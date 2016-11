Najlepsi koszykarze w stolicy

Rozgrywki koszykarskiego Pucharu Polski 2017 odbędą się w Warszawie.

Od czwartku, 16 lutego do niedzieli, 19 lutego 2017 r. hala Arena Ursynów (ul. Pileckiego 122) będzie miejscem zmagań finałowego turnieju w którym udział weźmie osiem najlepszych drużyn Polskiej Ligi Koszykówki. W poprzednich latach podobne imprezy odbywały się w Gdyni i Dąbrowie Górniczej.

– Finał koszykarskiego Pucharu Polski dołącza do innych znamienitych finałów, w różnych dyscyplinach, rozgrywanych w Warszawie. Już w lutym ósemka czołowych koszykarskich zespołów zawita do naszego miasta. Tabela ligowa wciąż jest otwarta, więc emocje cały czas przed nami. Do samego końca nie będziemy wiedzieć, kogo dokładnie ugościmy i to również jest ciekawe – mówiła podczas konferencji prasowej Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

– Cieszę się, że po latach wielka koszykówka, na szczeblu zawodowym wraca do miasta stołecznego Warszawy. To miasto na to zasługuje – znamy przecież historię Legii, Polonii i AZS-u. Te trzy drużyny zdobywały tytuły mistrza Polski. Tradycja koszykarska jest, więc warto ją na nowo wskrzesić – podkreślał Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański.

W Arenie Ursynów rozegrane zostaną: ćwierćfinały (po dwa w czwartek i piątek, 16 i 17 lutego), półfinały (sobota, 18 lutego) i wielki finał (niedziela, 19 lutego). Drużyny pokonane w ćwierćfinałach i półfinałach odpadają z rywalizacji.

Możliwość obrony tytułu być może wywalczy Rosa Radom, jeśli zajmie jedną z ośmiu pierwszych lokat w tabeli. W poprzednim sezonie zespół z Radomia pokonał w finale Dąbrowa Górnicza Basket Cup późniejszych mistrzów Polski – Stelmet BC Zielona Góra 74:64. Najbardziej wartościowym zawodnikiem tamtego spotkania wybrany został C. J. Harris.

W turnieju weźmie udział osiem najlepszych drużyn Polskiej Ligi Koszykówki, które po meczach rozgrywanych 22 stycznia, czyli zakończenie pierwszej rundy, zajmą pierwszych osiem miejsc. Zespoły z miejsc 1-4 zostaną rozstawione, a ich rywale, zespoły z miejsc 5-8 zostaną do nich przydzielone w drodze losowania.

zyciewarszawy.pl