko rozumianej kultury. System stypendialny pozwala realizować artystyczne projekty najbardziej obiecującym i oryginalnym twórcom niereprezentującym żadnej instytucji czy organizacji pozarządowej.

Miasto Warszawa wsparło finansowo dotychczas 224 twórców na kwotę 4,5 miliona złotych.

- Różnorodność artystyczna i potencjał warszawskich twórców są z całą pewnością wizytówką stolicy. Stypendia artystyczne, które przyznajemy od blisko 10 lat to ważny instrument wsparcia twórców działających poza instytucjami kultury czy organizacjami pozarządowymi. Dlatego też znacząco dofinansowaliśmy budżet stypendiów artystycznych, który zwiększył się do 2 milionów złotych – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Istotna dla stypendystów zmiana to podwyższenie kwoty stypendium z dwóch i pół do czterech tysięcy złotych. W latach ubiegłych przyznawano stypendia średnio 25 osobom rocznie. W 2018 roku takie wsparcie dostanie około 50 stypendystów.

Najważniejsze zmiany w nowej procedurze stypendialnej to nowy, czytelniejszy regulamin stypendialny określający kryteria oceny działań twórczych opisanych we wniosku o stypendium i wydłużony do 15 listopada termin składania wniosków. W nowym regulaminie uwzględniono i doprecyzowano ponadto przedmiot i charakter projektu stypendialnego z podziałem na dziedziny (film, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, taniec, teatr, sztuki wizualne, upowszechnianie kultury) oraz kategorie wnioskodawców (debiutanci lub twórcy z dorobkiem). Przy wprowadzaniu zmian w dotychczasowym systemie przyznawania stypendiów wykorzystano rekomendacje zespołu badaczy, zebrane w dokumencie „Rozwój potencjału twórczego i wsparcie twórców" oraz dotychczasowe doświadczenia stypendystów i ekspertów oceniających wnioski stypendialne.

Nowa uchwała stypendialna weszła w życie 13 października 2017 roku.

zw.com.pl