Ruszy budowa muzeum w centrum

Jest pozwolenie na budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej, niebawem zostanie rozpisany przetarg na wykonanie inwestycji.

Na placu Defilad trwają prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej, realizowane są kolejne etapy umowy z architektem Thomasem Phiferem. Podpisane pod koniec stycznia pozwolenie na budowę na pierwszy budynek kompleksu MSN i TR Warszawa stało się ostateczne. To kolejny etap zmian w ścisłym centrum stolicy. Niebawem powstanie też „plac centralny" według koncepcji konsultowanej z mieszkańcami Warszawy.

- Z pewnością jest to jedna z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji kulturalnych w stolicy, kolejny ważny element w przestrzeni miasta. To jeden z naszych flagowych projektów, o ogromnym znaczeniu dla rozwoju Warszawy – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy.

- Dla nas było to doświadczenie życia, praca w Warszawie, w tych latach i dla tej lokalizacji. Te budynki są niesamowitą szansą stworzenia w stolicy prawdziwego centrum kultury. Odpowiadają na to niesamowite ożywienie życia kulturalnego, na to, że Warszawa jest dzisiaj miastem kultury. Z jednej strony te budynki mówią jaka żywa ta kultura jest teraz, ale będą też służyć przez pokolenia – mówi Thomas Phifer, architekt z pracowni Thomas Phifer and Partners.

Pozwolenie otworzyło drogę do ogłoszenia przetargu na budowę siedziby MSN. Do końca lutego Muzeum Sztuki Nowoczesnej ogłosi przetarg ograniczony na wybór firmy, która wybuduje nową siedzibę Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W zakresie wykonawcy znajdzie się wybudowanie budynku muzeum, w którym zaprojektowane zostały sale wystawowe o powierzchni 4000 m kw oraz sale edukacyjne, biblioteka, audytorium oraz kino.

W części podziemnej znajdą się pomieszczenia przeznaczone na konserwację dzieł sztuki oraz magazyny. Realizacja projektu była ogromny wyzwaniem dla projektantów, którzy musieli zaprojektować budynek nad stacją metra Centrum oraz nad ogromnym transformatorem zasilającym centrum miasta. Harmonogram inwestycji.

- Uwzględniając różne scenariusze przebiegu postępowania, zakładamy, że wykonawcę prac poznamy najpóźniej jesienią tego roku. W przetargu będą mogły wziąć udział wyłącznie firmy o dużym doświadczeniu. Spodziewamy się dużego zainteresowania i zaciętej walki o ten kontrakt. Jesteśmy do tego dobrze przygotowani – mówi Joanna Mytkowska, dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Budowa nowych siedzib MSN i TR Warszawa to ważny element budowy Nowego Centrum Warszawy. Kolejne inwestycje następować będą po sobie w taki sposób, aby umożliwić wzajemną bezkolizyjną realizację robót budowlanych każdej z nich. Kolejno powstaną: cześć zachodnia kompleksu z budynkiem teatru, infrastruktura techniczna wokół budynków oraz drogowa wraz z parkingiem podziemnym i samym placem centralnym.

W 2014 roku pracownia Thomas Phifer and Partners z Nowego Jorku została wybrana w toku procedury negocjacji z ogłoszeniem. Koncepcję tę komisja wyłoniła spośród kilkunastu zgłoszeń uznanych pracowni krajowych i zagranicznych. Nowojorski architekt, zdobywca wielu prestiżowych wyróżnień, jest autorem cenionych budynków publicznych i muzealnych w USA, m.in. North Carolina Museum of Art w Raleigh (2011, nagroda American Institute of Architects).

Do tej pory zrealizowaliśmy cztery z sześciu etapów umowy z projektantem - wstępny projekt koncepcyjny, projekt koncepcyjny i projekt budowlany, projekt wykonawczy został rozdzielony dla obu inwestycji, w przypadku MSN jes on kompletny (w przypadku TR Warszawa trwają ostatnie uzgodnienia).

zw.com.pl