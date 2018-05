Wyjątkowa noc

W sobotę, 19 maja, zwiedzających przyjmie w Warszawie ponad 240 placówek : muzea, domy kultury, urzędy.

Trasy zwiedzania można przygotować korzystając z internatowej strony www.um.warszawa.pl/nocmuzeow. Informacje o Nocy Muzeów oprócz internetu będzie można uzyskać także na stoiskach miasta, które staną na: pl. Defilad (stoisko i pętla autobusowa komunikacji muzealnej) od godz. 18.30 do 1.00, bulwarach wiślanych / MSN (stoisko) od godz. 19.00 do 1.00.

Na bulwarach wiślanych niedaleko stoiska pomiędzy CNK a Muzeum nad Wisłą będzie można wpisać życzenia lub przesłanie dla przyszłych pokoleń do „Warszawskiej Księgi Wolności 1918-2018-2118", która powstała z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zawierająca wpisy „Warszawska księga wolności" zostanie umieszczona w kapsule czasu i zakopana 13 października 2018 roku w przestrzeni publicznej Warszawy. Pierwsze podpisy pod przesłaniem złożyły Prezydent Warszawy oraz Przewodnicząca Rady Miasta.

W przestrzeni miasta staną świetlne litery. Uczestnicy Nocy Muzeów będą mieli za zadanie je znaleźć i sfotografować. Osoby, które odgadną hasło i wrócą z nim do punktu informacyjnego na pl. Defilad mogą liczyć na specjalne upominki.

Zobacz miasto z góry 1500 wejściówek na Taras Widokowy będzie rozdawanych w dniu imprezy od godz. 18.30 w stoisku na pl. Defilad. Pałac Kultury i Nauki tej nocy będzie podświetlony na kolorowo.

Mazowieccy kolejarze przygotowali specjalną ofertę dla osób biorących udział w Nocy Muzeów. Od soboty, 19 maja, od godz. 17.00 do niedzieli, 20 maja, do godz. 1.00 uczestnicy warszawskiego wydarzenia będą mogli bezpłatnie wrócić do swoich miejscowości. Przejazd „z powrotem" możliwy będzie na podstawie zakupionego wcześniej i wykorzystanego biletu na przejazd „tam" ostemplowanego na jego odwrotnej stronie pieczątką „Noc Muzeów". Pieczątki będą rozdawane na obu stoiskach Warszawy (pl. Defilad, bulwary wiślane) oraz w Stacji Muzeum (dawniej Muzeum Kolejnictwa).

Komunikacja w Noc Muzeów

W sobotę już w południe warszawiacy poczują przedsmak nocnego zwiedzania galerii i muzeów. W godzinach 12.30 – 14.30 przez Warszawę przejadą dwie parady zabytkowych pojazdów komunikacji miejskiej - autobusowa i tramwajowa. Historyczne tramwaje pojadą trasą: ZAJEZDNIA ŻOLIBORZ – Zgrupowania AK „Kampinos" – Marymoncka – Słowackiego – Mickiewicza – Andersa – pl. Bankowy – Marszałkowska – pl. Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – PL.NARUTOWICZA, Zabytkowe autobusy będzie można podziwiać na trasie: PL.DEFILAD – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Zieleniecka – Targowa – al. Solidarności – most Śląsko–Dąbrowski – al. Solidarności – Andersa – Mickiewicza– Słowackiego – Włościańska – METRO MARYMONT.

W Noc Muzeów, już od około godziny 18.00 do ok. 2.00, pasażerowie będą mogli podróżować pomiędzy muzeami, galeriami i instytucjami specjalnymi liniami autobusowymi i tramwajową. Przejazd tymi liniami będzie bezpłatny.

Oto trasy: B: PL. DEFILAD – Marszałkowska – pl. Konstytucji – Waryńskiego – Puławska – Rakowiecka – al. Niepodległości – Woronicza – Puławska – Wałbrzyska – Dominikańska – al. Wilanowska – Przyczółkowa – WILANÓW – Przyczółkowa – al. Wilanowska – Dominikańska – Wałbrzyska – Puławska – Woronicza – al. Niepodległości – Rakowiecka – Puławska – pl. Unii Lubelskiej – Marszałkowska – pl. Zbawiciela – Marszałkowska – pl. Konstytucji – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Emilii Plater – Świętokrzyska – Marszałkowska – PL. DEFILAD,

