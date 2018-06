Rekord konkursowych spektakli

W piątek rozpoczynają się Dwa Teatry – Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. To już 18. jego edycja.

źródło: TVP „Marszałek” Wojciecha Tomczyka zgromadził w tym roku największą widownię. Józefa Piłsudskiego zagrał Mariusz Bonaszewski źródło: materiały prasowe Plakat Festiwalu Dwa Teatry Rafała Dmochowskiego +zobacz więcej

– Osiągając pełnoletność, impreza wchodzi w dorosłość czy też w dojrzałość? – zastanawia się Ewa Millies-Lacroix, dyrektor artystyczno-programowy festiwalu ze strony TVP i zarazem szefowa Teatru TV.

– Wprowadziliśmy w tym roku nową nagrodę – jury młodzieżowego, lecz pełnoletniego – dodaje. – To młodzi związani z amatorskim ruchem teatralnym z Wybrzeża, również laureaci poprzedniej edycji Przeglądu Uczniowskich Teatrów towarzyszącego Dwóm Teatrom.

Festiwal będzie o dzień dłuższy niż dotychczas, bo w tym roku widzowie zobaczą aż 25 konkursowych spektakli. Powstały w kończącym się sezonie, jest ich dwa razy więcej niż w ubiegłym. I aby wszystkie przedstawienia Teatru TV pomieścić w programie, zostaną pokazane w dwóch salach kinowych Multikina, a nie jak dotychczas w jednej.

– Chcemy pochwalić się wszystkimi naszymi produkcjami – mówi Ewa Millies-Lacroix. – Dzięki tak wielu premierom, po latach przerwy, powstawały one także w ośrodkach telewizyjnych w Katowicach, Krakowie, Szczecinie, Białymstoku, Lublinie. Nawet Kielce, chociaż same nie wyprodukowały spektaklu, pomagały nam w promocji „Pana Jowialskiego". To wielkie wsparcie.

Żeromski i Herbert

Tegoroczne Dwa Teatry zainauguruje koncert Orkiestry Wielkich Bębnów przed Multikinem. Samo otwarcie będzie miało charakter roboczy, goście zostaną powitani na sali przed projekcją „Marszałka" Wojciecha Tomczyka w reżyserii Krzysztofa Langa.

Laureatami tegorocznej Wielkiej Nagrody Festiwalu za wybitne osiągnięcia w Teatrze Polskiego Radia oraz w Teatrze Telewizji są Barbara Krafftówna i Franciszek Pieczka. W czasie poświęconego im niedzielnego wieczoru na sopockiej Scenie Kameralnej Teatru Wybrzeże przypomniane zostaną spektakle z ich udziałem: „Daleko od Hagondange" z Franciszkiem Pieczką i „Kochanek" Pintera z Barbarą Krafftówną w reżyserii Zygmunta Hübnera. Nagrody zostaną wręczone w czasie uroczystej gali, którą poprowadzą Małgorzata Kożuchowska i Grzegorz Kwiecień.

Impreza zyskała dwie nowe lokalizacje: Gdyńskie Centrum Filmowe i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W Gdyni w ciągu dwóch dni pokazane zostaną cztery spektakle konkursowe, a w Gdańsku – sześć produkcji, których tematyka koresponduje z tym miejscem, m.in: „Lekcja polskiego", „Inspekcja", „Wojna, moja miłość". Tam też widzowie będą mogli zobaczyć dwa towarzyszące Dwóm Teatrom monodramy: „Melduję Tobie Polsko" o Witoldzie Pileckim w wykonaniu Przemysława Tejkowskiego oraz „Zofię" w wykonaniu Małgorzaty Pieńkowskiej.

– Największym wyzwaniem będzie obejrzenie wszystkich spektakli i jeszcze uczestniczenie w imprezach towarzyszących – uważa Ewa Millies-Lacroix. – Należy też zauważyć, że przy tej liczbie naprawdę udanych spektakli jest za mało nagród.

Tegoroczne imprezy towarzyszące koncentrują się wokół Stefana Żeromskiego oraz Zbigniewa Herberta, którego rok – 20 lat po śmierci poety – jest obecnie świętowany.

– Pod hasłem „Sen o Polsce Stefana Żeromskiego" przypomnimy „Sułkowskiego" z Markiem Kondratem oraz „Przedwiośnie" z 1981 roku z Tadeuszem Łomnickim jako ojcem Cezarego Baryki w reżyserii Wojciecha Solarza – wylicza Ewa Millies-Lacroix. – Wśród propozycji dotyczących Żeromskiego znajduje się także autorska sztuka Macieja Wojtyszki „Chryje z Polską", w której występuje Żeromski jako bohater. Chcieliśmy podnieść sprawę postawy pisarza i jego odpowiedzialności za swój kraj, co wiąże się z obecnym rokiem 100-lecia niepodległości. Będzie też bardzo ciekawe czytanie prozy Żeromskiego na molo, które przygotowuje Henryk Rozen.

Przypomniane też zostaną „Lalek" i „Pan Cogito" Zbigniewa Herberta w reżyserii Zbigniewa Zapasiewicza. Radiowa Dwójka pokaże projekt związany z „Lalkiem" granym na żywo w sopockiej muszli. Aktorskie duety czytać będą poezję Herberta w tradycyjnie utrwalonych już czytaniami sopockimi miejscach – na dworcu PKP, w muszli, na placu Radiowej Trójki. To ostatnie miejsce ma dodatkowe znaczenie – niedaleko niego Herbert po wojnie mieszkał z rodzicami.

Gwiazdy w galerii

Wzorem lat ubiegłych gwiazdy festiwalu spotkają się z widzami w Państwowej Galerii Sztuki. Będą wśród nich: Franciszek Pieczka, Barbara Krafftówna, Artur Żmijewski, Danuta Stenka, Halina Łabonarska, Małgorzata Kożuchowska, Jan Englert, Edyta Jungowska.

– Naszym szczególnym gościem w tym roku jest Włodek Pawlik, kompozytor muzyki do „Pana Jowialskiego" w reżyserii Artura Żmijewskiego – mówi Ewa Millies-Lacroix. – Wystąpi na Dwóch Teatrach nie tylko jako juror w sekcji radiowej festiwalu, ale i jako muzyk. W studiu koncertowym Radia Gdańsk zagra solowy koncert.

Na pytanie o obecny stan Teatru TV i jego plany Ewa Millies-Lacroix odpowiada: – Nasz sezon trwa od września do czerwca, więc wydłużył się w stosunku do lat ubiegłych i mamy co pokazywać. W każdym miesiącu są co najmniej dwie premiery, a zdarzało się nawet więcej. Jest się czym cieszyć. Na VOD dostępnych jest już prawie 100 naszych spektakli. Mamy ustabilizowaną około półmilionową publiczność. Cały czas widzowie najliczniej oglądają spektakle poruszające tematy wolnościowe i tożsamościowe. Niepodzielnym królem mijającego sezonu jest „Marszałek", a wśród młodszych widzów wygrywają „Wariacje Tischnerowskie".

3 września Teatr TV ruszy z nowym sezonem. Ewa Millies-Lacroix już zapowiada, że jedną z pierwszych premier będzie autorski spektakl Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej „Fryderyk", opowiadający o Chopinie, do którego właśnie zakończono zdjęcia.

"Rzeczpospolita"