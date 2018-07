Pokazy filmowe w Łazienkach Królewskich

W lipcu i w sierpniu w Amfiteatrze odbywać się będą bezpłatne pokazy filmowe.

Pokazy filmowe odbywać się będą co tydzień, we wtorki, od 17 lipca do 28 sierpnia 2018 r. w godz. 21-24. W Amfiteatrze zaprezentowane zostaną filmy fabularne, dokumentalne, animacje i wideo-art. Każdy pokaz będzie się składał z dwóch części - najpierw wyświetlane zostaną produkcje krótkometrażowe i cykl "Muzeum Utracone", potem pełnometrażowe filmy europejskiego i amerykańskiego kina, tematyką lub formą nawiązujące do sztuki.

Będzie można zobaczyć:

17 lipca 2018 r., godz. 21.00-24.00 - "Czarny łabędź"

24 lipca 2018 r., godz. 21.00-24.00 - "Jaśniejsza od gwiazd"

31 lipca 2018 r., godz. 21.00-24.00 - "Dalida"

7 sierpnia 2018 r., godz. 21.00-24.00 - "The Doors. Historia nieopowiedziana"

14 sierpnia 2018 r., godz. 21.00-24.00 - "Twarze, plaże"

21 sierpnia 2018 r., godz. 21.00-24.00 - "W absolutnej ciszy"

28 sierpnia 2018 r., godz. 21.00-24.00 - "Młynarski. Piosenka finałowa"

W przypadku deszczowej pogody seanse w danym dniu się nie odbędą.

Filmy w Amfiteatrze wyświetlone zostaną w ramach projektu "On Art. Festiwal Kina i Sztuki", który stanowi nową odsłonę corocznego wydarzenia "Kino i sztuka" i obejmuje część konkursową oraz pokazy plenerowe w różnych miastach Polski. Organizatorami pokazów w Amfiteatrze są: Fundacja Rozwoju Kinematografii, WyświetlFilm.pl i Muzeum Łazienki Królewskie.

zw.com.pl