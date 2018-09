Kto zostanie warszawianką roku oraz stulecia

Znane są nazwiska kobiet nominowanych w plebiscycie „Warszawianka Roku”, a także do tytułu – „Warszawianka Stulecia”.

Kandydatkami do tytułu "Warszawianka Roku" są : Sylwia Chutnik, Agata Diduszko-Zyglewska, Leyla Elsanova, Martyna Goździuk, Krystyna Janda, Dorota Łoboda, Anna Ojer, Maja Ostaszewska, Natalia Szcześniak, Wanda Traczyk-Stawska. Z kolei kandydatkami w plebiscycie "Warszawianka Stulecia" są Justyna Budzyńska-Tylicka, Wanda Gertz, Stefania Grodzieńska, Zofia Kuratowska, Agnieszka Osiecka, Irena Sendlerowa, Halina Skibniewska, Maria Skłodowska-Curie, Danuta Szaflarska, Wanda Traczyk-Stawska.

Spośród 107 kobiet kapituła wskazała dziesięć nominowanych. Z tego grona w głosowaniu, które rozpoczęło się w piątek, 14 września i potrwa do 17 października, zostanie wybrana laureatka plebiscytu. Ruszyło też głosowanie na Warszawiankę Stulecia. W tym przypadku nominowane kobiety wskazali członkowie kapituły plebiscytu. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej gali, 25 października w teatrze Studio.

Głosować może każdy, kto ukończył 16 rok życia, bez względu na miejsce zamieszkania i obywatelstwo. Głosujący podaje imię i nazwisko oraz e-mail (podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w głosowaniu). Głosując wskazujemy po jednej nominacji w każdej kategorii (Warszawianka Roku/Warszawianka Stulecia).

Głosowanie trwa do 17 października, w przypadku głosowania internetowego: do godz. 23.59, w przypadku papierowego do godziny 16.00.

Głosować można: · elektronicznie za pomocą formularza znajdującego się na stronie: www.um.warszawa.pl/warszawiankaroku albo papierowo za pomocą formularza dostępnego na stronie: www.um.warszawa.pl/warszawiankaroku lub podczas wydarzeń miejskich. Wypełnione formularze papierowe można wysłać elektronicznie na adres email: warszawiankaroku@um.warszawa.pl lub dostarczyć (pocztą lub osobiście) do Biura Marketingu Miasta, ul.Wierzbowa 9, 00-094 Warszawa p. 153, z dopiskiem Warszawianka Roku lub dostarczyć na stoiska Warszawianki Roku, które będą obecne na wydarzeniach miejskich.

zw.com.pl