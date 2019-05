Dzisiaj w nocy nie śpimy

W czasie tegorocznej Nocy Muzeów swoje podwoje otworzą 262 placówki. Sprawny dojazd do nich zapewnią m.in. autobusy i tramwaje linii specjalnych.

autor: Danuta Matloch źródło: Fotorzepa Noc Muzeów przyciąga tysiące nocnych marków +zobacz więcej

Wozy strażackie z XIX wieku, Elizeum, sztukę pikowanie kołder, utracone zabytki, jacy byliśmy w 1989 r., czy gabinet prezydenta stolicy? Co zobaczyć, do której 262 placówek się udać? Takie dylematy mogą stać przez warszawiakami, którzy w sobotę, 18 maja, wybiorą się na Noc Muzeów.

Dlatego stołeczny ratusz zachęca do odwiedzenia warszawskiego stoiska na pl. Defilad, które 18 maja będzie czynne od godz. 19.00 do 1.00 w nocy. Warto tam zaopatrzyć się w drukowany informator, dzięki któremu można wybrać najciekawsze dla siebie propozycje. Broszura dostarczy także wiedzy na temat placówek dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami, gdzie spotkamy tłumacza języka migowego, która placówka jest otwarta dłużej niż do godz. 1.00 w nocy i gdzie przygotowano atrakcje dla dzieci.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na Noc Muzeów od godz. 19.00 do 24.00. Oprócz zwiedzania aranżowanej właśnie ekspozycji (w budowie) Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego pod kopułą Świątyni Opatrzności Bożej, goście Nocy Muzeów będą mogli wziąć udział w warsztatach muzealnych dla rodzin i w przyjęciu urodzinowym na cześć Jana Pawła II, patrona muzeum. Atrakcją wieczoru będzie możliwość obejrzenia repliki zabytkowej Warszawy – samochodu, którego właścicielem był przez blisko 20 lat biskup Karol Wojtyła.

Do wszystkich placówek dowiezie uczestników Nocy Muzeów specjalnie przez miasto przygotowana komunikacja.

Komunikacyjną Noc Muzeów rozpocznie XIV Międzynarodowy Zlot Zabytkowych Autobusów. Do Warszawy przyjedzie ponad 50 zabytkowych pojazdów, wśród nich „ogórki", sany i ikarusy. Pierwsze z nich pojawią się w sobotę na pl. Defilad już około godziny 10.00. O godz. 11.30 rozpocznie się parada.

Zabytki wyruszą z pl. Defilad i pojadą ulicami: Marszałkowską, mostem Łazienkowskim, Wałem Miedzeszyńskim, Wybrzeżem Szczecińskim, Jagiellońską, Modlińską i mostem M. Skłodowskiej-Curie do Metra Młociny.

W godzinach 18.00-2.00, będą kursowały autobusy linii specjalnych dowożące do placówek biorących udział w Nocy Muzeów. Na to wydarzenie Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej uruchomi linie, obsługiwane zabytkowymi autobusami:

A – Pl. Defilad - Marszałkowska - Aleje Jerozolimskie - Żelazna - Grzybowska - Siedmiogrodzka - Skierniewicka - Wolska – Zajezdnia Wola - Wolska - Karolkowa - Grzybowska - Królewska - Marszałkowska – Pl. Defilad (linia obsługiwana m.in. „ogórkami");

K – Pl. Defilad - Marszałkowska - Aleje Jerozolimskie - Bracka - pl. Trzech Krzyży - Książęca - Ludna - Solec - Dobra – Mariensztat - Dobra - Nowy Zjazd - Wybrzeże Kościuszkowskie - Karowa - Dobra - Solec - Ludna - Książęca - Nowy Świat - Aleje Jerozolimskie - Emilii Plater - Świętokrzyska - Marszałkowska – Pl. Defilad (linia obsługiwana m.in. ikarusami);

P – Metro Wilanowska - Puławska - Mysiadło: Puławska - Piaseczno: Puławska - Kościuszki - Wojska Polskiego – Kolejka Piaseczyńska - Wojska Polskiego - Okulickiego - Puławska - Mysiadło: Puławska - Warszawa: Puławska – Metro Wilanowska (linia obsługiwana ikarusami).

Z pl. Defilad będą także wyruszały linie specjalne:

B – Pl. Defilad - Marszałkowska - pl. Konstytucji – L. Waryńskiego - Puławska - Rakowiecka - al. Niepodległości – J.P. Woronicza - Puławska - al. Wilanowska - al. Rzeczypospolitej – A. Branickiego - Przyczółkowa - Wilanów - Przyczółkowa - al. Wilanowska - Puławska – J.P. Woronicza - al. Niepodległości - Rakowiecka - Puławska - pl. Unii Lubelskiej - Marszałkowska - pl. Zbawiciela - Marszałkowska - pl. Konstytucji - Marszałkowska - Aleje Jerozolimskie - Emilii Plater - Świętokrzyska - Marszałkowska – Pl. Defilad;

D – Pl. Defilad - Marszałkowska - Aleje Jerozolimskie - Emilii Plater - Twarda - pl. Grzybowski - Królewska - Marszałkowska - pl. Bankowy - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Targowa - Ząbkowska - Radzymińska - Folwarczna - Kawęczyńska - Ząbkowska - Markowska - Ząbkowska - Targowa - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - pl. Bankowy - Marszałkowska – Pl. Defilad;

