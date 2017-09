Mistrzowie walki w stolicy

W najbliższy weekend stolicę odwiedzi 1050 najlepszych zawodników globu, aby wziąć udział w 20. edycji turnieju Warsaw Cup w taekwondo olimpijskim.

Po raz trzeci warszawski turniej taekwondo olimpijskiego Polish Open – Warsaw Cup rozgrywany będzie w randze Pucharu Świata G1.

– Zawodnicy na warszawskich zawodach zbierają punkty do rankingu światowego i olimpijskiego. To jak turniej popularny jest w środowisku taekwondo dają wyraz liczby. Do zawodów zgłosiło się wiele ponad 1050 zawodników, przy limicie... 1050 miejsc! – mówi Tomasz Pyciarz, twórca i dyrektor sportowy turnieju, a także trener Michała Łoniewskiego i Piotra Pazińskiego i dodaje – Dzięki znaczącemu wsparciu m.st. Warszawy turniej Warsaw Cup będzie się odbywał po raz dwudziesty, a po raz trzeci w randze Pucharu Świata. To dla nas bardzo cenne, gdy mamy w mieście tak strategicznego partnera.

Taekwondziści w Warszawie rywalizować będą w aż 56 kategoriach wagowych – seniorzy w 16, kadeci i juniorzy w 20 kategoriach. W sumie do zdobycia w stolicy będą aż 224 medale, a walczyć o nie będzie 1050 zawodników z 42 krajów. Do Warszawy przyjadą m.in. reprezentanci Arabii Saudyjskiej, Białorusi, Czech, Egiptu, Francji, Iraku, Izraela, Serbii, Niemiec, Ukrainy czy Wielkiej Brytanii. Na oktagonach nie zabraknie oczywiście również reprezentantów Polski, w tym silnie reprezentowanej Warszawy. Na matach będzie można m.in. zobaczyć Aleksandrę Krzemieniecką i Patrycję Adamkiewicz, które zaledwie kilka tygodni temu wróciły z tytułami Akademickich wicemistrzyń świata.

Turniej rozgrywany będzie na ośmiu matach, przy użyciu sprzętu najnowszej generacji, a w walkach rozstrzygać będzie 60 sędziów z całego świata. Sędzią głównym turnieju będzie Chakir Chelbat, dyrektor komisji sędziowskiej światowej federacji World Taekwondo.

Wstęp na turniej jest niebiletowany a dla tych, którzy nie będą mogli przybyć na Torwar (ul. Łazienkowska 6a) przygotowano transmisję on-line, która dostępna będzie pod adresem www.warsawcup.com. Pierwsze walki rozpoczną się w sobotę, o godz. 8.00.

Nie zabraknie również atrakcji dla kibiców. W sobotę, 16 września, równolegle z turniejem odbędzie się „sobota z taekwondo" - wydarzenie promujące taekwondo olimpijskie. Wśród przygotowanych na ten dzień atrakcji organizatorzy zapowiadają m.in. „wyzwania" warszawskich olimpijczyków, otwarte treningi taekwondo dla dzieci i sporo niespodzianek związanych z dyscypliną i kulturą koreańską.

Taekwondo to koreański sport walki, który dzięki pracy wielu mistrzów – nauczycieli oraz trenerów – w ciągu zaledwie 40 lat ewoluował od militarnego stylu walki do sportu olimpijskiego. Dziś taekwondo należy do jednej z najszybciej rozwijających się dyscyplin sportowych. Stale rośnie liczba trenujących zawodników, jak również jej sympatyków i kibiców. Światowa Federacja Taekwondo Olimpijskiego (World Taekwondo) jest jedną z największych międzynarodowych federacji sportowych i skupia obecnie ponad 200 stowarzyszeń krajowych na pięciu kontynentach. Od Igrzysk w Sydney (2000 r.) taekwondo dołączyło do grona pełnoprawnych dyscyplin olimpijskich.

