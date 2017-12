The Rolling Stones zagrają w Polsce

Najstarszy rockowy zespół świata przyjedzie do nas w 2018 roku.

autor: Rafał Guz źródło: Rzeczpospolita Mick Jagger na Służewcu w 2007 r. +zobacz więcej

Jak dowiadujemy się z dobrze poinformowanych źródeł, w grę wchodzi show w czerwcu. Także brytyjskie media donoszą, że zespół Micka Jaggera i Keitha Richardsa wystąpi w Anglii, a także na kontynentalnych stadionach. Jednocześnie Jagger przepraszał brytyjskich fanów za to, że nie znalazła się okazja, by zagrać pod szyldem tegorocznego „No Filter Tour".

Jesienno-zimowe tournée objęło 14 występów dla blisko 800 tys. fanów i przyniosło wpływy szacowane na 120 mln dolarów. Najbardziej dochodowe były stadionowe występy w Hamburgu i Monachium. Stonesi sprzedali wtedy bilety o wartości 12 mln dolarów każdego wieczoru.

Za zwrotny punkt w ostatniej odsłonie kariery zespołu należy uznać pierwszy i niebiletowany występ w Hawanie 25 marca 2016 r. Scementował zespół, którym targały konflikty pomiędzy Jaggerem i Richardsem. Do stolicy Kuby przyjechali zjednoczeni, mając świadomość wagi swoich wspólnych osiągnięć, a także wpływu, jaki wywarli na setki milionów fanów na świecie, reprezentujących wiele pokoleń.

Chociaż od dawna zapowiadana płyta z premierowymi piosenkami nie ukazała się od czasu „A Bigger Bang" z 2005 roku, grupa jest aktywna także na polu fonografii. Rok temu wydała płytę „Blue & Lonesome". W całości wypełniły ją bluesowe klasyki. Nawiązywała do debiutanckiej płyty z 1964 roku, na której tylko jedna piosenka była autorstwa Stonesów. Był to ukłon w stronę czasów, gdy grupa formowała się, inspirowała bluesem i rhythm and bluesem.

Na początku grudnia ukazał się wspominkowy album „On Air" przypominający koncertowe nagrania zrealizowane na początku kariery z myślą o słuchaczach BBC.

Jeśli dojdzie do przyszłorocznego koncertu Stonesów, będzie to ich piąty występ w naszym kraju. Do legendy przeszły dwa pierwsze w Sali Kongresowej w 1967 roku. Musiało minąć wiele lat, by Stonesi zagrali u nas na Stadionie Śląskim w 1998 roku. Potem wystąpili jeszcze na warszawskim Torze Wyścigów Konnych w 2007 roku.

Muzycy najstarszego rockowego zespołu świata mają obecnie razem niemal 300 lat. Sprzedali blisko 300 mln albumów. Należy do nich rekord frekwencji – 1,5 mln widzów w Rio na Copacabanie. Majątek Jaggera ocenia się na blisko 400 mln dol., zaś Keitha Richardsa – na 350 mln dol. Stonesi są także najdroższym zespołem. W branży mówi się, że za jeden wieczór biorą 4 mln dolarów, a nawet więcej. Ale przecież żywa legenda warta jest każdych pieniędzy. —Jacek Cieślak

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: j.cieslak@rp.pl