E: PL. DEFILAD – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Emilii Plater – Twarda – pl. Grzybowski – Królewska – pl. Piłsudskiego – Moliera – pl. Teatralny – Senatorska – pl. Bankowy – Andersa – Świętojerska – Bonifraterska – Konwiktorska – Zakroczymska – Wenedów – Wybrzeże Gdyńskie – Krasińskiego – PL. WILSONA – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Wybrzeże Gdańskie – Sanguszki – Konwiktorska – Bonifraterska – Świętojerska – Andersa – pl. Bankowy – Senatorska – Wierzbowa – pl. Piłsudskiego – Królewska – Marszałkowska – PL. DEFILAD,

F:PL. DEFILAD – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – Koszykowa – Raszyńska – pl. Zawiszy – Towarowa – Grzybowska – al. Jana Pawła II – Anielewicza – Andersa – pl. Bankowy – Marszałkowska – PL. DEFILAD,

G: PL. DEFILAD – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Emilii Plater – Twarda – pl. Grzybowski – Królewska – Marszałkowska – pl. Bankowy – al. Solidarności – most Śląsko–Dąbrowski – al. Solidarności – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – Podskarbińska – Stanisławowska – Mińska – NEON MUZEUM – Mińska – Grochowska – Zamoyskiego – Targowa – al. Solidarności – most Śląsko–Dąbrowski – al. Solidarności – pl. Bankowy – Marszałkowska – PL. DEFILAD,

J: PL. DEFILAD – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Bracka – pl. Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE – Belwederska – Gagarina – Czerniakowska – Szwoleżerów – Myśliwiecka – Piękna – Aleje Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – Emilii Plater – Świętokrzyska – Marszałkowska – PL. DEFILAD.

Dodatkową atrakcją będą linie, na których będą jeździły zabytkowe autobusy:

A: PL. DEFILAD – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Żelazna – Grzybowska – Siedmiogrodzka – Skierniewicka – Wolska – ZAJEZDNIA WOLA – Wolska – Karolkowa – Grzybowska – Królewska – Marszałkowska – PL. DEFILAD,

K: PL. DEFILAD – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Bracka – pl. Trzech Krzyży – Książęca – Ludna – Solec – Dobra – MARIENSZTAT – Dobra – Nowy Zjazd – Wybrzeże Kościuszkowskie – Karowa – Dobra – Solec – Ludna – Książęca – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – Emilii Plater – Świętokrzyska – Marszałkowska – PL. DEFILAD.

P: METRO WILANOWSKA – Puławska – Mysiadło: Puławska – Piaseczno: Puławska – Kościuszki – Wojska Polskiego – KOLEJKA PIASECZYŃSKA – Wojska Polskiego – Okulickiego – Puławska – Mysiadło: Puławska – Warszawa: Puławska – METRO WILANOWSKA.

Linię muzealną uruchomią również tramwaje. Jeździć na niej będą zarówno zabytki, jak i współczesne składy: M: ZAJEZDNIA WOLA – al. Solidarności – Okopowa – Towarowa – pl. Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego – al. Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Stalowa – Środkowa – Wileńska – CZYNSZOWA – Stalowa – 11 Listopada – Targowa – al. Zieleniecka – al. Poniatowskiego – most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – pl. Zawiszy – Towarowa – Okopowa – al. Solidarności – Skierniewicka – ROGALIŃSKA.

Do godziny 2.30 kursować będą autobusy linii 116 i tramwaje linii 2, 4, 24, 26 i 33, a autobusy nocne N25, N35, N42, N43, N72 i N81 będą miały zwiększoną częstotliwość kursowania. Dodatkowo na trasy linii nocnych wyjadą większe autobusy niż podczas zwykłych nocy. Obie linie metra w godzinach nocnych będą kursowały co 7 – 8 minut.

Po północy ze stacji Warszawa Śródmieście odjadą dodatkowe pociągi SKM: S1 o godz. 0.40 i 1.40 do Otwocka, S2 o godz. 1.20 do Sulejówka Miłosnej (pociąg nie będzie zatrzymywał się na stacji WARSZAWA REMBERTÓW), S3 o godz. 0.30 i 1.30 do Legionowa.

Tej nocy wszystkie parkingi P+R, poza Metro Imielin i Warszawa Stadion, będą czynne przez całą dobę.

zw.com.pl