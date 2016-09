Weekend spędź aktywnie

Każdy miłośnik aktywności fizycznej znajdzie w ten weekend coś dla siebie. W stolicy odbywać się będą biegi, zawody piłkarskie, rowerowe i zmagania w badmintonie.

Uczestnicy biegu

Trzy dni potrwają zmagania w międzynarodowym turnieju City Volley Cup. Do Warszawy przyjadą drużyny z Polski, Anglii i Czech. Zawody są rozgrywane w hali OSiR przy ul. Siennickiej 40. Wstęp na rozgrywki dla kibiców jest bezpłatny.

W turnieju City Volley Cup naprzeciwko siebie staną zespoły takie jak: Legia Warszawa (Polska), Lesan Halinów (Polska), IBB Polonia Londyn (Anglia) i FK Ostrava (Czechy).

Piąta edycja AMP Futbol Cup, już w weekend 10 i 11 września. Na Pradze-Północ (Boisko DOSiR, ul. Kawęczyńska 44) reprezentacja Polski powalczy o zwycięstwo w najbardziej prestiżowym ampfutbolowym turnieju na świecie. Jej przeciwnikami będą tym razem Mistrzowie Świata Rosjanie, bardzo silni i doświadczeni Anglicy, notujący rewelacyjne wyniki młodzi Hiszpanie oraz zawsze groźni i walczący Francuzi i mistrzowie obrony Włosi.

Oprócz międzynarodowych meczów na kibiców czekać będą liczne okołoboiskowe atrakcje oraz mecz piłkarskich gwiazd PZPN przeciwko dziennikarzom, który zostanie rozegrany przed samym finałem.

Przed nami kolejne zawody z cyklu Poland Bike XC. W sobotę, 10 września, miłośnicy jazdy na rowerach górskich będą rywalizować na warszawskim Ursynowie. Kolarskie miasteczko, biuro zawodów, start i meta wyścigów znajdą się u podnóża Góry Kazury (w rejonie ulicy Kazury, około 200 metrów od północnej granicy Lasu Kabackiego).

Najpierw swoje wyścigi Mini Cross, jak na LOTTO Poland Bike Marathon, będą miały przedszkolaki, czyli dzieci w wieku 2-4 i 5-6 lat. Potem już na trasie rundy liczącej 3 km będą rywalizować amatorzy „dwóch kółek" w kilku kategoriach wiekowych.

Najdłuższy dystans Max (18 km – sześć rund po Górze Kazury) pokonają zawodnicy i zawodniczki w czterech rocznikach 1998-2001, 1987-1997, 1977-1986 oraz starsi. We wszystkich kategoriach wiekowych obowiązuje system elektronicznego pomiaru czasu. Zawody Poland Bike XC na Górze Kazury organizowane są przez ekipę Poland Bike przy współpracy z dzielnicą Ursynów m.st. Warszawy.

The Color Run, znany jest także jako najszczęśliwsze 5 kilometrów na świecie. Zmagania to unikalny kolorowy bieg, który celebruje zdrowie, szczęście i indywidualność. W tym roku zabawa przebiegać będzie w tropikalnych kolorach, a towarzyszyć jej będzie przebojowa muzyka. Tegoroczna edycja The Color Run odbędzie się w sobotę, 10 września, na błoniach stadionu PGE Narodowego. W miasteczku festiwalu zabawa rozpocznie się o godz. 12.30, a biegacze wystartują na trasę w dwóch turach o godz. 14 i 15.

Również w sobotę, 10 września, sam stadion PGE Narodowy zamieni się w arenę sportowych zmagań. Na jego płycie powstanie 51 kortów do gry w badmintona. Na boisku centralny wystąpią największe światowe gwiazdy tego sportu.

Na kortach rozmieszczonych będzie pięć stref, które przez cały dzień będą przepełnione sportowymi atrakcjami. Do dyspozycji będą strefy: dzieci, sport, otwarta i Yonex. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zabawa potrawa od godz. 10 do 20.

Przed nami kolejna edycja Biegu Rotmistrza Witolda Pileckiego. Zawody organizowane przez dzielnicę Żoliborz m.st. Warszawy zorganizowane zostaną 11 września w niedzielę i odbywać się będą na kilku dystansach – od 100 metrów (Bieg Maluch dla dzieci w wieku przedszkolnym) przez 500, 1000 i 1500 metrów dla starszych dzieci. Bieg Główny rozegrany zostanie na dystansie 5 kilometrów. Zmagania odbywać się będą w Parku Kępa Potocka.

W sobotę, 10 września, odbędzie się RecreaOlympic Day. W Strefie Rekreacyjnej przed PKiN, w godz. 10-14, studenci reprezentujący trzy uczelnie krajowe oraz pięć zagranicznych prezentować będzie swoje narodowe, tradycyjny i zabawy rekreacyjne. Do wspólnej zabawy zaproszą m.in. Czesi, Duńczycy, Litwnii, Niemcy i Słowacy.

