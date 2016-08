Dzień konia arabskiego na Służewcu

Niedziela na warszawskim torze będzie świętem koni czystej krwi arabskiej.

Jak informuje Sylwester Puczen rzecznik Toru Służewiec w programie znalazły się wyłącznie gonitwy tej szlachetnej rasy, a najważniejszą z nich jest Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan – Nagroda Europy. Mityng rozpocznie o godzinie 13.15.

Do głównego biegu dnia, Nagrody Europy (godz. 17.15), zgłoszone zostały cztery araby zagraniczne, które zmierzą się ze służewiecką czołówką. Jak dodaje Puczen faworytem będzie należący do Sheikha Mansoura bin Zayeda Al Nahyana trenowany we Francji czteroletni Ziyadd. W walce o zwycięstwo liczyć się może także trenowany w Niemczech Ramiz Al Aziz, który reprezentuje te same barwy, co czterokrotny zwycięzca Nagrody Europy - Ameretto. Z koni reprezentujących Polskę warto zwrócić uwagę przede wszystkim na Alladyna - świeżo upieczonego rekordzistę toru na 2400 m, Tefkira oraz Ussama de Carrere.

O godzinie 14.15 rozegrana zostanie po raz trzeci na dystansie 1600 m gonitwa Al Khalediah Poland Cup. Na jej starcie staną trzy pierwsze konie zeszłorocznej edycji biegu: sześcioletni Muzahim, pięcioletni Mufid oraz ośmiolatek Wasilew. Na włączenie się do rozgrywki stać z pewnością pięcioletniego Arasha. Ciekawie zapowiada się także rywalizacja w biegu o Nagrodę Sabelliny (godz. 15.15), która będzie okazją do porównania siły roczników wśród klaczy arabskich.

Interesującymi wydarzeniami będą również gonitwy: HH Sheikha Fatima Apprentice World Championship IFAHR przeznaczona dla jeźdźców nie posiadających tytułu dżokeja, a także HH Sheikha Fatima Bint Mubarak Ladies World Championship IFAHR, w której koni dosiadać będą jedynie amazonki. W pierwszym z tych wyścigów Polskę reprezentować będzie Ireneusz Wójcik, w drugim Joanna Wyrzyk. W niedzielnym programie gonitw znalazł się także m.in. wyścig o Nagrodę Białki i Memoriał Bogdana Ziemiańskiego.

Z myślą o najmłodszych widzach Tor Służewiec przygotował na ten dzień specjalną strefę, w której będą mogli m.in. pojeździć na karuzeli weneckiej, zrobić sobie zdjęcie w fotobudce, poskakać na eurobungee czy zjechać z dmuchanej zjeżdżalni. Wszystkie atrakcje dla dzieci w tym dniu są bezpłatne.

Bilet wstępu 5 zł. Dzieci do lat 13 wchodzą za darmo.

zyciewarszawy.pl