Co robić w weekend

Zajęcia sportowe a może udział w wyjątkowych koncertach. Oto nasze propozycje na weekend.

Bogactwo kultur, muzyka z całego świata, polscy i zagraniczni artyści, wyjątkowe instrumenty i nieznane dźwięki, egzotyczne warsztaty i magiczne wieczory – to wszystko czeka podczas rozpoczynającego się w sobotę, 23 września festiwalu Skrzyżowanie Kultur.

Jak co roku Organizatorzy Festiwalu Skrzyżowanie Kultur próbują przybliżyć jego uczestnikom – poprzez muzyczne i kulturalno-społeczne pozycje w programie - kolejne zakątki świata. Podczas tegorocznej edycji na świeczniku znalazły się Indie i Kolumbia.

Trzynastą edycję festiwalu otworzy uzdolniona wokalistka, kompozytorka i instrumentalistka reprezentująca młode pokolenie kolumbijskich artystów - Marta Gómez. Wraz ze swoim zespołem łączy różne elementy typowe dla muzyki latynoamerykańskiej: karaibskie rytmy, andyjskie nostalgiczne melodie, kolumbijskie czy boliwijskie tańce, a także znakomicie splata je z latynoskim jazzem oraz popem.

24 września wypełni natomiast muzyka z Indii – na scenie głównej wystąpią Purbayan Chatterjee i Ranjani & Gayatri. Purbayan Chatterjee to jeden z najlepszych sitarzystów młodego pokolenia, a także kontynuator słynnej gharany. Purbayan dał się poznać jako mistrz nie tylko klasycznej ragi, lecz także jako artysta, który łączy muzyczne doświadczenia z innymi gatunkami, szczególnie jazzem. Z kolei Ranjani & Gayatri to słynny siostrzany duet znakomicie interpretujący południowoindyjską muzykę karnatycką, który otrzymał większość najważniejszych nagród przyznawanych indyjskim artystom.

Ranjani & Gayatri 25 września poprowadzą również warsztaty muzyki i śpiewu karnatyckiego. Przed nimi zaś odbędzie się debata z udziałem ekspertów z Wydziału Orientalistycznego UW pod opieką polskiego orientalisty, filozofa i kulturoznawcy – Piotra Balcerowicza – i tytułem „Czy indyjska mozaika religijna się sprawdziła?".

Czwarty dzień festiwalu będzie poświęcony Kolumbii. Rozpocznie się od panelu dyskusyjnego wokół kawy. Debata „Cena kawy" będzie krążyć wokół tematów: rynku kawy, skutków społecznych i politycznych handlu kawą, a także tego, jak my – konsumenci w Europie – nieświadomie wpływamy na życie ludzi na drugim końcu świata. Tego dnia również odbędą się warsztaty – tym razem kolumbijskiej cumbii prowadzone przez Compañía de Danza Sentimiento Cimarrón.

W niedzielę, 24 września, odbędą się dwa koncerty pod pomnikiem Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich, po raz ostatni w tym sezonie muzyki mistrza. Uświetnią je dwie polskie pianistki. O godz. 12.00 wystąpi Aleksandra Hortensja Dąbek – 21-letnia studentka prof. Ewy Bukojemskiej w Akademii Muzycznej w Krakowie. Mimo młodego wieku pianistka ma na swoim koncie liczne sukcesy, m.in. występ w prestiżowym Carnegie Hall oraz wiedeńskiej sali Ehrbar Hall. Wykonała również serię koncertów wraz z towarzyszeniem Emirates Youth Symphony Orchestra w Dubaju.

O godz. 16.00 sezon koncertowy zakończy swoim recitalem Maria Gabryś – pianistka wyróżniająca się szerokimi zainteresowaniami muzycznymi oraz umiejętnością gry na fortepianie współczesnym, mozartowskim Hammerklavier oraz romantycznym pianoforte. Maria Gabryś koncertuje na całym świecie, prezentując szeroki repertuar od XVIII w. do prawykonań muzyki współczesnej. Odnosi sukcesy w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, prowadzi również działalność pedagogiczną jako profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

W weekend na fanów ekstremalnych biegów czeka mnóstwo adrenaliny. Nowe trasy czy mrożące krew w żyłach atrakcje to jeden ze znaków rozpoznawczych dwunastej edycji warszawskiego Runmageddonu – najbardziej wymagającego cyklu biegów przeszkodowych w Europie.

Mocne wrażenia czekają również na dzieci i młodzież. Po raz pierwszy w historii stolicy dla młodych sportowców w wieku 11-16 lat powstanie specjalny tor Runmageddon JUNIOR z 15 przeszkodami.

Pot i łzy wyleją również zespoły redakcyjne, które w sobotę, 23 września, zmierzą się w odbywających się po raz pierwszy w historii Mistrzostwach Polski Dziennikarzy. Pobiegną na 6-kilometrowej trasie Rekrut, aby poznać nowy smak emocji i walczyć w klasyfikacji drużynowej.

- Runmageddon po raz dwunasty gości w Warszawie. Bardzo nas to cieszy i zachęcam wszystkich do zapisów i podjęcia wyzwania w tym pełnym przeszkód biegu, który ponownie odbędzie się na terenach Zalewu Bardowskiego. Jest to znakomita okazja dla warszawskich biegaczy do sprawdzenia swojej formy i determinacji na trasie bogatej w ekstremalne atrakcje. Co istotne, Runmageddon to wydarzenie skierowane do wszystkich, również do tych najmłodszych sportowców. Zapraszamy całe rodziny do wspólnej zabawy, bo właśnie sport jest jednym z najlepszych sposobów aktywnego spędzania wolnego czasu w gronie najbliższych – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

Warszawscy zawodnicy będą musieli zmierzyć się z wszechobecnym błotem i licznymi przeszkodami, które sprawdzą ich charakter i wolę walki. Ekstremalny bieg odbędzie się na Targówku, na terenach Zalewu Bardowskiego, gdzie na uczestników czeka urozmaicony krajobraz.

Inżynierowie Runmageddonu przygotowali najbardziej wymagające przeszkody, które zyskały miano kultowych, m.in. Ścianę z Łańcuchów, Indianę XXL, Lodową, Komandosa, Helikopter, Porodówkę Błotną, Ściany w Wodzie czy Multirig.

Kibice też nie będą się nudzić. Towarzyszący uczestnikom biegów członkowie rodzin i przyjaciele spędzą ten czas równie aktywnie w specjalnej Strefie Kibica, w której znajdą się między innymi miejsca widokowe, skąd każdy będzie mógł obserwować pokonujących mordercze przeszkody uczestników. Na kibiców czekają także namioty gastronomiczne oraz strefa piknikowa oferująca różne formy rozrywki na świeżym powietrzu.

