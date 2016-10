Jak dojechać na mecz z Armenią

Zawodnicy reprezentacji Polski ponownie wybiegną na murawę Stadionu Narodowego. Dla kibiców najlepszy dojazd gwarantuje komunikacja miejska.

Na stadion najszybciej dojechać można metrem - zachęcają urzędnicy ZTM. Druga linia podziemnej kolei do godziny 20.45 kursować będzie z częstotliwością ok. 3 minut, a pierwsza - co ok. 5 minut.

O godzinie 17.30 na skróconą trasę z placu Narutowicza do ronda Wiatraczna wyruszą dodatkowe tramwaje linii 9.

Po meczu na trasy wyjadą dodatkowe autobusy i tramwaje. Częściej będzie kursowało metro. Zmieni się też rozkład kolei.

Dodatkowe składy metra wyjadą na trasy od ok. godziny 22.30. Druga linia metra będzie kursowała co 3 minuty, a pierwsza co 5 minut. Rozkłady kolei zostaną tak skorygowane, aby z przystanku Stadion Narodowy w kierunku centrum pociągi SKM lub KM odjeżdżały co ok 4-5 minut.

Skorzystać też można z naziemnego transportu szynowego. Dodatkowe tramwaje linii 3 z przystanku Al. Zieleniecka 06 pojadą na Gocławek, a z przystanku Al. Zieleniecka 05 do Annopola. Tu też będzie można wsiąść do dodatkowych składów dwudziestki szóstki, która zawiezie na Osiedle Górczewska.

Dodatkowe kursy autobusów linii 509 w kierunku Nowodworów będą rozpoczynały się na przystanku Al. Zieleniecka 02, a w kierunku Gocławia – Adampolska 51. Na Bródno będzie można dojechać linią 903 z przystanku Al.Zieleniecka 03, na rondo Wiatraczna zaś – 904 z przystanku Berezyńska 52.

Dokument wstępu na mecz - bilet, zaproszenie lub akredytacja UEFA - uprawiają do bezpłatnych przejazdów w pierwszej strefie biletowej, od godziny 6 - 11 października do godziny 1 12 października. W tych godzinach posiadacze dokumentów wstępu mogą również bezpłatnie korzystać z parkingów Parkuj i Jedź, poza P+R Warszawa Stadion, który tego dnia nie będzie funkcjonował.

