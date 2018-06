Plakat wraca do centrum stolicy

Na 26. Międzynarodowym Biennale Plakatu najważniejsze wystawy odbywają się w stołecznej Akademii Sztuk Pięknych.

źródło: materiały prasowe Nagrodzony złotym medalem plakat duetu Helmo. +zobacz więcej

– Od lat 90. impreza odbywała się w Muzeum Plakatu w Wilanowie – mówi „Rzeczpospolitej" prof. Lech Majewski, wybitny grafik i prezydent Biennale. – Teraz wracamy do centrum Warszawy, nawiązując do jego początków, gdy należało ono do najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń kulturalnych w Polsce.

Wielkie tradycje organizatorzy łączą w tym roku z poszukiwaniem nowej formuły. Trzonem są dwa konkursy: główny i tematyczny oraz wystawy najlepszych prac. Jednocześnie odbywa się wiele innych towarzyszących pokazów i wydarzeń.

– Do konkursu głównego zaprosiliśmy prawie 100 wybitnych plakacistów z całego świata. Nadesłali prace, a także rekomendowali twórców, których ich zdaniem należy zaprosić. W ten sposób lista powiększyła się o prawie 70 kolejnych uczestników – tłumaczy Lech Majewski. – Tak więc to międzynarodowa społeczność artystów stworzyła wspólny program tegorocznego Biennale. I mamy bardzo wysoki poziom.

Złotym medalem międzynarodowe jury nagrodziło francuski duet Helmo (Thomas Couderc i Clément Vauchez) za plakat „Jazzdor/Strasbourg Jazz Festival" (do ubiegłorocznej edycji tego festiwalu). W ich projekcie doceniono „rytm liternictwa i elementów graficznych oddających ducha jazzu". Różniące się wielkością czarne litery i błękitne koła na białym tle tworzą sugestywny wizualny ekwiwalent muzycznej improwizacji jazzowej.

Rosyjski grafik Vladimir Chaika zdobył srebrny medal za „sarkastyczne spojrzenie na rewolucję oraz to, co się z nią stało" w plakacie „Swarovski", przedstawiającym głowę Lenina stylizowaną na gadżet. Brązowy medal dostał Japończyk Kazunari Hattori za „A Cup of Sake".

Polak Łukasz Luka Rayski otrzymał nagrodę honorową im. Józefa Mroszczaka za plakat pt. „Konstytucja". Wybicie z przyciemnionego tła słów „Ty" i „Ja" (w barwach biało-czerwonych) podkreśla społeczne i indywidualne znaczenie tego aktu prawnego. Ten plakat stał się zresztą symbolem publicznych protestów w obronie konstytucji w wielu polskich miastach.

Drugi konkurs „Niepodległa" zorganizowano z okazji przypadających w 2018 roku obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, ale także Estonię, Łotwę, dwunarodową Czechosłowację, a rok wcześniej Finlandię. Na konkurs wpłynęło aż 848 zgłoszeń. Jury na wystawę zakwalifikowało 84 prace.

Złoty medal zdobył Tu Shen z Chin za „The Cost of Safety" (2014), mówiący o współcześnie masowej kontroli społeczeństw oraz zagrożeń związanych z powszechną inwigilacją. Natomiast srebrny i brązowy medal otrzymali autorzy prac odnoszących się do obchodów rocznicy niepodległości w Polsce. Pierwszym uhonorowano młodego grafika Wojciecha Domagalskiego za plakat pt. „Polska". Drugi medal odebrał chiński artysta Mingliang Li za ekspresyjno-kolażową interpretację tematu „Poland 100th". Chińczycy to rosnąca dziś siła w światowym plakacie.

Wystawy pokonkursowe można oglądać do 15 lipca. Organizatorami Międzynarodowego Biennale Plakatu są Akademia Sztuk Pięknych oraz Muzeum Plakatu w Wilanowie, OOH Agency AMS i Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej.

Równolegle z Biennale odbywa się Akademia Otwarta ASP – coroczne święto uczelni, w czasie którego pracownie zamieniają się w galerie, a studenci pokazują efekty całorocznej pracy.

"Rzeczpospolita"