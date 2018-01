Wygrało mocne spojrzenie na rzeczywistość

Triumf „Trzech billboardów za Ebbing, Missouri" w rywalizacji o Złote Globy.

autor: Frederic J. Brown źródło: AFP Zwycięska ekipa filmu „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" (od lewej): Martin McDonagh, Sam Rockwell, Frances McDormand, Graham Broadbent i Peter Czernin +zobacz więcej

Specjaliści nie mieli wątpliwości, że walka o Złote Globy rozegra się w tym roku między „Kształtem wody" Guillermo del Toro a „Trzema billboardami za Ebbing, Missouri" Martina McDonagha.

To była też rywalizacja między dwiema koncepcjami kina: „Kształt wody" mówi o rzeczywistości w sposób baśniowy, „Trzy billboardy..." to bolesny realizm.

Wynik nie zaskakuje: zdecydowanie wygrało mocne spojrzenie na rzeczywistość. „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" zgarnęły większość najważniejszych statuetek: dla najlepszego filmu, za scenariusz Martina McDonagha, za role Frances McDormand i Sama Rockwella. Irlandzki pisarz i reżyser opowiedział historię kobiety, której córka została brutalnie zgwałcona i zamordowana. Po wielu miesiącach matka walczy, by zostali ukarani jej zabójcy. Ale jest to również film o prowincjonalnej Ameryce, dalekiej od propagandowej wizji oazy spokoju, pełnej nietolerancji, niechęci do inności, rasizmu.

Guillermo del Toro musiał zadowolić się Złotym Globem za reżyserię. Alexandre Desplat został też wyróżniony za muzykę do tego filmu. Ich „Kształt wody" to osadzona w latach 50. opowieść o ludziach wykluczonych. Aktualna i piękna, ale jednak skrywająca się za baśnią.

Za najlepszy film komediowy uznano „Lady Bird" Grety Gerwig. To znów zwycięstwo kina realistycznego. W tej sytuacji nie może też dziwić nagroda za najlepszy film nieangielskojęzyczny, która przypadła Fatihowi Akinowi. „W ułamku sekundy" to obraz dotykający najważniejszych problemów współczesnego świata: terroryzmu i niechęci do obcych.

Niesztampowa opowieść o kobiecie próbującej wymierzyć sprawiedliwość ludziom, którzy w wybuchu bombowym zabili jej męża – mężczyznę tureckiego pochodzenia – i syna. „W ułamku sekundy" wygrał m.in. ze zdobywcą Złotej Palmy „The Square" Rubena Ostlunda oraz mocną, ale trudną dla Zachodu do zrozumienia, „Niemiłością" Andrieja Zwiagincewa.

Polsko-brytyjski „Twój Vincent" Doroty Kobieli i Hugh Welchmana – niezwykły film o van Goghu namalowany w stylu przypominającym jego obrazy przez 125 malarzy z całego świata – przegrał z „Coco" Lee Unkricha, animacją Pixara, której twórcy przywołują meksykańską tradycję Dnia Zmarłych. Ale sama nominacja do Globu jest też sukcesem, a przed „Vincentem" rywalizacja o Oscara.

Wśród miniseriali największe sukcesy odniosły „Wielkie kłamstewka", zdobywając cztery statuetki. Za najlepszy serial dramatyczny uznano „Opowieść podręcznej", za najlepszy serial komediowy – „The Marvelous Mrs. Maisel".

Tegoroczna gala wręczenia Złotych Globów miała specyficzny charakter, bo odbywała się w czasie, gdy Hollywoodem wstrząsają skandale związane z ujawnieniem molestowania seksualnego i akcją #metoo. Manifestując solidarność z koleżankami, które zdobyły się na odwagę oskarżenia Harveya Weinsteina i innych osób dopuszczających się molestowania, wszystkie kobiety przyszły na uroczystość w czarnych sukniach.

"Rzeczpospolita"