E – Pl. Defilad - Marszałkowska - Aleje Jerozolimskie - Emilii Plater - Twarda - pl. Grzybowski - Królewska - pl. marsz. J. Piłsudskiego - Moliera - pl. Teatralny - Senatorska - Miodowa - pl. Krasińskich - Bonifraterska - Konwiktorska - Zakroczymska - Wenedów - Wybrzeże Gdyńskie – Z. Krasińskiego – Pl. Wilsona – Z. Krasińskiego - Wybrzeże Gdyńskie - Wybrzeże Gdańskie - Sanguszki - Konwiktorska - Bonifraterska - pl. Krasińskich - Miodowa - Senatorska - pl. Teatralny - Wierzbowa - pl. marsz. J. Piłsudskiego - Królewska - Marszałkowska – Pl. Defilad · F – Pl. Defilad - Marszałkowska - Aleje Jerozolimskie – T. Chałubińskiego - Koszykowa - Raszyńska - pl. A. Zawiszy - Towarowa - Grzybowska - al. Jana Pawła II – M. Anielewicza – gen. W. Andersa - pl. Bankowy - Marszałkowska – Pl. Defilad;

G – Pl. Defilad - Marszałkowska - Aleje Jerozolimskie - Emilii Plater - Twarda - pl. Grzybowski - Królewska - Marszałkowska - pl. Bankowy - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Targowa - J. Zamoyskiego - Grochowska - Podskarbińska - Stanisławowska - Mińska – Neon Muzeum - Mińska - Grochowska – J. Zamoyskiego - Targowa - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - pl. Bankowy - Marszałkowska – Pl. Defilad · J – Pl. Defilad - Marszałkowska - Aleje Jerozolimskie - Bracka - pl. Trzech Krzyży - Aleje Ujazdowskie – Łazienki Królewskie - Belwederska – J. Gagarina - Czerniakowska - Szwoleżerów - Myśliwiecka - Piękna - Aleje Ujazdowskie - pl. Trzech Krzyży - Nowy Świat - Aleje Jerozolimskie - Emilii Plater - Świętokrzyska - Marszałkowska – Pl. Defilad. Powyższe linie będą obsługiwane autobusami niskopodłogowymi.

Na tory wyjadą również zabytkowe tramwaje linii M. W godzinach 19.00-1.30 będą obsługiwały trasę: Zajezdnia Wola – al. Solidarności - Okopowa - Towarowa - pl. A. Zawiszy - Aleje Jerozolimskie - most Józefa Poniatowskiego - al. J. Poniatowskiego - al. Zieleniecka - Targowa - 11 Listopada - Stalowa - Środkowa - Wileńska - Czynszowa – Czynszowa - Czynszowa - Stalowa - 11 Listopada - Targowa - al. Zieleniecka - al. J. Poniatowskiego - most Józefa Poniatowskiego - Aleje Jerozolimskie - pl. A. Zawiszy - Towarowa - Okopowa – al. Solidarności – Skierniewicka – Rogalińska.

Przejazd autobusami linii A, B, D, E, F, G, J, K i P oraz tramwajami linii M będzie bezpłatny.

Zarząd Transportu Miejskiego wprowadzi dodatkowe usprawnienia w komunikacji miejskiej, dzięki którym uczestnikom Nocy Muzeów będzie łatwiej poruszać się po mieście oraz wrócić do domów.

Autobusy linii 116 będą kursowały dłużej – do około godziny 2.30. Autobusy linii nocnych N25, N35, N42, N43, N72 i N81 do około godziny 2.30 będą częściej podjeżdżały na przystanki.

Kursowanie tramwajów linii 3 zostanie wydłużone do około godziny 1, a tramwajów linii 2, 4 (na trasie skróconej Wyścigi – Annopol), 9 (na trasie skróconej P+R Al. Krakowska – Wiatraczna), 24, 26 i 33 do godziny 2.30

Metro, do końca kursowania w nocy z 18 na 19 maja, będzie podjeżdżało na stacje co około 7-8 minut.

Zostaną także uruchomione dodatkowe kursy SKM ze stacji Warszawa Śródmieście. Po północy pociągi linii S1 odjadą do Otwocka o godzinach: 0.40 i 1.40., a do Pruszkowa o godzinach: 0.27 i 1.30. SKM S2 wyruszy do Sulejówka Miłosny o godzinie 1.20. Kursy SKM S3 do Legionowa zaplanowano na godziny: 0.30 i 1.30.

Dodatkowo parkingi „Parkuj i jedź" (oprócz parkingów P+R Warszawa Stadion i P+R Metro Imielin) będą czynne całą dobę.

W sobotę, 18 maja, obchodzony będzie Dzień Teatru Publicznego. Z tej okazji, od 18 do 24 maja, do wybranych teatrów, warszawiacy będą mogli pójść na spektakle jedynie za 350 groszy. Sprzedaż biletów (tylko w teatralnych kasach), rozpocznie się 18 maja. Przedstawienia za 350 groszy grane będą przez tydzień do 24 maja. W tegorocznej akcji „Bilet do teatru za 350 groszy" weźmie udział blisko 100 teatrów z kilkudziesięciu polskich miast.

