Więcej lodowisk

Dzisiaj rusza lodowisko na Woli, a niebawem także na rynku Starego Miasta. Gdzie można się poślizgać?

W tym sezonie w stolicy działać będzie szesnaście miejskich lodowisk. W tej chwili działają już obiekty na Targówku – OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 (lodowisko zadaszone, ślizgawka płatna), Mokotowie – Tor Łyżwiarski „Stegny" SCS Aktywna Warszawa przy ul. Inspektowej 1 (lodowisko odkryte,ślizgawka płatna) i w Wawrze – OSiR Wawer przy ul. V Poprzecznej 22 (lodowisko zadaszone,ślizgawka płatna).

W piątek otwarte zostało lodowisko na Woli w Ośrodku "Moczydło" przy ul. Górczewskiej 69/73. Lodowisko o powierzchni blisko 900 m kw jest zadaszone, a odbywające się tam ślizgawki są płatne. 1 grudnia rozpocznie działanie ślizgawka w Wilanowie przy Centrum Sportu Wilanów ul. Gubinowskiej 28/30. Wstęp na zadaszone lodowisko będzie płatny.

Kolejne lodowiska ruszą już 3 grudnia. Będzie to białołęckie lodowisko przy ul. Strumykowej 21 (lodowisko odkryte – ślizgawka płatna), a także dwa najpopularniejsze lodowiska – przed Pałacem Kultury i Nauki oraz na Rynku Starego Miasta. Obie śródmiejskie ślizgawki będą odkryte, a wstęp na taflę bezpłatny. Trwają prace przy budowie obu ślizgawek.

Na staromiejskim rynku lodowa tafla otoczy pomnik Warszawskiej Syrenki, a do dyspozycji łyżwiarzy będzie blisko 600 m kw lodowiska. Goście będą mogli również skorzystać z wypożyczalni łyżew, a także punktów gastronomicznych. Ślizgawka o średnicy ponad 14 metrów będzie działać od poniedziałku do piątku od godz. 10 do 21, natomiast w weekendy od godz. 10 do 22. Rokrocznie z tej ślizgawki korzysta blisko 35 tys. amatorów łyżwiarstwa.

Pozostałe lodowiska rozpoczną swoją działalność w grudniu. Będą to następujące ślizgawki: Bemowo – przy ul. Obrońców Tobruku 40 (lodowisko zadaszone,ślizgawka bezpłatna, planowany start w pierwszej połowie grudnia), Ochota – OSiR Ochota przy ul. Rokosowskiej 10 (lodowisko zadaszone,ślizgawka płatna, start w pierwszej połowie grudnia), Praga-Południe – ZS nr 37 przy al. Stanów Zjednoczonych 24 (lodowisko zadaszone, ślizgawka bezpłatna,start planowany na początek grudnia), Praga-Północ – Ośrodek "Namysłowska" SCS Aktywna Warszawa przy ul. Namysłowskiej 8 (lodowisko zadaszone,ślizgawka płatna, start planowany na początek grudnia), Ursus – SP nr 11 przy ul. Keniga 20 (lodowisko odkryte, ślizgawka bezpłatna, planowany start w pierwszej połowie grudnia), Ursus – SP nr 14 przy ul. Sosnkowskiego 10 (lodowisko odkryte,ślizgawka bezpłatna, start w pierwszej połowie grudnia), Wesoła – przy ul. Armii Krajowej 72 (lodowisko zadaszone,ślizgawka bezpłatna, start planowany na początek grudnia), Żoliborz – OSiR Żoliborz przy ul. Potockiej 1 (lodowisko zadaszone,ślizgawka płatna).

