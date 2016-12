Asy Karowej – Kajetanowicz i Baran

Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran, jadący Fordem Fiestą R5, odnieśli piąte wspólne zwycięstwo w Kryterium Asów na Karowej.

autor: Nowak Piotr źródło: Fotorzepa Rajd Barbórki +zobacz więcej

Do zdobytych przez nich pucharów za triumf w Rajdzie Barbórka, dołącza jeszcze kolejna statuetka warszawskiej Syrenki za wygraną na śliskiej kostce ulicy Karowej. W ten sposób zawodnicy reprezentujący LOTOS Rally Team w imponującym stylu zakończyli sezon, w którym zdobyli drugie z rzędu tytuły Rajdowych Mistrzów Europy.

Kajetanowicz ponownie rozgrzał kibiców swoją jazdą, pozwalając tłumom fanów na chwilę zapomnieć o padającym deszczu i chłodnym wietrze. Walka o wygraną trwała do samego końca – emocje, które towarzyszyły kibicom rosły z każdym przejazdem widowiskowej trasy na warszawskim Powiślu. Punktem kulminacyjnym transmitowanego na żywo spektaklu, był show w wykonaniu Rajdowych Mistrzów Europy. Na nieco ponad 2-kilometrowej pętli na Karowej Kajetanowicz i Baran o 1,5 sekundy pokonali drugą w klasyfikacji załogę Kuchar/Lukas. Trzeci Ratajczyk ze Szczęśniakiem stracili do Kajetanowicza i Barana 3,2 sekundy.

W sześciu ostatnich latach, zawodnicy LOTOS Rally Team triumfowali na Karowej aż 5 razy. Barbórkowy dublet, czyli zwycięstwo w rajdzie i Kryterium asów wywalczyli oni po już raz trzeci.

Kajetan Kajetanowicz: - Rywalizacja w Kryterium Asów na Karowej może być źródłem niesamowitej radości dla kierowcy rajdowego. Tłumy kibiców na trybunach i przed ekranami, wymagająca wyjątkowej precyzji trasa, która jak żadna inna pozwala się sprawdzić, niepowtarzalna atmosfera, a także fakt, że możemy przyciągnąć do rajdów kolejnych wiernych fanów – to wszystko powoduje, że z tej ulicy można wyjechać z szerokim uśmiechem i masą pozytywnej energii. Jednak dla mnie równie ważne jest to, że dobrym występem na Karowej mogę wyrazić wdzięczność za cały sezon – partnerom, kibicom, przyjaciołom, słowem wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesów, jakie w tym roku odniosłem razem z całym LOTOS Rally Team. Nie czułbym pełnej radości z tego, co osiągnąłem, gdybym nie mógł podziękować najlepiej, jak umiem. Cieszę się, że mogłem to zrobić, wygrywając dziś w Barbórce i na Karowej.

Wyniki Kryterium Asów na Karowej 2016: 1. Kajetan Kajetanowicz/Jarek Baran (Ford Fiesta R5) 2:15,02 s, 2. Tomasz Kuchar/Magda Lukas (Subaru Impreza RX) +1,54 s, 3. Michał Ratajczyk/Jędrzej Szcześniak (Mitsubishi Lancer Evo X RS) +3,26 s, 4. Filip Nivette/Kamil Heller (Skoda Fabia R5) +3,42 s, 5. Wojciech Chuchała/Daniel Dymurski (Subaru Impreza STI) +4,37 s, 6. Grzegorz Grzyb/Robert Hundla (Ford Fiesta R5) +4,57 s, 7. Maciej Oleksowicz/Marcin Sienkiewicz (Ford Fiesta) +6,91 s, 8. Dominykas Butvilas/Renatas Vaitkevičius (Ford Fiesta R5) +7,95 s, 9. Sebastian Frycz/Maciej Wodniak (Subaru Impreza) +9,29 s, 10. Mariusz Stec/Jacek Rathe (Ford Fiesta) +9,78 s.

zyciewarszawy.pl