Namysłowska po nowemu

Wkrótce rozpoczną się poszukiwania wykonawcy prac związanych z rewitalizacją ośrodka sportowego "Namysłowska".

– Pod koniec lipca otrzymaliśmy „decyzję środowiskową" dla inwestycji – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy. – Aktualnie oczekujemy na decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a następnie wystąpimy o wydanie pozwolenia na budowę, co będzie ostatnim formalnoprawnym elementem niezbędnym do ukończenia zamówionej przez Warszawą dokumentacji projektowej. Przetarg na wykonawcę robót budowlanych zostanie zatem ogłoszony jeszcze w tym roku.

Zakres prac na „Namysłowskiej" obejmować będzie cały teren ośrodka, w tym wszystkie znajdujące się na nim budynki i urządzenia. To niemal 6 ha. Dzięki przebudowie ośrodek zyska zupełnie nowe funkcje rekreacyjno-sportowe.

– Oprócz dobrze znanych warszawiakom basenów, na „Namysłowskiej" pojawi się ogólnodostępna strefa sportów miejskich, a przede wszystkim pełnowymiarowe kryte lodowisko, które latem wykorzystywane będzie mogło być przez rolkarzy – mówi prezydent Kaznowska.

Budynek główny, w którym zlokalizowany jest basen, zostanie nadbudowany o taras oraz część dachu pływalni od strony frontowej. Na samej pływalni wymienione zostaną obie niecki basenowe, które teraz będą metalowe. Niecka sportowa, będzie miała długość 25 metrów i powierzchnię lustra wody ponad 310 m kw, a przeznaczona do nauki pływania (z ruchomym dnem) powierzchnię ok. 55 m kw. Na piętrze zlokalizowana zostanie widownia.

W budynku basenu głównego utworzona zostanie również strefa SPA (w podziemiu). W jej wnętrzu znajdziemy kompleks saun składający się z biosauny, sauny parowej, fińskiej i infrared. Dostępna będzie również strefa fitness o powierzchni ponad 660 m kw. Na jej dwóch poziomach zlokalizowana zostanie siłownia, dwie sale do fitnessu oraz sala do spinningu. Funkcje gmachu uzupełnią szatnie, a także sala multimedialna (pod wynajem), zaplecze administracyjne oraz pomieszczenia techniczne.

Nowe niecki basenu wewnętrznego będą połączone ze zrewitalizowanymi basenami zewnętrznymi kanałem o długości około 40 m.

Największy basen zewnętrzny (w części północno-wschodniej ośrodka) będzie miał wielkość około 1200 m kw lustra wody i połączony będzie z kilkoma zjeżdżalniami. W jego otoczeniu powstaną plaże – trawiasta o pow. ok. 1600 m kw i poliuretanowa (z odzyskiem ciepła) o pow. ok. 3200 m kw.

Obok basenu powstanie również wodny plac zabaw z atrakcjami dla dzieci (ok. 800 m kw), a także dwie tzw. strefy mokre. Jedna dziecięca z niewielkim brodzikiem (pow. ok. 350 m kw), druga rodzinna z nieco większym basenikiem, dla dzieci starszych (pow. ok. 700 m kw). Obie posiadać będą nawierzchnię poliuretanową.

Aranżację terenu otwartego uzupełnią dwa place zabaw (dla grup wiekowych 3-9 i 9-12) oraz dwa boiska do piłki plażowej (w północno-zachodniej części obiektu).

Na „Namysłowskiej" powstanie również zupełnie nowy obiekt sportowy. Zlokalizowany on zostanie w miejscu budynków magazynowych, stojących wzdłuż zachodniej granicy działki. Oprócz lodowiska, z płytą o wymiarach 30 x 60 m (zamiennie wykorzystywaną jako rolkowisko), w jej wnętrzu powstanie również zaplecze sanitarne dla basenów zewnętrznych, kasy (dla terenu rekreacyjnego) oraz stoiska z małą gastronomią połączone z zewnętrznym ogródkiem. Dzięki otwartej koncepcji budynku możliwa będzie jego czasowa adaptacja do potrzeb kulturalnych (funkcja amfiteatralna).

Całość uzupełni strefa sportów miejskich, której kształt wypracowano wspólnie z mieszkańcami podczas konsultacji społecznych. Do strefy, zaplanowanej w północnej części działki, prowadzić będzie oddzielne wejście – obok wejścia głównego do ośrodka, od ul. Starzyńskiego. Stworzona z prażanami koncepcja zakłada powstanie w tym miejscu dwóch ścianek wspinaczkowych (sportowej – o wys. 4,5 m oraz rekreacyjnej – o wys. 3 m), skatepark (w postaci monolitycznej misy betonowej), asfaltowego pumptracku oraz ustawienie urządzeń do ćwiczeń kalistenicznych, parkuru oraz slacklinu (chodzenia po linie, taśmie). Ostatnim z elementów strefy będzie plac zabaw dla dzieci w wieku 9-12 lat.

Projekt zagospodarowania terenu „Namysłowska" zostanie uzupełniony małą architekturą w postaci strefy wypoczynku. Pojawią się tam m.in. wolnostojące ławki, murki-donice z zielenią i siedziskami wyznaczającymi strefy funkcjonalne, a także parkowe oświetlenie. Pojawią się także liczne nasadzenia, które spójnie komponować się będą z nowymi szlakami komunikacyjnymi. Istniejące ukształtowanie terenu, chylące się na południe, zostanie zniwelowane pochylniami i skarpami tak, aby ten i projektowane urządzenia były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Podobnie wewnątrz projektowanych budynków zadbano o dostępność dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Dla gości ośrodka przewidziano utworzenie 177 miejsc parkingowych (w tym dwóch autokarów), dodatkowo w okolicy wejść powstaną częściowo zadaszone miejsca do parkowania 185 rowerów.

– Do końca października chcielibyśmy zakończyć również starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Mamy nadzieję, że wykonawcę robót uda nam się wyłonić na przełomie lat 2017/2018, a same prace ruszą na wiosnę – mówi Adam Boniecki, dyrektor Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, które zarządza obiektem.

Dokumentację projektowo-kosztorysową opracowują Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek. Wstępne założenia pozwalają szacować koszty rewitalizacji ośrodka „Namysłowska" na około 40 milionów złotych.

