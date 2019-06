Na Służewcu koncert zamiast koni

Od 31 maja do 2 czerwca na Torze Służewiec odbędzie się impreza muzyczna Orange Warsaw Festival. Jak na nią dojechać?

Orange Warsaw Festival to największy festiwal muzyczny w stolicy. Publiczność będzie miała okazję posłuchać m.in. takich gwiazd jak Miley Cyrus, Solange, czy Marshmello.

Na uczestników festiwalu czekać będzie Warszawska Strefa Miejska, w której będzie można zobaczyć jak stolica świętuje 30-lecie pierwszych wolnych wyborów. Goście strefy zostaną zaproszeni również do okrągłego stołu, gdzie dostaną szansę wyrażenia swojej wolność w formie sztuki – będą mogli stworzyć unikatowe chusty, zrobić bransoletki, a także wytatuować się w warszawskim stylu. Nie zabraknie także strefy relaksu z leżakami i pufami.

Do niedzieli 2 czerwca, do godz. 10.00 będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela na ulicach: al. Wyścigowa od ul. A. Pallutha do bram wjazdowych na teren Toru Służewiec, W. Rzymowskiego w okolicy ul. A. Pallutha.

W dniach 31 maja-1 czerwca w godz. 13.00-3.00 nie będzie można skręcić z ul. Puławskiej w al. Wyścigową oraz pojechać z ul. A. Pallutha w al. Wyścigową w kierunku Puławskiej.

Na prawym pasie jezdni ul. Puławskiej w kierunku Piaseczna wyznaczony zostanie tymczasowy parking Kiss and Ride, który będzie funkcjonował od 31 maja od godz. 15.00 do 1 czerwca do godz. 3.00 oraz od 1 czerwca od godz. 15.00 do 2 czerwca do godz. 3.00.

Dzięki współpracy z m.st. Warszawa, uczestnicy festiwalu będą mogli skorzystać z bezpłatnych przejazdów pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego. Dotyczy to przejazdów komunikacją miejską w pierwszej strefie biletowej, od piątku, 31 maja do godziny 4.00 w niedzielę, 2 czerwca. Do przejazdów uprawniać będzie ważna opaska festiwalowa zawierająca datę wydarzenia, umieszczona na nadgarstku podróżującego.

Dojazd na wydarzenie oraz powrót ułatwią specjalne linie autobusowe. W piątek i sobotę, 31 maja i 1 czerwca, w godz. 14.30-23.00 na trasie: Metro Wilanowska – al. Wilanowska – Puławska – Wyścig będą kursowały autobusy linii 300. Dodatkowo uruchomiona zostanie linia autobusowa „DO METRA", która kursować będzie w dni festiwalowe od ok. godz. 23.00 na trasie: Wyścigi – Puławska – W. Romera – W. Surowieckiego – al. KEN – Metro Ursynów.

Częściej będą jeździły pociągi linii metra M1. W noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę podziemna kolej będzie kursowała co 7-8 minut do godziny 3.15. Podczas tych nocy czynne będą parkingi P+R: Metro Wilanowska, Metro Ursynów i Metro Stokłosy. Nie będzie przerwy w godzinach 2.30-4.30.

W sobotę i niedzielę, 1 i 2 czerwca, na śródmiejskich ulicach odbędą się dwa duże zgromadzenia publiczne i przemarsze. W niedzielę Traktem Królewskim przejdzie procesja do Świątyni Opatrzności Bożej. Wprowadzone zostaną zmiany w ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

1 czerwca, o godz. 13.00 odbędzie się zgromadzenie przed gmachem Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej. Następnie jego uczestnicy przemaszerują ulicami: Miodową, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, pl. Trzech Krzyży i Wiejską przed Sejm RP. Tutaj ok. godz. 17.00 zgromadzenie zostanie zakończone. Podczas przemarszu swoje trasy mogą zmienić autobusy linii: 102, 105, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 158, 166, 171, 178, 180, 195, 222, 400, 503, 507, 517, 518, 521.

2 czerwca w godz. 12.00-15.00 odbędzie się przemarsz ulicami: Żelazna, al. „Solidarności", pl. Bankowy, al. „Solidarności", Nowy Przejazd, Senatorska, Miodowa, Kapitulna, Podwale, pl. Zamkowy. Na trasie przemarszu oraz na ulicach ją przecinających może zostać wstrzymany ruch tramwajów. Wówczas na trasy objazdowe będą mogły zostać skierowane tramwaje linii 4, 10, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 26, 33, 35 i 36. Swoje trasy mogą zmienić także autobusy linii: 107, 111, 116, 128, 157, 160, 175, 178, 180, 190, 222, 227, 400, 503, 518, 520, 527.

W niedzielę, 2 czerwca, z pl. marsz. J. Piłsudskiego do Wilanowa przejdzie procesja Święta Dziękczynienia. W związku z organizacją uroczystości przed Świątynią Opatrzności Bożej od soboty, 1 czerwca, od godz. 9.00 po poniedziałku, 3 czerwca, do godz. 4.00 wyłączona z ruchu będzie zachodnia jezdnia (w kierunku świątyni) al. Rzeczypospolitej pomiędzy ul. Prymasa A. Hlonda a ul. Sejmu Czteroletniego. Dodatkowo, w niedzielę, 2 czerwca od godz. 6.00 do 22.00 zamknięte dla ruchu będą: wschodnia jezdnia (w kierunku centrum) al. Rzeczypospolitej od ul. Sejmu Czteroletniego do ul. F. Klimczaka, ul. Prymasa A. Hlonda od al. Rzeczypospolitej do ul. św. U. Ledóchowskiej.

Wyznaczone zostaną miejsca postojowe na ulicach: al. Rzeczypospolitej – wschodnia jezdnia od ul. F. Klimczaka do ul. Oś Królewska (w godz. 6.00 – 22.00), al. Rzeczypospolitej – zachodnia jezdnia od ul. Oś Królewska do ul. Prymasa A. Hlonda (w godz. 11.45 – 22.00), Przyczółkowa od ul. F. Klimczaka do ul. Branickiego (w godz. 6.00 – 22.00).

Trasa procesji, która przejdzie w godz. 8.00-12.00, będzie prowadziła ulicami: Królewska, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Rondo gen. Ch. de Gaulle'a, Nowy Świat, pl. Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskie, Belwederska, Jana III Sobieskiego, al. Rzeczypospolitej, Prymasa A. Hlonda. Do ul. św. Bonifacego procesja będzie szła jezdnią w kierunku Wilanowa (ruch w kierunku przeciwnym będzie utrzymany). Na dalszym odcinku zostaną wyłączone z ruchu obydwie jezdnie.

W sobotę, 1 czerwca (od godz. 9.00) trasy autobusów linii 217, 522 i N81 zostaną skrócone do skrzyżowania al. Rzeczypospolitej z ulicami Prymasa A. Hlonda i F. Klimczaka. Natomiast, w niedzielę, 2 czerwca autobusy linii 217 i 522 będą dojeżdżały tylko do skrzyżowania al. Rzeczypospolitej i ul. Oś Królewska.

W czasie procesji swoje trasy zmienią autobusy linii: 107, 111, 116, 118, 119, 128, 130, 148, 163, 164, 166, 172, 175, 178, 180, 195, 217, 222, 400, 501, 503, 518, 519, 522.

